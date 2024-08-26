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Оккупант головой "отбивает" боеприпас, сброшенный с дрона. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона попал боеприпасом в голову оккупанта и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Кадры пилотов подразделения Ci4 Team 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", - говорится в комментарии к записи.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Оккупанта разносит на куски после взрыва боеприпаса, установленного наземным дроном. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912) Отдельная президентская бригада (68)


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Топ комментарии
+25
Так і до інсульту недалеко .
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26.08.2024 14:27
+8
Якщо ти особисто повезеш урни до готування під Покровськ, Вовчаньск, Суджу, Работинетоді так, вибори.
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26.08.2024 14:37
+6
тепловий удар )) спєка неможлівая )))
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26.08.2024 14:34
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Так і до інсульту недалеко .
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26.08.2024 14:27 Ответить
Дрони - це майбутнє.

Гадьониша зєлю геть. Вибори
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26.08.2024 14:33 Ответить
Якщо ти особисто повезеш урни до готування під Покровськ, Вовчаньск, Суджу, Работинетоді так, вибори.
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26.08.2024 14:37 Ответить
Та ну який Вовчанськ, перестань )) Можу тобі персонально в Краків завезти якщо мене командир відпустить
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26.08.2024 17:43 Ответить
Ти свою дружину «командиром» низиваєшь чи маму
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26.08.2024 19:20 Ответить
головне щоб твій dowódca тебе відпустив
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26.08.2024 19:38 Ответить
Те шо ти ухилянт і твоя мама з дружиною це знають і схвалюють - це я ще якось можу зрозуміти, але те що їх син і чоловік клоун - це мабуть трохи занадто, не думаєш?
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27.08.2024 10:59 Ответить
вибори - це передвиборчі програми та агітація. Вільна. Второпати зможеш?
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26.08.2024 14:46 Ответить
Ваня Йулю, в Часів Яр, сам повезе на зустріч з виборцями, особисто...
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26.08.2024 14:53 Ответить
хтось ще про цю стару жабу згадує? цю аферистку, шістку на всіх виборах, дурила всім голову, відтягувала на себе голоси для росвлади. Вона вже на путіна стала схожа, "красавіца"з косметичними операціями - ідіотка стара.
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26.08.2024 15:14 Ответить
Ви про це з поговорить, в вас дуже цікава бесіда вийде.
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26.08.2024 15:16 Ответить
він чокнутий тоді, все одно прочитає. Немає ніякого інтересу з дурнуватим щось знайти.
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26.08.2024 15:18 Ответить
Навіщо обзиватись, Ваня тут старожил, ми всі поважаємо його погляди. У вас в Німеччині, теж різні персонажі в політиці є...
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26.08.2024 15:25 Ответить
так. але люди тут обирають політиків не за широку сраку
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26.08.2024 15:26 Ответить
Що є то є, не всім повезло з вузьким тазом, як фрау Меркель.
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26.08.2024 15:29 Ответить
різниця ще й в тому, що Меркель німкеня, а не вірмено-єврейка, якій Україна була до тієї кордупельної жені, в яку ти , збочене, закохався. Бідолашна Україна, коли в ній живе отаке чокнуте збочене. Сидить і мріє лише про сраки. Інтелект нульовий, робфаківець безграмотний. Добре, що я вже не бачу цих неповноцінних, які називаються електоратом в Україні.Стражденна Україна, а щоб ви там повиздихали скоріше.
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26.08.2024 15:47 Ответить
Таня, за цей лiтературний шедевр вимагай не звичайнi 10 рублiв з болот, а всi 25! Воно того варте!
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26.08.2024 16:21 Ответить
всі кацапи мені про це розказують. Я мельниківка. Мабуть, кацапи не знають, що це за ідеологія. Почитай, кацап. Виздихати я бажаю всім кацапам, та ідіотам, які досі голосують за проросійську владу. Перед такою свинею, як ти, достатньо на сьогодні бісеру.
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26.08.2024 16:25 Ответить
Таня, не лайтесь та не ображайте людей.
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26.08.2024 16:59 Ответить
Де я хоч слово про сраки сказав? Це тілько ви, щось вам болить мабуть, шукайте в собі. Я от на німецьких форумах не сиджу, чог ж вас сюди так тягне?
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26.08.2024 16:52 Ответить
Не пойму, ты з народження тупий, чи то Юля так на свою отару впливає?
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26.08.2024 19:17 Ответить
Про Юлю навіть не згадував. Але тут на Цензорі Юля всім байдужа. Так байдужа, що зробили цілу гілку, як Вона всім байдужа. Кажуть, що Юля вже всім байдужа. Дякую, що нагадали мені, як Юля всім байдужа
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26.08.2024 20:16 Ответить
тепловий удар )) спєка неможлівая )))
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26.08.2024 14:34 Ответить
спєка неможлівая, аж гарабцы хекают 😁
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26.08.2024 15:58 Ответить
ти скільки таких відео особисто зняв?
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26.08.2024 15:03 Ответить
Нащо показувати те, яке вже відкаталось по мережі? Нагальних проблем немає? Я теж зараз архіви підійму і за свою мазуту почну штовхати, як каців рве пополам; комусь легше від того стане? чи у когось хата з руїн підійметься? чи у когось вбитий орками оживе?
Ні. Тому нічого за свіжу монету натирати старий п'ятак.
Хоча звісно, від того на душі тепліє, та тільки вказувати треба, що то відео архівне. Бо я сам такий і на таке можна дивитись вічно.
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26.08.2024 20:24 Ответить
А ********* цілим залишився?
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26.08.2024 14:40 Ответить
То хіба голова? Рудиментарний ганглій!
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26.08.2024 14:55 Ответить
*************
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27.08.2024 14:40 Ответить
ВIДЕО 18x 😁
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26.08.2024 16:00 Ответить
Тре добити, він і без макітри ще з місяц воювати зможе.
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26.08.2024 19:19 Ответить
Круговорот Ба9ноВ в паноптикуме 🥱
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27.08.2024 01:11 Ответить
 
 