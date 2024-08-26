Оккупант головой "отбивает" боеприпас, сброшенный с дрона. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона попал боеприпасом в голову оккупанта и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Кадры пилотов подразделения Ci4 Team 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", - говорится в комментарии к записи.

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