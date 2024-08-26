Оккупант головой "отбивает" боеприпас, сброшенный с дрона. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона попал боеприпасом в голову оккупанта и ликвидировал его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Кадры пилотов подразделения Ci4 Team 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", - говорится в комментарии к записи.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+25 Сергій Малецький
показать весь комментарий26.08.2024 14:27
+8 Oleg Yavtushenko
показать весь комментарий26.08.2024 14:37
+6 Fjall_Raven
показать весь комментарий26.08.2024 14:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гадьониша зєлю геть. Вибори
Ні. Тому нічого за свіжу монету натирати старий п'ятак.
Хоча звісно, від того на душі тепліє, та тільки вказувати треба, що то відео архівне. Бо я сам такий і на таке можна дивитись вічно.