Окупант головою "відбиває" боєприпас, скинутий із дрона. ВIДЕО 18+
Оператор українского дрона влучив боєприпасом у голову окупанта та ліквідував його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Кадри пілотів підрозділу Ci4 Team 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - йдеться у коментарі до запису.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+25 Сергій Малецький
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+8 Oleg Yavtushenko
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+6 Fjall_Raven
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Гадьониша зєлю геть. Вибори
Ні. Тому нічого за свіжу монету натирати старий п'ятак.
Хоча звісно, від того на душі тепліє, та тільки вказувати треба, що то відео архівне. Бо я сам такий і на таке можна дивитись вічно.