Окупант головою "відбиває" боєприпас, скинутий із дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українского дрона влучив боєприпасом у голову окупанта та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Кадри пілотів підрозділу Ci4 Team 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - йдеться у коментарі до запису.

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