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Окупант головою "відбиває" боєприпас, скинутий із дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українского дрона влучив боєприпасом у голову окупанта та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Кадри пілотів підрозділу Ci4 Team 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанта розносить на шматки після вибуху боєприпасу, встановленого наземним дроном. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4695) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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Топ коментарі
+25
Так і до інсульту недалеко .
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26.08.2024 14:27
+8
Якщо ти особисто повезеш урни до готування під Покровськ, Вовчаньск, Суджу, Работинетоді так, вибори.
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26.08.2024 14:37
+6
тепловий удар )) спєка неможлівая )))
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26.08.2024 14:34
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Так і до інсульту недалеко .
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26.08.2024 14:27 Відповісти
Дрони - це майбутнє.

Гадьониша зєлю геть. Вибори
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26.08.2024 14:33 Відповісти
Якщо ти особисто повезеш урни до готування під Покровськ, Вовчаньск, Суджу, Работинетоді так, вибори.
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26.08.2024 14:37 Відповісти
Та ну який Вовчанськ, перестань )) Можу тобі персонально в Краків завезти якщо мене командир відпустить
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26.08.2024 17:43 Відповісти
Ти свою дружину «командиром» низиваєшь чи маму
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26.08.2024 19:20 Відповісти
головне щоб твій dowódca тебе відпустив
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26.08.2024 19:38 Відповісти
Те шо ти ухилянт і твоя мама з дружиною це знають і схвалюють - це я ще якось можу зрозуміти, але те що їх син і чоловік клоун - це мабуть трохи занадто, не думаєш?
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27.08.2024 10:59 Відповісти
вибори - це передвиборчі програми та агітація. Вільна. Второпати зможеш?
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26.08.2024 14:46 Відповісти
Ваня Йулю, в Часів Яр, сам повезе на зустріч з виборцями, особисто...
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26.08.2024 14:53 Відповісти
хтось ще про цю стару жабу згадує? цю аферистку, шістку на всіх виборах, дурила всім голову, відтягувала на себе голоси для росвлади. Вона вже на путіна стала схожа, "красавіца"з косметичними операціями - ідіотка стара.
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26.08.2024 15:14 Відповісти
Ви про це з поговорить, в вас дуже цікава бесіда вийде.
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26.08.2024 15:16 Відповісти
він чокнутий тоді, все одно прочитає. Немає ніякого інтересу з дурнуватим щось знайти.
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26.08.2024 15:18 Відповісти
Навіщо обзиватись, Ваня тут старожил, ми всі поважаємо його погляди. У вас в Німеччині, теж різні персонажі в політиці є...
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26.08.2024 15:25 Відповісти
так. але люди тут обирають політиків не за широку сраку
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26.08.2024 15:26 Відповісти
Що є то є, не всім повезло з вузьким тазом, як фрау Меркель.
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26.08.2024 15:29 Відповісти
різниця ще й в тому, що Меркель німкеня, а не вірмено-єврейка, якій Україна була до тієї кордупельної жені, в яку ти , збочене, закохався. Бідолашна Україна, коли в ній живе отаке чокнуте збочене. Сидить і мріє лише про сраки. Інтелект нульовий, робфаківець безграмотний. Добре, що я вже не бачу цих неповноцінних, які називаються електоратом в Україні.Стражденна Україна, а щоб ви там повиздихали скоріше.
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26.08.2024 15:47 Відповісти
Таня, за цей лiтературний шедевр вимагай не звичайнi 10 рублiв з болот, а всi 25! Воно того варте!
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26.08.2024 16:21 Відповісти
всі кацапи мені про це розказують. Я мельниківка. Мабуть, кацапи не знають, що це за ідеологія. Почитай, кацап. Виздихати я бажаю всім кацапам, та ідіотам, які досі голосують за проросійську владу. Перед такою свинею, як ти, достатньо на сьогодні бісеру.
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26.08.2024 16:25 Відповісти
Таня, не лайтесь та не ображайте людей.
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26.08.2024 16:59 Відповісти
Де я хоч слово про сраки сказав? Це тілько ви, щось вам болить мабуть, шукайте в собі. Я от на німецьких форумах не сиджу, чог ж вас сюди так тягне?
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26.08.2024 16:52 Відповісти
Не пойму, ты з народження тупий, чи то Юля так на свою отару впливає?
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26.08.2024 19:17 Відповісти
Про Юлю навіть не згадував. Але тут на Цензорі Юля всім байдужа. Так байдужа, що зробили цілу гілку, як Вона всім байдужа. Кажуть, що Юля вже всім байдужа. Дякую, що нагадали мені, як Юля всім байдужа
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26.08.2024 20:16 Відповісти
тепловий удар )) спєка неможлівая )))
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26.08.2024 14:34 Відповісти
спєка неможлівая, аж гарабцы хекают 😁
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26.08.2024 15:58 Відповісти
ти скільки таких відео особисто зняв?
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26.08.2024 15:03 Відповісти
Нащо показувати те, яке вже відкаталось по мережі? Нагальних проблем немає? Я теж зараз архіви підійму і за свою мазуту почну штовхати, як каців рве пополам; комусь легше від того стане? чи у когось хата з руїн підійметься? чи у когось вбитий орками оживе?
Ні. Тому нічого за свіжу монету натирати старий п'ятак.
Хоча звісно, від того на душі тепліє, та тільки вказувати треба, що то відео архівне. Бо я сам такий і на таке можна дивитись вічно.
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26.08.2024 20:24 Відповісти
А ********* цілим залишився?
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26.08.2024 14:40 Відповісти
То хіба голова? Рудиментарний ганглій!
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26.08.2024 14:55 Відповісти
*************
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27.08.2024 14:40 Відповісти
ВIДЕО 18x 😁
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26.08.2024 16:00 Відповісти
Тре добити, він і без макітри ще з місяц воювати зможе.
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26.08.2024 19:19 Відповісти
Круговорот Ба9ноВ в паноптикуме 🥱
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27.08.2024 01:11 Відповісти
 
 