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Силы обороны атаковали места расположения личного состава противника, а также фортификационные сооружения. ВИДЕО

Орудия пограничников бригады "Гарт" на Волчанском направлении успешно отрабатывают по вражеским целям.

Огневое поражение наши бойцы нанесли по местам расположения личного состава противника, его фортификационных сооружениях, технике и складах с боекомплектами врага

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+1
https://t.me/nevzorovtv/20340 ЗСУ прорвали оборону кадирівців та пройшов вглиб Білгородської області. Скрін від касапів .
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27.08.2024 18:50
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Де три сокири?
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27.08.2024 16:34 Ответить
з кою метою цікавишся?
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27.08.2024 20:21 Ответить
З великою 😁
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27.08.2024 20:28 Ответить
то іди за руцкім ваєнним карабльом 😁 там розкажуть
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27.08.2024 20:34 Ответить
Ходiмо разом 🤣
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27.08.2024 20:54 Ответить
іди сам, тільки сам, мене не цікавить, те, що не повинно цікавити, щоб не нашкодити. тому іди сам, тільки сам.
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27.08.2024 20:57 Ответить
😂F😂U😂
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27.08.2024 20:59 Ответить
як ти тупий, то відповім тобі простіше
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27.08.2024 21:08 Ответить
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27.08.2024 21:11 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/20340 ЗСУ прорвали оборону кадирівців та пройшов вглиб Білгородської області. Скрін від касапів .
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27.08.2024 18:50 Ответить
Being on this forum for such a long time, I developed quite an immunity for the imbeciles like you. So suck my dick you half-wit bumpkin and praise the lord that we keep sending you the much needed weapons. Otherwise, very soon you will suck the russian one.
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27.08.2024 21:30 Ответить
 
 