Силы обороны атаковали места расположения личного состава противника, а также фортификационные сооружения. ВИДЕО

Орудия пограничников бригады "Гарт" на Волчанском направлении успешно отрабатывают по вражеским целям.

Огневое поражение наши бойцы нанесли по местам расположения личного состава противника, его фортификационных сооружениях, технике и складах с боекомплектами врага

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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