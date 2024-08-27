Сили оборони атакували місця розташування особового складу противника, а також фортифікаційні споруди. ВIДЕО
Гармати прикордонників бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку успішно відпрацьовують по ворожих цілях.
Вогневе ураження наші бійці нанесли по місцях розташування особового складу противника, його фортифікаційних спорудах, техніці та складах з боєкомплектами ворога
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+1 Ан Мур
показати весь коментар27.08.2024 18:50
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alessandro Moretti
показати весь коментар27.08.2024 16:34 Відповісти Мені подобається 0
Lex Lexton
показати весь коментар27.08.2024 20:21 Відповісти Мені подобається 0
Alessandro Moretti
показати весь коментар27.08.2024 20:28 Відповісти Мені подобається 0
Lex Lexton
показати весь коментар27.08.2024 20:34 Відповісти Мені подобається 0
Alessandro Moretti
показати весь коментар27.08.2024 20:54 Відповісти Мені подобається 0
Lex Lexton
показати весь коментар27.08.2024 20:57 Відповісти Мені подобається 0
Alessandro Moretti
показати весь коментар27.08.2024 20:59 Відповісти Мені подобається 0
Lex Lexton
показати весь коментар27.08.2024 21:08 Відповісти Мені подобається 0
Lex Lexton
показати весь коментар27.08.2024 21:11 Відповісти Мені подобається 0
Ан Мур
показати весь коментар27.08.2024 18:50 Відповісти Мені подобається 1
Alessandro Moretti
показати весь коментар27.08.2024 21:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль