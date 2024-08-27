Сили оборони атакували місця розташування особового складу противника, а також фортифікаційні споруди. ВIДЕО

Гармати прикордонників бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку успішно відпрацьовують по ворожих цілях.

Вогневе ураження наші бійці нанесли по місцях розташування особового складу противника, його фортифікаційних спорудах, техніці та складах з боєкомплектами ворога

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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