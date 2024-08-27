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Сили оборони атакували місця розташування особового складу противника, а також фортифікаційні споруди. ВIДЕО

Гармати прикордонників бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку успішно відпрацьовують по ворожих цілях.

Вогневе ураження наші бійці нанесли по місцях розташування особового складу противника, його фортифікаційних спорудах, техніці та складах з боєкомплектами ворога

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Український дрон-камікадзе нищить у повітрі російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7235)


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Топ коментарі
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https://t.me/nevzorovtv/20340 ЗСУ прорвали оборону кадирівців та пройшов вглиб Білгородської області. Скрін від касапів .
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27.08.2024 18:50
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Де три сокири?
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27.08.2024 16:34 Відповісти
з кою метою цікавишся?
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27.08.2024 20:21 Відповісти
З великою 😁
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27.08.2024 20:28 Відповісти
то іди за руцкім ваєнним карабльом 😁 там розкажуть
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27.08.2024 20:34 Відповісти
Ходiмо разом 🤣
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27.08.2024 20:54 Відповісти
іди сам, тільки сам, мене не цікавить, те, що не повинно цікавити, щоб не нашкодити. тому іди сам, тільки сам.
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27.08.2024 20:57 Відповісти
😂F😂U😂
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27.08.2024 20:59 Відповісти
як ти тупий, то відповім тобі простіше
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27.08.2024 21:08 Відповісти
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27.08.2024 21:11 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/20340 ЗСУ прорвали оборону кадирівців та пройшов вглиб Білгородської області. Скрін від касапів .
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27.08.2024 18:50 Відповісти
Being on this forum for such a long time, I developed quite an immunity for the imbeciles like you. So suck my dick you half-wit bumpkin and praise the lord that we keep sending you the much needed weapons. Otherwise, very soon you will suck the russian one.
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27.08.2024 21:30 Відповісти
 
 