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Защитники предлагают обменять перехваченный дрон Zala на пикапы и FPV, - Бутусов. ВИДЕО

Воины перехватили российский дрон Zala и предлагают обменять его на технику.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Одна из бригад, которая ведет бои против рашистов на Донбассе, захватила российских разведывательный дрон Zala.

"Дрон в полном комплекте, все основные агрегаты целы, камера, антенна, двигатель, повреждения при приземлении минимальны, легко восстановить. Обмен в виде аукциона, самое интересное предложение побеждает, выбор сделают сами бойцы из ваших предложений, которые можно писать мне в мессенджер", - отметил он.

Так, российский БПЛА можно обменять на:

  • легкую бронированную машину для эвакуации раненых;
  • качественные FPV-дроны на нестандартных частотах;
  • пикапы;
  • дроны типа Мавик, Аутел.

"Воины ведут тяжелые бои и выживают каждый день, поэтому не тратьте время на предложения кому куда надо передать, у людей нет времени на дискуссии. Все это вооружение в данную бригаду не поставляется государством вообще, поэтому кроме обмена никаких других возможностей получить эти критически важные вещи нет", - добавил Бутусов.

Смотрите также: Пленный российский командир: "С Донбасса нам есть выход только на тот свет". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3589) Бутусов Юрий (4358) трофеи (180)


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Топ комментарии
+12
Ау, умєров, там у тебе армія вже на бартер перейшла.
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28.08.2024 13:13
+7
хлопці, це не смішно...
якшо тей зелений ****** буде і далі так керувати, то ми завтра будемо жити в іншій країні...
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28.08.2024 13:46
+2
краще запустити той дрон по кремлю
сказати що то мацкалі переплутали
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28.08.2024 13:22
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Ау, умєров, там у тебе армія вже на бартер перейшла.
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28.08.2024 13:13 Ответить
Хорошая пиар акция. Выставлять на аукцион то что тебе не принадлежит. Можно у одной из бригаду выменять дрон, который принадлежит МО. За это отдать десяток мавиков, которые тоже на ОЛХе кому то принадлежат.
Они его отдадут по доверенности, или только с техпаспортом и страховкой?
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28.08.2024 14:36 Ответить
в печку !
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28.08.2024 13:20 Ответить
краще запустити той дрон по кремлю
сказати що то мацкалі переплутали
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28.08.2024 13:22 Ответить
це розвідувальний дрон.
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28.08.2024 13:59 Ответить
опупіндер - все докеровоно,,,
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28.08.2024 13:40 Ответить
хлопці, це не смішно...
якшо тей зелений ****** буде і далі так керувати, то ми завтра будемо жити в іншій країні...
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28.08.2024 13:46 Ответить
Так ти і так живеш в США, судячи по прапорцю... А чим тобі не довподоби цей аукціон? Якийсь патріотичний барига чи колекціонер може і з ЄС чи США може вивалити за нього гроші, то що тут поганого?
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28.08.2024 18:00 Ответить
не повіриш - щє й за тебе, довбня зеленого, переживаю....
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28.08.2024 19:41 Ответить
сирському не треба говорити на мові - це знущяння і над мовою
і над сирським... - щелепа не в той степ...
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28.08.2024 14:19 Ответить
а ви кажете паляниця - госпіталь зі здвинотую челюхою...
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28.08.2024 14:27 Ответить
Ось і є ціленький дрон, який можна бульбофюреру відправити з "подарунком" наприклад на адресу Мозирського НПЗ. Нехай потім збирає запчастини і думає на який кордон війська стягувати.
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28.08.2024 19:09 Ответить
 
 