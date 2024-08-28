Защитники предлагают обменять перехваченный дрон Zala на пикапы и FPV, - Бутусов. ВИДЕО
Воины перехватили российский дрон Zala и предлагают обменять его на технику.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Одна из бригад, которая ведет бои против рашистов на Донбассе, захватила российских разведывательный дрон Zala.
"Дрон в полном комплекте, все основные агрегаты целы, камера, антенна, двигатель, повреждения при приземлении минимальны, легко восстановить. Обмен в виде аукциона, самое интересное предложение побеждает, выбор сделают сами бойцы из ваших предложений, которые можно писать мне в мессенджер", - отметил он.
Так, российский БПЛА можно обменять на:
- легкую бронированную машину для эвакуации раненых;
- качественные FPV-дроны на нестандартных частотах;
- пикапы;
- дроны типа Мавик, Аутел.
"Воины ведут тяжелые бои и выживают каждый день, поэтому не тратьте время на предложения кому куда надо передать, у людей нет времени на дискуссии. Все это вооружение в данную бригаду не поставляется государством вообще, поэтому кроме обмена никаких других возможностей получить эти критически важные вещи нет", - добавил Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они его отдадут по доверенности, или только с техпаспортом и страховкой?
сказати що то мацкалі переплутали
якшо тей зелений ****** буде і далі так керувати, то ми завтра будемо жити в іншій країні...
і над сирським... - щелепа не в той степ...