Защитники предлагают обменять перехваченный дрон Zala на пикапы и FPV, - Бутусов. ВИДЕО

Воины перехватили российский дрон Zala и предлагают обменять его на технику.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Одна из бригад, которая ведет бои против рашистов на Донбассе, захватила российских разведывательный дрон Zala.

"Дрон в полном комплекте, все основные агрегаты целы, камера, антенна, двигатель, повреждения при приземлении минимальны, легко восстановить. Обмен в виде аукциона, самое интересное предложение побеждает, выбор сделают сами бойцы из ваших предложений, которые можно писать мне в мессенджер", - отметил он.

Так, российский БПЛА можно обменять на:

легкую бронированную машину для эвакуации раненых;

качественные FPV-дроны на нестандартных частотах;

пикапы;

дроны типа Мавик, Аутел.

"Воины ведут тяжелые бои и выживают каждый день, поэтому не тратьте время на предложения кому куда надо передать, у людей нет времени на дискуссии. Все это вооружение в данную бригаду не поставляется государством вообще, поэтому кроме обмена никаких других возможностей получить эти критически важные вещи нет", - добавил Бутусов.

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