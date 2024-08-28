Захисники пропонують обміняти перехоплений дрон Zala на пікапи та FPV, - Бутусов. ВIДЕО
Воїни перехопили російський дрон Zala та пропонують обміняти його на техніку.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Одна із бригад, яка веде бої проти рашистів на Донбасі, захопила російських розвідувальний дрон Zala.
"Дрон у повному комплекті, всі основні агрегати цілі, камера, антена, двигун, пошкодження при приземленні мінімальні, легко відновити. Обмін у вигляді аукціону, найцікавіша пропозиція перемагає, вибір зроблять самі бійці з ваших пропозицій, які можна писати мені у месенджер", - зазначив він.
Так, російський БПЛА можна обміняти на:
- легку броньовану машину для евакуації поранених;
- якісні FPV-дрони на нестандартних частотах;
- пікапи;
- дрони типу Мавік, Аутел.
"Воїни ведуть важкі бої та виживають кожного дня, тому не витрачайте час на пропозиції кому куди треба передати, у людей нема часу на дискусії. Усе це озброєння у дану бригаду не постачається державою взагалі, тому крім обміну ніяких інших можливостей отримати ці критично важливі речі нема", - додав Бутусов.
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Они его отдадут по доверенности, или только с техпаспортом и страховкой?
сказати що то мацкалі переплутали
якшо тей зелений ****** буде і далі так керувати, то ми завтра будемо жити в іншій країні...
і над сирським... - щелепа не в той степ...