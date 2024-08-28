УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5206 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 395 13

Захисники пропонують обміняти перехоплений дрон Zala на пікапи та FPV, - Бутусов. ВIДЕО

Воїни перехопили російський дрон Zala та пропонують обміняти його на техніку.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Одна із бригад, яка веде бої проти рашистів на Донбасі, захопила російських розвідувальний дрон Zala.

"Дрон у повному комплекті, всі основні агрегати цілі, камера, антена, двигун, пошкодження при приземленні мінімальні, легко відновити. Обмін у вигляді аукціону, найцікавіша пропозиція перемагає, вибір зроблять самі бійці з ваших пропозицій, які можна писати мені у месенджер", - зазначив він.

Так, російський БПЛА можна обміняти на:

  • легку броньовану машину для евакуації поранених;
  • якісні FPV-дрони на нестандартних частотах;
  • пікапи;
  • дрони типу Мавік, Аутел.

"Воїни ведуть важкі бої та виживають кожного дня, тому не витрачайте час на пропозиції кому куди треба передати, у людей нема часу на дискусії. Усе це озброєння у дану бригаду не постачається державою взагалі, тому крім обміну ніяких інших можливостей отримати ці критично важливі речі нема", - додав Бутусов.

Дивіться: Полонений російський командир: "З Донбасу нам є вихід тільки на той світ". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4158) Бутусов Юрій (3589) трофеї (185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Ау, умєров, там у тебе армія вже на бартер перейшла.
показати весь коментар
28.08.2024 13:13
+7
хлопці, це не смішно...
якшо тей зелений ****** буде і далі так керувати, то ми завтра будемо жити в іншій країні...
показати весь коментар
28.08.2024 13:46
+2
краще запустити той дрон по кремлю
сказати що то мацкалі переплутали
показати весь коментар
28.08.2024 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ау, умєров, там у тебе армія вже на бартер перейшла.
показати весь коментар
28.08.2024 13:13 Відповісти
Хорошая пиар акция. Выставлять на аукцион то что тебе не принадлежит. Можно у одной из бригаду выменять дрон, который принадлежит МО. За это отдать десяток мавиков, которые тоже на ОЛХе кому то принадлежат.
Они его отдадут по доверенности, или только с техпаспортом и страховкой?
показати весь коментар
28.08.2024 14:36 Відповісти
в печку !
показати весь коментар
28.08.2024 13:20 Відповісти
краще запустити той дрон по кремлю
сказати що то мацкалі переплутали
показати весь коментар
28.08.2024 13:22 Відповісти
це розвідувальний дрон.
показати весь коментар
28.08.2024 13:59 Відповісти
опупіндер - все докеровоно,,,
показати весь коментар
28.08.2024 13:40 Відповісти
хлопці, це не смішно...
якшо тей зелений ****** буде і далі так керувати, то ми завтра будемо жити в іншій країні...
показати весь коментар
28.08.2024 13:46 Відповісти
Так ти і так живеш в США, судячи по прапорцю... А чим тобі не довподоби цей аукціон? Якийсь патріотичний барига чи колекціонер може і з ЄС чи США може вивалити за нього гроші, то що тут поганого?
показати весь коментар
28.08.2024 18:00 Відповісти
не повіриш - щє й за тебе, довбня зеленого, переживаю....
показати весь коментар
28.08.2024 19:41 Відповісти
сирському не треба говорити на мові - це знущяння і над мовою
і над сирським... - щелепа не в той степ...
показати весь коментар
28.08.2024 14:19 Відповісти
а ви кажете паляниця - госпіталь зі здвинотую челюхою...
показати весь коментар
28.08.2024 14:27 Відповісти
Ось і є ціленький дрон, який можна бульбофюреру відправити з "подарунком" наприклад на адресу Мозирського НПЗ. Нехай потім збирає запчастини і думає на який кордон війська стягувати.
показати весь коментар
28.08.2024 19:09 Відповісти
 
 