Захисники пропонують обміняти перехоплений дрон Zala на пікапи та FPV, - Бутусов. ВIДЕО

Воїни перехопили російський дрон Zala та пропонують обміняти його на техніку.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Одна із бригад, яка веде бої проти рашистів на Донбасі, захопила російських розвідувальний дрон Zala.

"Дрон у повному комплекті, всі основні агрегати цілі, камера, антена, двигун, пошкодження при приземленні мінімальні, легко відновити. Обмін у вигляді аукціону, найцікавіша пропозиція перемагає, вибір зроблять самі бійці з ваших пропозицій, які можна писати мені у месенджер", - зазначив він.

Так, російський БПЛА можна обміняти на:

легку броньовану машину для евакуації поранених;

якісні FPV-дрони на нестандартних частотах;

пікапи;

дрони типу Мавік, Аутел.

"Воїни ведуть важкі бої та виживають кожного дня, тому не витрачайте час на пропозиції кому куди треба передати, у людей нема часу на дискусії. Усе це озброєння у дану бригаду не постачається державою взагалі, тому крім обміну ніяких інших можливостей отримати ці критично важливі речі нема", - додав Бутусов.

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