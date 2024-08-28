На Рязанской ГРЭС возник пожар. Перед этим был взрыв, - росСМИ. ВИДЕО

В России на Рязанской электростанции (ГРЭС) возник пожар.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Возгорание возникло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Жители сообщили, что перед пожаром прогремел взрыв.

Сейчас станцию охватил дым. О подробностях пока не сообщается.

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