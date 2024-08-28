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На Рязанской ГРЭС возник пожар. Перед этим был взрыв, - росСМИ. ВИДЕО

В России на Рязанской электростанции (ГРЭС) возник пожар.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Возгорание возникло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Жители сообщили, что перед пожаром прогремел взрыв.

Сейчас станцию охватил дым. О подробностях пока не сообщается.

Также читайте: Воронежскую область атаковали дроны: был пожар возле "взрывоопасных объектов", эвакуировали жителей двух сел

Автор: 

пожар (5944) россия (95526) Тарифы на электроэнергию (2165)


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Топ комментарии
+25
Хлапок і задимленіє. Всьо, как ми любім
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28.08.2024 13:55
+15
В цю гру, касаби, можно грати вдвох.
А взагалі то єрзя яка мешкає у колишній Єрзяні, навчайтесь голосно кричати - КАРАУЛ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ!!!!
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28.08.2024 13:59
+15
"карочь" уроди кончені, щоб ви всі виздихали ...
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28.08.2024 14:02
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Хлапок і задимленіє. Всьо, как ми любім
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28.08.2024 13:55 Ответить
кацапи криворукие зовсім не вміють будувати ГРЕС
Схоже на повтор Саяно-Шешенської трагедії
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28.08.2024 14:05 Ответить
сподіваюсь, це не просто бавовна
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28.08.2024 13:56 Ответить
Эта же полная денацификация ванюшек. *****, тєрпєть!
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28.08.2024 13:56 Ответить
Самозапалення швидкозаймистих речовин. Порушення правил протипожежної безпеки.
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28.08.2024 13:59 Ответить
В цю гру, касаби, можно грати вдвох.
А взагалі то єрзя яка мешкає у колишній Єрзяні, навчайтесь голосно кричати - КАРАУЛ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ!!!!
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28.08.2024 13:59 Ответить
"карочь" уроди кончені, щоб ви всі виздихали ...
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28.08.2024 14:02 Ответить
--- чьота-чьота---чьокайте ще, виродки їпані! Далі буде!!(,
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28.08.2024 14:09 Ответить
У 2012 році, їхав я по справах потягом Київ - Кісловодськ. У Ростові шо на том Дону у купе змінився склад. Влізла явно мордовська родина. Почали вони вечеряти, я вийшов. А жерли вони дєширак. Я по лейбі побачив а потім погуглив шо воно таке. Так ось, пожравши, чел вийшов у коридор вагона і каже мені ' если че мы пожрали. От саме так і сказав. От цього че мені прохи передернуло, а коли я зайшов до купе, то митью вискочив, до стояв такий сморід від дєширака, шо внас помийки для свинок у порівнянні з тімшо вони жрут то просто ароматна страва. Но головне оце їх огидне та тупе ЧЕ.
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28.08.2024 18:26 Ответить
Як добре випалюють щурів на болотах...
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28.08.2024 14:07 Ответить
Добре. Але мало.
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28.08.2024 14:10 Ответить
хлапок...крошки от паляниці упали))))система мегапупер аналоговнетного пво сбиты все 105000 паляниц))))
Вот как надо сбивать средства поражения! А не вонять на Олещука, который открыто признает, что 25 российских ракет из 127 не сбили. Но дегенератам смешно. "Верю", пишут.
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28.08.2024 14:11 Ответить
Треба відповідати інакше вони нічого не зрозуміють для більшості орків війни немає
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28.08.2024 14:16 Ответить
Масква і Підер повинні провести цю зиму без світла і тепла, інакше ця срань життя нам не дасть.
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28.08.2024 15:08 Ответить
Хтось праску забув вимкнути
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28.08.2024 14:25 Ответить
Рязанська ГРЕС займає шосту позицію у списку найпотужніших теплоелектростанцій рашки, у європейській частині раші вона поступається лише Костромській ГРЕС...
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28.08.2024 14:33 Ответить
Коли вже вся фашиська росія буде горіти разом з терористом путіном ?
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28.08.2024 14:33 Ответить
...просто хлапок.
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28.08.2024 14:44 Ответить
єто обикнавєнная правокація, нас там нєт і нікогда нє било..., ну може просто дивились...здалеку...
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28.08.2024 14:48 Ответить
Самое время кормить ванек их лапшой. Настамнет Ихтамнет Этонемы Этоонисамиударили
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28.08.2024 14:58 Ответить
Опять покурили не там
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28.08.2024 14:57 Ответить
бальзам на душу
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28.08.2024 15:05 Ответить
Кацапи забули, що в деякі ігри можна грати вдвох. Сподіваюся, їх на зиму чекає багато откритій чудних, стосовно своєї енергетики, з хлопками і задимлєніями. Пора й всратій кацапні посилити зиму без світла і опалення!
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28.08.2024 15:06 Ответить
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28.08.2024 15:07 Ответить
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28.08.2024 15:33 Ответить
Ха-ха.. Там харківські турбіни і генератори.. А хтось на початку ретельно бомбардував Турбоатом.
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28.08.2024 16:24 Ответить
в "башке" у вас хлопок. імбіцили
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28.08.2024 17:02 Ответить
 
 