На Рязанской ГРЭС возник пожар. Перед этим был взрыв, - росСМИ. ВИДЕО
В России на Рязанской электростанции (ГРЭС) возник пожар.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Возгорание возникло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Жители сообщили, что перед пожаром прогремел взрыв.
Сейчас станцию охватил дым. О подробностях пока не сообщается.
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+25 Димон Хулиган
показать весь комментарий28.08.2024 13:55
+15 Старый зольдат
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+15 Євген Дусик #421274
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Схоже на повтор Саяно-Шешенської трагедії
А взагалі то єрзя яка мешкає у колишній Єрзяні, навчайтесь голосно кричати - КАРАУЛ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ!!!!
Вот как надо сбивать средства поражения! А не вонять на Олещука, который открыто признает, что 25 российских ракет из 127 не сбили. Но дегенератам смешно. "Верю", пишут.