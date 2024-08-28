На Рязанській ГРЕС виникла пожежа. Перед цим пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО

У Росії на Рязанській електростанції (ГРЕС) виникла пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Займання виникло на електростанції в Новомичурінську Пронського району Рязанської області. Жителі повідомили, що перед пожежею пролунав вибух.

Зараз станцію охопив дим. Про подробиці поки не повідомляється.

Читайте: Воронезьку область атакували дрони: була пожежа біля "вибухонебезпечних об’єктів", евакуювали жителів двох сіл