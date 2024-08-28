На Рязанській ГРЕС виникла пожежа. Перед цим пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО
У Росії на Рязанській електростанції (ГРЕС) виникла пожежа.
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Займання виникло на електростанції в Новомичурінську Пронського району Рязанської області. Жителі повідомили, що перед пожежею пролунав вибух.
Зараз станцію охопив дим. Про подробиці поки не повідомляється.
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Топ коментарі
+25 Димон Хулиган
показати весь коментар28.08.2024 13:55
+15 Старый зольдат
показати весь коментар28.08.2024 13:59
+15 Євген Дусик #421274
показати весь коментар28.08.2024 14:02
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Схоже на повтор Саяно-Шешенської трагедії
А взагалі то єрзя яка мешкає у колишній Єрзяні, навчайтесь голосно кричати - КАРАУЛ ДЕВЯТЫЙ ВАЛ!!!!
Вот как надо сбивать средства поражения! А не вонять на Олещука, который открыто признает, что 25 российских ракет из 127 не сбили. Но дегенератам смешно. "Верю", пишут.