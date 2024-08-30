Дрон-камикадзе бойцов 47-й ОМБр уничтожил двух оккупантов. ВИДЕО
Дрон-камикадзе под управлением пилотов Strike Drone Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожил двух российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Bad Robot
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