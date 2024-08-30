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Дрон-камикадзе бойцов 47-й ОМБр уничтожил двух оккупантов. ВИДЕО

Дрон-камикадзе под управлением пилотов Strike Drone Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожил двух российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

дроны (3917) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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щурі по норах.., а тут коршун прилетів..
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30.08.2024 19:14 Ответить
Як вважаєте, колеги, те падло що либилося на початку здохло?
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30.08.2024 19:17 Ответить
Воно попало в рай...
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30.08.2024 19:20 Ответить
Кіріловскій?
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30.08.2024 19:53 Ответить
***********...
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30.08.2024 19:58 Ответить
За цей час кацапи зайняли 5 населених пунктів Донецької області..
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30.08.2024 19:39 Ответить
У накабздону рай? Там пєстня-шов!
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30.08.2024 19:43 Ответить
 
 