Дрон-камікадзе бійців 47-ї ОМБр знищив двох окупантів. ВIДЕО
Дрон-камікадзе під управлінням пілотів Strike Drone Company 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищив двох російських окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Bad Robot
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