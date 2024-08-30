УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8129 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 105 7

Дрон-камікадзе бійців 47-ї ОМБр знищив двох окупантів. ВIДЕО

Дрон-камікадзе під управлінням пілотів Strike Drone Company 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищив двох російських окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський загарбник спробував відбити український безпілотник ногою. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4699) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щурі по норах.., а тут коршун прилетів..
показати весь коментар
30.08.2024 19:14 Відповісти
Як вважаєте, колеги, те падло що либилося на початку здохло?
показати весь коментар
30.08.2024 19:17 Відповісти
Воно попало в рай...
показати весь коментар
30.08.2024 19:20 Відповісти
Кіріловскій?
показати весь коментар
30.08.2024 19:53 Відповісти
***********...
показати весь коментар
30.08.2024 19:58 Відповісти
За цей час кацапи зайняли 5 населених пунктів Донецької області..
показати весь коментар
30.08.2024 19:39 Відповісти
У накабздону рай? Там пєстня-шов!
показати весь коментар
30.08.2024 19:43 Відповісти
 
 