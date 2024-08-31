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Новости Видео Война
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Нацгвардейцы эвакуировали раненого воина, находящегося в окружении на Покровском направлении. ВИДЕО

Гвардейцы "Червоной Калины" провели эвакуацию раненого во время ожесточенных боев на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

Как отмечается, наш воин находился в полном окружении.

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Под прикрытием бронетехники, которая оперативно зашла на горячий участок и вела огонь по россиянам, с помощью бронетранспортера М113 был успешно эвакуирован боец, который получил ранение в бою.

Гвардеец был доставлен на стабилизационный пункт, где ему была оказана вся необходимая помощь.

"Бойцы "Червоной Калины" сейчас ведут бои на самом горячем участке фронта - на Покровском направлении. Ежедневно военные бригады уничтожают оккупантов и их технику, которая пытается проводить штурмовые действия", - говорится в сообщении.

Автор: 

ранение (3384) эвакуация (2072) Донецкая область (9648) Национальная гвардия (2119)


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Браво!
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31.08.2024 11:40 Ответить
Козаки - ГЕРОЇ!!! А як би ваЗЕлін взнав - заборонив би!
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31.08.2024 11:41 Ответить
как то новость подана сомнительно. Они ротировали раненого, на участке боевых действий, а не эвакуировали, раненого. чётко на видео видно, что два члена экипажа, которые вышли из подъехавшего бтр, после заноса раненого в бтр, уходят в здание (наверняка для продолжения обороны), а сам бтр уезжает. Новость подана конечно красиво, что героически своих эвакуируем... но это участок боевых действий, которые продолжается. тем не менее это подвиг находиться там в том аду и в тех условиях и защищать страну от врага
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31.08.2024 12:06 Ответить
Сомнительный Алексей , та якось пох на твій вивод .
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31.08.2024 12:14 Ответить
А краще не читай, оте « подане сомнітельно»
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31.08.2024 13:12 Ответить
З таких епізодів складаються будні військових, а не з відповідей диванним аналітикам про чому,чому
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31.08.2024 12:19 Ответить
Супер.
Але зара вилізе якесь гімно зі срачем:
*а неужеле нужно за адним байцом атправлять
такую більшою машину, гдета я читал/ла что єйо могут падбить*
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31.08.2024 12:33 Ответить
Навіщо двоє залишились в оточенні?
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31.08.2024 15:40 Ответить
 
 