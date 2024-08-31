Нацгвардейцы эвакуировали раненого воина, находящегося в окружении на Покровском направлении. ВИДЕО

Гвардейцы "Червоной Калины" провели эвакуацию раненого во время ожесточенных боев на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

Как отмечается, наш воин находился в полном окружении.

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Под прикрытием бронетехники, которая оперативно зашла на горячий участок и вела огонь по россиянам, с помощью бронетранспортера М113 был успешно эвакуирован боец, который получил ранение в бою.

Гвардеец был доставлен на стабилизационный пункт, где ему была оказана вся необходимая помощь.

"Бойцы "Червоной Калины" сейчас ведут бои на самом горячем участке фронта - на Покровском направлении. Ежедневно военные бригады уничтожают оккупантов и их технику, которая пытается проводить штурмовые действия", - говорится в сообщении.