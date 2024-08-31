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Нацгвардійці евакуювали пораненого воїна, який перебував в оточенні на Покровському напрямку. ВIДЕО

Гвардійці "Червоної Калини" провели евакуацію пораненого під час запеклих боїв на Покровському напрямку. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

Як зазначається, наш воїн перебував у повному оточенні.

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Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянах, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який дістав поранення у бою.

Гвардійця було доставлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.

"Бійці "Червоної Калини" наразі ведуть бої на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку. Щодня військові бригади знищують окупантів і їхню техніку, яка намагається проводити штурмові дії", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

поранення (2803) евакуація (2312) Донецька область (8459) Національна гвардія (1530)


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31.08.2024 11:40 Відповісти
Козаки - ГЕРОЇ!!! А як би ваЗЕлін взнав - заборонив би!
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31.08.2024 11:41 Відповісти
как то новость подана сомнительно. Они ротировали раненого, на участке боевых действий, а не эвакуировали, раненого. чётко на видео видно, что два члена экипажа, которые вышли из подъехавшего бтр, после заноса раненого в бтр, уходят в здание (наверняка для продолжения обороны), а сам бтр уезжает. Новость подана конечно красиво, что героически своих эвакуируем... но это участок боевых действий, которые продолжается. тем не менее это подвиг находиться там в том аду и в тех условиях и защищать страну от врага
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31.08.2024 12:06 Відповісти
Сомнительный Алексей , та якось пох на твій вивод .
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31.08.2024 12:14 Відповісти
А краще не читай, оте « подане сомнітельно»
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31.08.2024 13:12 Відповісти
З таких епізодів складаються будні військових, а не з відповідей диванним аналітикам про чому,чому
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31.08.2024 12:19 Відповісти
Супер.
Але зара вилізе якесь гімно зі срачем:
*а неужеле нужно за адним байцом атправлять
такую більшою машину, гдета я читал/ла что єйо могут падбить*
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31.08.2024 12:33 Відповісти
Навіщо двоє залишились в оточенні?
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31.08.2024 15:40 Відповісти
 
 