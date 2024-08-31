Нацгвардійці евакуювали пораненого воїна, який перебував в оточенні на Покровському напрямку. ВIДЕО

Гвардійці "Червоної Калини" провели евакуацію пораненого під час запеклих боїв на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

Як зазначається, наш воїн перебував у повному оточенні.

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Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянах, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який дістав поранення у бою.

Гвардійця було доставлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.

"Бійці "Червоної Калини" наразі ведуть бої на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку. Щодня військові бригади знищують окупантів і їхню техніку, яка намагається проводити штурмові дії", - йдеться у повідомленні.