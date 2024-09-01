Российский солдат вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство. ВИДЕО

Российский солдат покончил жизнь самоубийством - оккупант застрелился на поле боя, направив дуло автомата в роту. Это сняли пилоты подразделений БПЛА "Богомоли" и "Смайлики" 63-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик жмет на спусковой крючок автомата опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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