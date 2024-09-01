Российский солдат вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство. ВИДЕО
Российский солдат покончил жизнь самоубийством - оккупант застрелился на поле боя, направив дуло автомата в роту. Это сняли пилоты подразделений БПЛА "Богомоли" и "Смайлики" 63-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик жмет на спусковой крючок автомата опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+22 Gary Grant
показать весь комментарий01.09.2024 17:10
+17 Oleg K #589544
показать весь комментарий01.09.2024 17:13
+15 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий01.09.2024 17:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скаже своєму джамшуту:
ваня сохранил верность слову офіцера - теперь у нас будет много денег
джамшік - я конечно не сдержала верность - но єто все ради родини
он далеко - я же хочу увеличивать население умирающей росии - ну и что что с таджиком
гойда, правда ж, джамшік?
то для орських родин краще ось так, ніж мав сидіти дома та бухати...
от така вона, **** свідомість...
"подпишу контракт пусть мне повезет" 🤣
"Ми повинні створить своєму народу таке життя, щоб йому не жаль було умирать!" (приписують Путіну)
И другой вопрос - сколько на самом деле погибло в Афранистане и Чечне валенков?