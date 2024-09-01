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Российский солдат вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство. ВИДЕО

Российский солдат покончил жизнь самоубийством - оккупант застрелился на поле боя, направив дуло автомата в роту. Это сняли пилоты подразделений БПЛА "Богомоли" и "Смайлики" 63-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент, когда захватчик жмет на спусковой крючок автомата опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной российский танк уничтожен ударом украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) самоубийство (1000) 63 ОМБр (101)


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Топ комментарии
+22
Нажаль обісцяти його кістки не буде кому. Може якась собачка прибіжить.
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01.09.2024 17:10
+17
Ігри орків, прийти в Україну і самоліквідуватись.
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01.09.2024 17:13
+15
Вони тільки в такі моменти починають розуміти шо каZапам в Україні пізда
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01.09.2024 17:22
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Нажаль обісцяти його кістки не буде кому. Може якась собачка прибіжить.
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01.09.2024 17:10 Ответить
Ігри орків, прийти в Україну і самоліквідуватись.
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01.09.2024 17:13 Ответить
Вони тільки в такі моменти починають розуміти шо каZапам в Україні пізда
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01.09.2024 17:22 Ответить
Увидев це відео його інста-самка просто розридається від щастя
Скаже своєму джамшуту:
ваня сохранил верность слову офіцера - теперь у нас будет много денег
джамшік - я конечно не сдержала верность - но єто все ради родини
он далеко - я же хочу увеличивать население умирающей росии - ну и что что с таджиком
гойда, правда ж, джамшік?
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01.09.2024 18:20 Ответить
бо мамка або дружина послала за доброю зарплатою чи за ладою.
то для орських родин краще ось так, ніж мав сидіти дома та бухати...
от така вона, **** свідомість...
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01.09.2024 20:33 Ответить
Бо не@уй!
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01.09.2024 17:18 Ответить
Ти диви ще й з запасним автоматом.
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01.09.2024 17:20 Ответить
100% який спецпризначенець заблукав - це подвійна гойда
"подпишу контракт пусть мне повезет" 🤣
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01.09.2024 17:50 Ответить
Погано з дому пишуть
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01.09.2024 17:23 Ответить
Синій кит знайшов кацапа там , де він і не гадав
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01.09.2024 17:24 Ответить
"кэпка сними!" ))
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01.09.2024 17:26 Ответить
З двох автоматів мало здохнути 2 орки. Недобор одного харошего руского.
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01.09.2024 17:26 Ответить
краще отой ствол та у кацапську дупу вставити і стрільнути. Щоб кішки на вухах
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01.09.2024 17:27 Ответить
пять баллов ! можно еще раз ?
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01.09.2024 17:32 Ответить
А нельзя было сразу? Получил свои пару миллионов деревянных за контракт и самовыпилился? Чего было ждать так долго?
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01.09.2024 17:41 Ответить
Нова гра - "Втечі від дрона, застрелься сам"
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01.09.2024 17:50 Ответить
А хто ж тоді лізе на Покровськ?
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01.09.2024 17:57 Ответить
Цей вже нікуди не лізе
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01.09.2024 18:11 Ответить
бо як втечеш від дрона і не застрелишся сам-то це зроблять солдати НАТО або ЗСУ
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01.09.2024 18:00 Ответить
Та тю на вас...якi NATO, якi ЗСУ? -Заградотряд(чеченский) надежно прикрывает тыл.
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01.09.2024 18:52 Ответить
Скиди примусили до " вьісокага баєвога духа"
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01.09.2024 18:02 Ответить
Только орк решив покончить самоубийством сначала пойдет в военкомат,пройдет учебку и потом только застрелиться и таких видео уже са сотни перевалило.Тем что бы тихо дома повеситься на любимой березке радостно **** лаптями.
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01.09.2024 18:05 Ответить
Телевізор погано впливає на мізки, якщо вони є.
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01.09.2024 18:10 Ответить
А можеш повторіть?
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01.09.2024 18:10 Ответить
Мені оці відео про поодинокі самогубства рашистів чи знищення одного-двох їх уже не заходять на фоні масової загибелі наших людей! Звісно добре, що рашисти дохнуть
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01.09.2024 18:16 Ответить
путиносос последний раз в жизни всовывает дуло в рот.
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01.09.2024 18:27 Ответить
Єто ППП!
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01.09.2024 20:07 Ответить
Кєпочку загубив
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01.09.2024 18:37 Ответить
Це на скільки херово жить на росії, що він вирішив краще здохнуть в Україні.
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01.09.2024 18:40 Ответить
Диви який досвідчений, холоднокровно, рухи впевнені, зразу видно не вперший раз...
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01.09.2024 18:42 Ответить
Під наркотою. Суїцид не так просто виконати.
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01.09.2024 19:22 Ответить
та він вже все одно знав, що йому песта... годиною раніше, годиною пізніше. тож навіщо мучитись і стікати кров'ю..
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01.09.2024 20:08 Ответить
Стікати кров'ю наче не больно... Не даремно ж самогубці вены ріжуть... Хоча тут ще й поранення...
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02.09.2024 21:26 Ответить
Айшайтан!
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01.09.2024 20:06 Ответить
Примітивно програмовані істоти - відбулося якесь пошкодження, й одразу вмикається програма самознищення...
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01.09.2024 18:44 Ответить
"Ми повинні створить нашим людям у Суомі таке життя, щоб вони розуміли - ЩО вони захищають!" (приписується маршалу Маннергейму)
"Ми повинні створить своєму народу таке життя, щоб йому не жаль було умирать!" (приписують Путіну)
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01.09.2024 19:03 Ответить
Слава богу,что второй рабочий оказался
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01.09.2024 19:29 Ответить
А как же на Берлин?
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01.09.2024 19:32 Ответить
Починаю підозрювати що кацапів якимось чином обробляють. Ну там гіпноз під впливом спецпрепаратів або щось таке суто психіатричне. Подивіться! Жодних сумнівів. Спрацьовує тригер (наприклад поранення) і запускається програма самоліквідації. Якщо це типове масове явище, а це так! (вже під сотню відео) то є і причина такої типової поведінки. Потрібно дослідити останки на предмет вживання препаратів, а ще краще знайти якесь недострілене падло, підлікувати і ретельно вивчити обєкт. Ну не може "страх смерті від "заградотряда"" бути настільки сильним щоб перевершити інстинкт виживання і змусити скоїти самогубство. Тут хімічні препарати (які?) і зомбування (НЛП). ********* зацікавлений в максимальному зменшенні витрат, а витрати на лікування великі. Велика маса поранених та інвалідів на вулицях впливає на ставлення населення до війни. Тому кацапи хочуть скалічити якомога більше українців і "обнулити" власних поранених.
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01.09.2024 19:58 Ответить
Наберіть в гуглі "Танковий шоколад" або "Первітин"
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01.09.2024 20:03 Ответить
Дивитись можна нескінченно - вогонь, вода, кацап самоліквідувався!
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01.09.2024 20:04 Ответить
Это ж какую смелость надо иметь чтобы . . . .
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01.09.2024 20:12 Ответить
это ж какую тупость надо иметь, чтобы идти в чужую страну в качестве оккупанта и убийцы.
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01.09.2024 20:30 Ответить
морально нестійкий виявився. Мабуть якійсь філолог з пітерського універсітету.
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01.09.2024 20:28 Ответить
Это лишь доказывает что россиян которые воюют в Украине ломают. Типа как в секте.
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01.09.2024 20:57 Ответить
https://x.com/i/status/1830279258117190073 скоро на нашій землі вас, кацапів, буде вбивати все - кожний пеньок, кожний камінь...
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01.09.2024 21:06 Ответить
Вот так должен поступить каждый русский.
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01.09.2024 21:07 Ответить
Люблю, коли вони це роблять. Так душевно, по домашньому
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01.09.2024 22:30 Ответить
Для України було б краще якби чмо стало інвалідом і до кінця життя демонструвало всім своїм виглядом і способом алконаркотичного життя іншим кацапам наслідки імперської політики *****...
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01.09.2024 23:09 Ответить
При найменшій нагоді кацап бере в рота.
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01.09.2024 23:08 Ответить
Це ж який перелом у характері має відбутися у людини, щоб привести до виконання заздалегідь продуманий план дій? Які мають бути морально вольові якості людини, щоб у разі важкої критично важливої ​​собі ситуації не розмірковуючи повзти за справним автоматом і застрелитися але не здатися. Дивлячись на такі численні випадки, що публікуються на цьому сайті, приходить на думку одне питання. Кому вигідні та потрібні подібні публікації?
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01.09.2024 23:20 Ответить
Це не "вольові якості", а накачка рос.пропагандою
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02.09.2024 21:23 Ответить
Навіть редиску, виростити і те справа не проста. Треба копати, розпушувати, поливати, прополювати, удобрювати. А тут раптом пропаганда, і людина стала роботом. Не вірю.
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02.09.2024 21:33 Ответить
интересно, вот такое количество самоубийств это нормально? Может быть пора привлекать комиссии ООН по правам человека и т.д к расследованию просходящего в РФ армии? Они же явно пропагандируют самоубийство, т.е. это вообще зашквар а по делам религиозным и вовсе сатанизм?

И другой вопрос - сколько на самом деле погибло в Афранистане и Чечне валенков?
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02.09.2024 09:06 Ответить
Новый вид русской рулетки. Если раньше в барабан ставили один патрон, то теперь делают выбор из двух автоматов.
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02.09.2024 09:37 Ответить
Був би класним чуваком, якби одразу в своїй рашці так зробив - і нема питань!
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02.09.2024 21:22 Ответить
 
 