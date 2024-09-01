Російський солдат вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО
Російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота. Це зафільмували пілотів підрозділів БпЛА "Богомоли" та "Смайлики" 63-ої окремої механізованої бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+22 Gary Grant
показати весь коментар01.09.2024 17:10
+17 Oleg K #589544
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+15 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар01.09.2024 17:22
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Скаже своєму джамшуту:
ваня сохранил верность слову офіцера - теперь у нас будет много денег
джамшік - я конечно не сдержала верность - но єто все ради родини
он далеко - я же хочу увеличивать население умирающей росии - ну и что что с таджиком
гойда, правда ж, джамшік?
то для орських родин краще ось так, ніж мав сидіти дома та бухати...
от така вона, **** свідомість...
"подпишу контракт пусть мне повезет" 🤣
"Ми повинні створить своєму народу таке життя, щоб йому не жаль було умирать!" (приписують Путіну)
И другой вопрос - сколько на самом деле погибло в Афранистане и Чечне валенков?