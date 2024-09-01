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Російський солдат вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО

Російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота. Це зафільмували пілотів підрозділів БпЛА "Богомоли" та "Смайлики" 63-ої окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Перед ліквідацією окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) самогубство (634) 63 ОМБр (101)


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Топ коментарі
+22
Нажаль обісцяти його кістки не буде кому. Може якась собачка прибіжить.
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01.09.2024 17:10
+17
Ігри орків, прийти в Україну і самоліквідуватись.
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01.09.2024 17:13
+15
Вони тільки в такі моменти починають розуміти шо каZапам в Україні пізда
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01.09.2024 17:22
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Нажаль обісцяти його кістки не буде кому. Може якась собачка прибіжить.
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01.09.2024 17:10 Відповісти
Ігри орків, прийти в Україну і самоліквідуватись.
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01.09.2024 17:13 Відповісти
Вони тільки в такі моменти починають розуміти шо каZапам в Україні пізда
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01.09.2024 17:22 Відповісти
Увидев це відео його інста-самка просто розридається від щастя
Скаже своєму джамшуту:
ваня сохранил верность слову офіцера - теперь у нас будет много денег
джамшік - я конечно не сдержала верность - но єто все ради родини
он далеко - я же хочу увеличивать население умирающей росии - ну и что что с таджиком
гойда, правда ж, джамшік?
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01.09.2024 18:20 Відповісти
бо мамка або дружина послала за доброю зарплатою чи за ладою.
то для орських родин краще ось так, ніж мав сидіти дома та бухати...
от така вона, **** свідомість...
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01.09.2024 20:33 Відповісти
Бо не@уй!
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01.09.2024 17:18 Відповісти
Ти диви ще й з запасним автоматом.
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01.09.2024 17:20 Відповісти
100% який спецпризначенець заблукав - це подвійна гойда
"подпишу контракт пусть мне повезет" 🤣
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01.09.2024 17:50 Відповісти
Погано з дому пишуть
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01.09.2024 17:23 Відповісти
Синій кит знайшов кацапа там , де він і не гадав
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01.09.2024 17:24 Відповісти
"кэпка сними!" ))
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01.09.2024 17:26 Відповісти
З двох автоматів мало здохнути 2 орки. Недобор одного харошего руского.
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01.09.2024 17:26 Відповісти
краще отой ствол та у кацапську дупу вставити і стрільнути. Щоб кішки на вухах
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01.09.2024 17:27 Відповісти
пять баллов ! можно еще раз ?
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01.09.2024 17:32 Відповісти
А нельзя было сразу? Получил свои пару миллионов деревянных за контракт и самовыпилился? Чего было ждать так долго?
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01.09.2024 17:41 Відповісти
Нова гра - "Втечі від дрона, застрелься сам"
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01.09.2024 17:50 Відповісти
А хто ж тоді лізе на Покровськ?
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01.09.2024 17:57 Відповісти
Цей вже нікуди не лізе
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01.09.2024 18:11 Відповісти
бо як втечеш від дрона і не застрелишся сам-то це зроблять солдати НАТО або ЗСУ
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01.09.2024 18:00 Відповісти
Та тю на вас...якi NATO, якi ЗСУ? -Заградотряд(чеченский) надежно прикрывает тыл.
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01.09.2024 18:52 Відповісти
Скиди примусили до " вьісокага баєвога духа"
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01.09.2024 18:02 Відповісти
Только орк решив покончить самоубийством сначала пойдет в военкомат,пройдет учебку и потом только застрелиться и таких видео уже са сотни перевалило.Тем что бы тихо дома повеситься на любимой березке радостно **** лаптями.
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01.09.2024 18:05 Відповісти
Телевізор погано впливає на мізки, якщо вони є.
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01.09.2024 18:10 Відповісти
А можеш повторіть?
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01.09.2024 18:10 Відповісти
Мені оці відео про поодинокі самогубства рашистів чи знищення одного-двох їх уже не заходять на фоні масової загибелі наших людей! Звісно добре, що рашисти дохнуть
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01.09.2024 18:16 Відповісти
путиносос последний раз в жизни всовывает дуло в рот.
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01.09.2024 18:27 Відповісти
Єто ППП!
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01.09.2024 20:07 Відповісти
Кєпочку загубив
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01.09.2024 18:37 Відповісти
Це на скільки херово жить на росії, що він вирішив краще здохнуть в Україні.
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01.09.2024 18:40 Відповісти
Диви який досвідчений, холоднокровно, рухи впевнені, зразу видно не вперший раз...
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01.09.2024 18:42 Відповісти
Під наркотою. Суїцид не так просто виконати.
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01.09.2024 19:22 Відповісти
та він вже все одно знав, що йому песта... годиною раніше, годиною пізніше. тож навіщо мучитись і стікати кров'ю..
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01.09.2024 20:08 Відповісти
Стікати кров'ю наче не больно... Не даремно ж самогубці вены ріжуть... Хоча тут ще й поранення...
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02.09.2024 21:26 Відповісти
Айшайтан!
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01.09.2024 20:06 Відповісти
Примітивно програмовані істоти - відбулося якесь пошкодження, й одразу вмикається програма самознищення...
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01.09.2024 18:44 Відповісти
"Ми повинні створить нашим людям у Суомі таке життя, щоб вони розуміли - ЩО вони захищають!" (приписується маршалу Маннергейму)
"Ми повинні створить своєму народу таке життя, щоб йому не жаль було умирать!" (приписують Путіну)
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01.09.2024 19:03 Відповісти
Слава богу,что второй рабочий оказался
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01.09.2024 19:29 Відповісти
А как же на Берлин?
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01.09.2024 19:32 Відповісти
Починаю підозрювати що кацапів якимось чином обробляють. Ну там гіпноз під впливом спецпрепаратів або щось таке суто психіатричне. Подивіться! Жодних сумнівів. Спрацьовує тригер (наприклад поранення) і запускається програма самоліквідації. Якщо це типове масове явище, а це так! (вже під сотню відео) то є і причина такої типової поведінки. Потрібно дослідити останки на предмет вживання препаратів, а ще краще знайти якесь недострілене падло, підлікувати і ретельно вивчити обєкт. Ну не може "страх смерті від "заградотряда"" бути настільки сильним щоб перевершити інстинкт виживання і змусити скоїти самогубство. Тут хімічні препарати (які?) і зомбування (НЛП). ********* зацікавлений в максимальному зменшенні витрат, а витрати на лікування великі. Велика маса поранених та інвалідів на вулицях впливає на ставлення населення до війни. Тому кацапи хочуть скалічити якомога більше українців і "обнулити" власних поранених.
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01.09.2024 19:58 Відповісти
Наберіть в гуглі "Танковий шоколад" або "Первітин"
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01.09.2024 20:03 Відповісти
Дивитись можна нескінченно - вогонь, вода, кацап самоліквідувався!
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01.09.2024 20:04 Відповісти
Это ж какую смелость надо иметь чтобы . . . .
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01.09.2024 20:12 Відповісти
это ж какую тупость надо иметь, чтобы идти в чужую страну в качестве оккупанта и убийцы.
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01.09.2024 20:30 Відповісти
морально нестійкий виявився. Мабуть якійсь філолог з пітерського універсітету.
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01.09.2024 20:28 Відповісти
Это лишь доказывает что россиян которые воюют в Украине ломают. Типа как в секте.
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01.09.2024 20:57 Відповісти
https://x.com/i/status/1830279258117190073 скоро на нашій землі вас, кацапів, буде вбивати все - кожний пеньок, кожний камінь...
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01.09.2024 21:06 Відповісти
Вот так должен поступить каждый русский.
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01.09.2024 21:07 Відповісти
Люблю, коли вони це роблять. Так душевно, по домашньому
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01.09.2024 22:30 Відповісти
Для України було б краще якби чмо стало інвалідом і до кінця життя демонструвало всім своїм виглядом і способом алконаркотичного життя іншим кацапам наслідки імперської політики *****...
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01.09.2024 23:09 Відповісти
При найменшій нагоді кацап бере в рота.
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01.09.2024 23:08 Відповісти
Це ж який перелом у характері має відбутися у людини, щоб привести до виконання заздалегідь продуманий план дій? Які мають бути морально вольові якості людини, щоб у разі важкої критично важливої ​​собі ситуації не розмірковуючи повзти за справним автоматом і застрелитися але не здатися. Дивлячись на такі численні випадки, що публікуються на цьому сайті, приходить на думку одне питання. Кому вигідні та потрібні подібні публікації?
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01.09.2024 23:20 Відповісти
Це не "вольові якості", а накачка рос.пропагандою
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02.09.2024 21:23 Відповісти
Навіть редиску, виростити і те справа не проста. Треба копати, розпушувати, поливати, прополювати, удобрювати. А тут раптом пропаганда, і людина стала роботом. Не вірю.
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02.09.2024 21:33 Відповісти
интересно, вот такое количество самоубийств это нормально? Может быть пора привлекать комиссии ООН по правам человека и т.д к расследованию просходящего в РФ армии? Они же явно пропагандируют самоубийство, т.е. это вообще зашквар а по делам религиозным и вовсе сатанизм?

И другой вопрос - сколько на самом деле погибло в Афранистане и Чечне валенков?
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02.09.2024 09:06 Відповісти
Новый вид русской рулетки. Если раньше в барабан ставили один патрон, то теперь делают выбор из двух автоматов.
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02.09.2024 09:37 Відповісти
Був би класним чуваком, якби одразу в своїй рашці так зробив - і нема питань!
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02.09.2024 21:22 Відповісти
 
 