Російський солдат вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО

Російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота. Це зафільмували пілотів підрозділів БпЛА "Богомоли" та "Смайлики" 63-ої окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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