Рашисты обстреляли жилую застройку в Херсоне: тяжело ранена 14-летняя девочка. ВИДЕО

В ночь на вторник, 3 сентября 2024 года, войска РФ в очередной раз обстреляли жилую застройку в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, в результате "прилета" по одному из домов крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девочка.

"Скорая" доставила ее в больницу, где у нее диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги. Ребенок до сих пор находится в операционной. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь", - говорится в сообщении.

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