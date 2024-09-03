Рашисты обстреляли жилую застройку в Херсоне: тяжело ранена 14-летняя девочка. ВИДЕО
В ночь на вторник, 3 сентября 2024 года, войска РФ в очередной раз обстреляли жилую застройку в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, в результате "прилета" по одному из домов крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девочка.
"Скорая" доставила ее в больницу, где у нее диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги. Ребенок до сих пор находится в операционной. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
володимир омельянов
показать весь комментарий03.09.2024 10:03 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль