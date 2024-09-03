Рашисти обстріляли житлову забудову в Херсоні: тяжко поранено 14-річну дівчину. ВIДЕО

У ніч проти вівторка, 3 вересня 2024 року, війська РФ вчергове обстріляли житлову забудову у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок "прильоту" по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина.

"Швидка" доставила її до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги. Дитина дотепер перебуває в операційній. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя", - йдеться у повідомленні.

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