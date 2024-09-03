Уничтожение вражеской РЛС 96Л6 и пусковой установки ЗРК С-300. ВИДЕО
Операторы украинских дронов попали и подожгли вражеские РЛС 96Л6 и пусковую установку ЗРК С-300.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Поражение российской РЛС 96Л6 и ПУ из состава ЗРК С-300. Съемка - БПЛА "Шарк", работа подразделения "Shadow", - отмечает в комментарии автор публикации.
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