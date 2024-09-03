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Уничтожение вражеской РЛС 96Л6 и пусковой установки ЗРК С-300. ВИДЕО

Операторы украинских дронов попали и подожгли вражеские РЛС 96Л6 и пусковую установку ЗРК С-300.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Поражение российской РЛС 96Л6 и ПУ из состава ЗРК С-300. Съемка - БПЛА "Шарк", работа подразделения "Shadow", - отмечает в комментарии автор публикации.

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армия РФ (19224) ПВО (2748) уничтожение (6923)


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03.09.2024 11:22 Ответить
Зрк и Рлс це не пуйло доходящий.
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03.09.2024 11:23 Ответить
Жирують кацапы((( Одна пускова на одну РЛС!
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03.09.2024 11:34 Ответить
Це ЗРК, що працює з засідки. Наші теж таке використовують. Просто у даного екіпажу сьогодні не їх день.
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03.09.2024 11:50 Ответить
мабуть одна рлс на одну пускову ви мали на увазі. Бо одна пускова на одну рлс, це бомжують, а не жирують.
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03.09.2024 12:14 Ответить
Одна на декілька.
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03.09.2024 13:08 Ответить
Величний результат у ЗСУ!
А Пересидент, ПОТУЖНО самміт з єрмаком, лампічить…
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03.09.2024 13:08 Ответить
 
 