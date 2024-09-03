Знищення ворожої РЛС 96Л6 та пускової установки ЗРК С-300. ВIДЕО
Оператори українських дронів поцілили та підпалили ворожі РЛС 96Л6 та пускову установку ЗРК С-300.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Ураження російської РЛС 96Л6 та ПУ зі складу ЗРК С-300. Зйомка - БПЛА "Шарк", робота підрозділу "Shadow", - зазначає у коментарі автор публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Пересидент, ПОТУЖНО самміт з єрмаком, лампічить…