Знищення ворожої РЛС 96Л6 та пускової установки ЗРК С-300. ВIДЕО

Оператори українських дронів поцілили та підпалили ворожі РЛС 96Л6 та пускову установку ЗРК С-300.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ураження російської РЛС 96Л6 та ПУ зі складу ЗРК С-300. Зйомка - БПЛА "Шарк", робота підрозділу "Shadow", - зазначає у коментарі автор публікації.

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