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Знищення ворожої РЛС 96Л6 та пускової установки ЗРК С-300. ВIДЕО

Оператори українських дронів поцілили та підпалили ворожі РЛС 96Л6 та пускову установку ЗРК С-300.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ураження російської РЛС 96Л6 та ПУ зі складу ЗРК С-300. Зйомка - БПЛА "Шарк", робота підрозділу "Shadow", - зазначає у коментарі автор публікації. 

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Автор: 

армія рф (17373) ППО (3188) знищення (7235)


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03.09.2024 11:22 Відповісти
Зрк и Рлс це не пуйло доходящий.
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03.09.2024 11:23 Відповісти
Жирують кацапы((( Одна пускова на одну РЛС!
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03.09.2024 11:34 Відповісти
Це ЗРК, що працює з засідки. Наші теж таке використовують. Просто у даного екіпажу сьогодні не їх день.
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03.09.2024 11:50 Відповісти
мабуть одна рлс на одну пускову ви мали на увазі. Бо одна пускова на одну рлс, це бомжують, а не жирують.
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03.09.2024 12:14 Відповісти
Одна на декілька.
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03.09.2024 13:08 Відповісти
Величний результат у ЗСУ!
А Пересидент, ПОТУЖНО самміт з єрмаком, лампічить…
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03.09.2024 13:08 Відповісти
 
 