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В России приговорили к 20 годам воина ГУР МО Любаса, которого взяли в плен во время высадки в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Российский суд приговорил к 20 годам лишения свободы военного ГУР МО Александра Любаса, который участвовал в высадке в оккупированном Крыму в 2023 году.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Суд рашистов осудил его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".

Напомним, в октябре 2023 года спецназовцы ГУР МО десантировались в оккупированном Крыму.

Впоследствии стало известно, что во время операции в Крыму спецназовцев "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО 4 октября один украинский воин попал в плен.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов впоследствии подтвердил попадание в плен Александра Любаса во время высадки в оккупированном Крыму.

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Автор: 

россия (95526) суд (25096) ГУР (427)


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Топ комментарии
+23
Треба арештувати єрмака і обміняти на Любаса.
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03.09.2024 14:23
+9
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ! Головне - живий. Закатований, змучений, виснажений, але живий.
Усе буде добре
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03.09.2024 15:02
+6
Генерал Кривоніс слушно зауважив, що санкціонування операцій з покатушками в Крим, в результаті яких втрачаються підготовані люди, а ціль операції - не має наувазі ліквідацію путлєра чи Герасімова - це тє же на манєже, 5-6 менеджерів і майор розвідки в голови спецслужби без додаткового навчання і вислуги років на проміжних посадах.
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03.09.2024 14:47
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Ідентичні наративи як близнюки, що з параші, що з опу.-
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03.09.2024 14:23 Ответить
Треба арештувати єрмака і обміняти на Любаса.
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03.09.2024 14:23 Ответить
бАданов буде арештовувати? і обмінювати?
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03.09.2024 15:13 Ответить
Генерал Кривоніс слушно зауважив, що санкціонування операцій з покатушками в Крим, в результаті яких втрачаються підготовані люди, а ціль операції - не має наувазі ліквідацію путлєра чи Герасімова - це тє же на манєже, 5-6 менеджерів і майор розвідки в голови спецслужби без додаткового навчання і вислуги років на проміжних посадах.
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03.09.2024 14:47 Ответить
Да не Лобас это!!!!!
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03.09.2024 14:52 Ответить
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ! Головне - живий. Закатований, змучений, виснажений, але живий.
Усе буде добре
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03.09.2024 15:02 Ответить
Шкода, що всі інші 15 чоловік тоді загинули... На Тарханкуті повинен бути пам'ятник героям...
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03.09.2024 16:10 Ответить
А скільки ми ще незнаємо про піар-акції Гундосика, щоб прапор для галочки поставити
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03.09.2024 18:46 Ответить
Яка мета була висадки в Криму з нашими вбитими і полоненими? Прапор в сарай встромити? Добре б було, якби Буданов дав пояснення.
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03.09.2024 21:33 Ответить
А рашиські полонені чисті офіційно перед фемідою. Зелені суди їх не чіпають. Ще ж з рашкою бізнес потім вести. Після договорняків
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04.09.2024 00:55 Ответить
 
 