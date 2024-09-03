В России приговорили к 20 годам воина ГУР МО Любаса, которого взяли в плен во время высадки в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Российский суд приговорил к 20 годам лишения свободы военного ГУР МО Александра Любаса, который участвовал в высадке в оккупированном Крыму в 2023 году.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Суд рашистов осудил его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".

Напомним, в октябре 2023 года спецназовцы ГУР МО десантировались в оккупированном Крыму.

Впоследствии стало известно, что во время операции в Крыму спецназовцев "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО 4 октября один украинский воин попал в плен.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов впоследствии подтвердил попадание в плен Александра Любаса во время высадки в оккупированном Крыму.

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