В России приговорили к 20 годам воина ГУР МО Любаса, которого взяли в плен во время высадки в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Российский суд приговорил к 20 годам лишения свободы военного ГУР МО Александра Любаса, который участвовал в высадке в оккупированном Крыму в 2023 году.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Суд рашистов осудил его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".
Напомним, в октябре 2023 года спецназовцы ГУР МО десантировались в оккупированном Крыму.
Впоследствии стало известно, что во время операции в Крыму спецназовцев "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО 4 октября один украинский воин попал в плен.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов впоследствии подтвердил попадание в плен Александра Любаса во время высадки в оккупированном Крыму.
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