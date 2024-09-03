У Росії засудили до 20 років воїна ГУР МО Любаса, якого взяли в полон під час висадки в окупованом Криму. ВIДЕО

Російський суд засудив до 20 років позбавлення волі військового ГУР МО Олександра Любаса, який брав участь у висадці в окупованому Криму у 2023 році.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Суд рашистів засудив його за нібито "незаконне перетинання кордону, зберігання та контрабанду зброї, теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму.

Згодом стало відомо, що під час операції у Криму спецпризначенців "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО 4 жовтня один український воїн потрапив у полон.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов згодом підтвердив потрапляння в полон Олександра Любаса під час висадки в окупованому Криму.

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