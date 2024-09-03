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У Росії засудили до 20 років воїна ГУР МО Любаса, якого взяли в полон під час висадки в окупованом Криму. ВIДЕО

Російський суд засудив до 20 років позбавлення волі військового ГУР МО Олександра Любаса, який брав участь у висадці в окупованому Криму у 2023 році.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Суд рашистів засудив його за нібито "незаконне перетинання кордону, зберігання та контрабанду зброї, теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму.

Згодом стало відомо, що під час операції у Криму спецпризначенців "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО 4 жовтня один український воїн потрапив у полон.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов згодом підтвердив потрапляння в полон Олександра Любаса під час висадки в окупованому Криму.

Читайте: У Києві біля Михайлівського собору відкрили меморіал на честь полеглих розвідників. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (65162) суд (11679) ГУР (501)


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Топ коментарі
+23
Треба арештувати єрмака і обміняти на Любаса.
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03.09.2024 14:23
+9
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ! Головне - живий. Закатований, змучений, виснажений, але живий.
Усе буде добре
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03.09.2024 15:02
+6
Генерал Кривоніс слушно зауважив, що санкціонування операцій з покатушками в Крим, в результаті яких втрачаються підготовані люди, а ціль операції - не має наувазі ліквідацію путлєра чи Герасімова - це тє же на манєже, 5-6 менеджерів і майор розвідки в голови спецслужби без додаткового навчання і вислуги років на проміжних посадах.
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03.09.2024 14:47
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Ідентичні наративи як близнюки, що з параші, що з опу.-
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03.09.2024 14:23 Відповісти
Треба арештувати єрмака і обміняти на Любаса.
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03.09.2024 14:23 Відповісти
бАданов буде арештовувати? і обмінювати?
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03.09.2024 15:13 Відповісти
Генерал Кривоніс слушно зауважив, що санкціонування операцій з покатушками в Крим, в результаті яких втрачаються підготовані люди, а ціль операції - не має наувазі ліквідацію путлєра чи Герасімова - це тє же на манєже, 5-6 менеджерів і майор розвідки в голови спецслужби без додаткового навчання і вислуги років на проміжних посадах.
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03.09.2024 14:47 Відповісти
Да не Лобас это!!!!!
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03.09.2024 14:52 Відповісти
Бережи Тебе Боже ВОЇНЕ! Головне - живий. Закатований, змучений, виснажений, але живий.
Усе буде добре
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03.09.2024 15:02 Відповісти
Шкода, що всі інші 15 чоловік тоді загинули... На Тарханкуті повинен бути пам'ятник героям...
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03.09.2024 16:10 Відповісти
А скільки ми ще незнаємо про піар-акції Гундосика, щоб прапор для галочки поставити
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03.09.2024 18:46 Відповісти
Яка мета була висадки в Криму з нашими вбитими і полоненими? Прапор в сарай встромити? Добре б було, якби Буданов дав пояснення.
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03.09.2024 21:33 Відповісти
А рашиські полонені чисті офіційно перед фемідою. Зелені суди їх не чіпають. Ще ж з рашкою бізнес потім вести. Після договорняків
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04.09.2024 00:55 Відповісти
 
 