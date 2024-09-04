Шестеро оккупантов сдаются в плен после атаки дрона вблизи Курахово на Донетчине. ВИДЕО

Шестеро оккупантов сдались в плен вблизи Курахово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты выходят из укрытия с поднятыми руками и ложатся на землю лицом вниз. На записи видно, что такому решению группы россиян предшествовала атака их укрытия дроном-камикадзе.

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