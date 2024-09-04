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Шестеро оккупантов сдаются в плен после атаки дрона вблизи Курахово на Донетчине. ВИДЕО

Шестеро оккупантов сдались в плен вблизи Курахово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты выходят из укрытия с поднятыми руками и ложатся на землю лицом вниз. На записи видно, что такому решению группы россиян предшествовала атака их укрытия дроном-камикадзе.

Также смотрите: Штурмовик ВС РФ, взятый в плен бойцами 425-го батальона "Скала" вблизи Нью-Йорка: "Нас было 130, выжило – 10". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Донецкая область (9656) пленные (2140) Покровск (593)


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Топ комментарии
+13
Наших полонених клята кацапня розстрілює , а їхніх виродків годують
та надають пристойну медичну допомогу ,
щось тут не так 😡
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04.09.2024 14:59
+4
Бачив тільки трох, Де мінералка,,моршинська", роздача цигарок, ?
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04.09.2024 14:53
+3
порушення конвенції військовополонених - не отримаєш західну зброю
дивно що такі речі треба пояснювати
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04.09.2024 15:31
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Бачив тільки трох, Де мінералка,,моршинська", роздача цигарок, ?
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04.09.2024 14:53 Ответить
Наших полонених клята кацапня розстрілює , а їхніх виродків годують
та надають пристойну медичну допомогу ,
щось тут не так 😡
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04.09.2024 14:59 Ответить
порушення конвенції військовополонених - не отримаєш західну зброю
дивно що такі речі треба пояснювати
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04.09.2024 15:31 Ответить
Провокація - не про мізки і необхідність пояснювати. Провокатор вкидує ідею. Аби викликати емоції.
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04.09.2024 16:07 Ответить
По вашому є ідеї які НЕ викликають емоцій?
У "вашому" вигаданому світі живуть одні кібери?
Друже - провокація це "розумова гра" на слабкостях людини. ВСІ люди від природи істоти НЕ ідеальні і слабкі, чим і користуються виродки типу гебеса та ліліпутіна.
Це назавжди.
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04.09.2024 16:11 Ответить
Все може викликати емоції. Але є ж різниця. Якщо емоція направлена на зневіру, на жорстокість, на бажання порушити обов'язок - це погана під час війни емоція.

І, як бачимо, кінчений покидьок намагається викликати емоції, які б спонукали українців порушувати міжнародні конвенції поводження з полоненими. Що гарантовано призведе до зменшення допомоги союзників, фінансової та зброєю. Отже, мразота своїми провокаціями працює фактично на окупантів і загарбників.
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04.09.2024 19:43 Ответить
Не думаю что провокация Амбера тут может хоть одного военного или потенциального мобилизированного побудить нарушить правила обращения с пленными, и даже если такой найдется, едва ли это на что то повлияет, ибо и без всяких Амберов это происходит с обоих сторон и лишь малая часть попадает на видео. А вот в кострище недовольства пересічних украинцев это таки да, добавляет маленькую веточку, сознательно или нет не знаю, но мне тоже не по душе то, что ми скованы западными правилами и мнением их изнеженного населения, с которым Западные политики не могут не считаться, и наш враг во всю этим пользуется, демонстративно не соблюдая и цинично это подчеркивая "Точно в Цель" если кто помнит. Но согласен, выбора у нас особо нет, надо соблюдать.
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04.09.2024 22:47 Ответить
Саме тому ми - не кацапи!!!
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04.09.2024 16:00 Ответить
Одне полонене просто пішло кудись?
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04.09.2024 17:28 Ответить
уу, зачатки мозгу є.
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04.09.2024 20:12 Ответить
 
 