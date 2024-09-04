Шестеро оккупантов сдаются в плен после атаки дрона вблизи Курахово на Донетчине. ВИДЕО
Шестеро оккупантов сдались в плен вблизи Курахово в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты выходят из укрытия с поднятыми руками и ложатся на землю лицом вниз. На записи видно, что такому решению группы россиян предшествовала атака их укрытия дроном-камикадзе.
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+13 Amber
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+4 Євген #585735
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+3 saimansay
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та надають пристойну медичну допомогу ,
щось тут не так 😡
дивно що такі речі треба пояснювати
У "вашому" вигаданому світі живуть одні кібери?
Друже - провокація це "розумова гра" на слабкостях людини. ВСІ люди від природи істоти НЕ ідеальні і слабкі, чим і користуються виродки типу гебеса та ліліпутіна.
Це назавжди.
І, як бачимо, кінчений покидьок намагається викликати емоції, які б спонукали українців порушувати міжнародні конвенції поводження з полоненими. Що гарантовано призведе до зменшення допомоги союзників, фінансової та зброєю. Отже, мразота своїми провокаціями працює фактично на окупантів і загарбників.