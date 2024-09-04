Шестеро окупантів здаються у полон після атаки дрона поблизу Курахового на Донеччині. ВIДЕО

Шестеро окупантів здалися у полон поблизу Курахового на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти виходять зі сховку із піднятими руками і лягають на землю обличчям униз. На записі видно, що такому рішенню групи росіян передувала атака їхнього укриття дроном-камікадзе.

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