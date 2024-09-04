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Шестеро окупантів здаються у полон після атаки дрона поблизу Курахового на Донеччині. ВIДЕО

Шестеро окупантів здалися у полон поблизу Курахового на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти виходять зі сховку із піднятими руками і лягають на землю обличчям униз. На записі видно, що такому рішенню групи росіян передувала атака їхнього укриття дроном-камікадзе.

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Автор: 

армія рф (17388) Донецька область (8467) полонені (2266) Покровськ (625)


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Топ коментарі
+13
Наших полонених клята кацапня розстрілює , а їхніх виродків годують
та надають пристойну медичну допомогу ,
щось тут не так 😡
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04.09.2024 14:59
+4
Бачив тільки трох, Де мінералка,,моршинська", роздача цигарок, ?
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04.09.2024 14:53
+3
порушення конвенції військовополонених - не отримаєш західну зброю
дивно що такі речі треба пояснювати
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04.09.2024 15:31
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Бачив тільки трох, Де мінералка,,моршинська", роздача цигарок, ?
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04.09.2024 14:53 Відповісти
Наших полонених клята кацапня розстрілює , а їхніх виродків годують
та надають пристойну медичну допомогу ,
щось тут не так 😡
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04.09.2024 14:59 Відповісти
порушення конвенції військовополонених - не отримаєш західну зброю
дивно що такі речі треба пояснювати
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04.09.2024 15:31 Відповісти
Провокація - не про мізки і необхідність пояснювати. Провокатор вкидує ідею. Аби викликати емоції.
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04.09.2024 16:07 Відповісти
По вашому є ідеї які НЕ викликають емоцій?
У "вашому" вигаданому світі живуть одні кібери?
Друже - провокація це "розумова гра" на слабкостях людини. ВСІ люди від природи істоти НЕ ідеальні і слабкі, чим і користуються виродки типу гебеса та ліліпутіна.
Це назавжди.
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04.09.2024 16:11 Відповісти
Все може викликати емоції. Але є ж різниця. Якщо емоція направлена на зневіру, на жорстокість, на бажання порушити обов'язок - це погана під час війни емоція.

І, як бачимо, кінчений покидьок намагається викликати емоції, які б спонукали українців порушувати міжнародні конвенції поводження з полоненими. Що гарантовано призведе до зменшення допомоги союзників, фінансової та зброєю. Отже, мразота своїми провокаціями працює фактично на окупантів і загарбників.
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04.09.2024 19:43 Відповісти
Не думаю что провокация Амбера тут может хоть одного военного или потенциального мобилизированного побудить нарушить правила обращения с пленными, и даже если такой найдется, едва ли это на что то повлияет, ибо и без всяких Амберов это происходит с обоих сторон и лишь малая часть попадает на видео. А вот в кострище недовольства пересічних украинцев это таки да, добавляет маленькую веточку, сознательно или нет не знаю, но мне тоже не по душе то, что ми скованы западными правилами и мнением их изнеженного населения, с которым Западные политики не могут не считаться, и наш враг во всю этим пользуется, демонстративно не соблюдая и цинично это подчеркивая "Точно в Цель" если кто помнит. Но согласен, выбора у нас особо нет, надо соблюдать.
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04.09.2024 22:47 Відповісти
Саме тому ми - не кацапи!!!
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04.09.2024 16:00 Відповісти
Одне полонене просто пішло кудись?
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04.09.2024 17:28 Відповісти
уу, зачатки мозгу є.
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04.09.2024 20:12 Відповісти
 
 