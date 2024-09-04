Шестеро окупантів здаються у полон після атаки дрона поблизу Курахового на Донеччині. ВIДЕО
Шестеро окупантів здалися у полон поблизу Курахового на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти виходять зі сховку із піднятими руками і лягають на землю обличчям униз. На записі видно, що такому рішенню групи росіян передувала атака їхнього укриття дроном-камікадзе.
Топ коментарі
+13 Amber
показати весь коментар04.09.2024 14:59
+4 Євген #585735
показати весь коментар04.09.2024 14:53
+3 saimansay
показати весь коментар04.09.2024 15:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та надають пристойну медичну допомогу ,
щось тут не так 😡
дивно що такі речі треба пояснювати
У "вашому" вигаданому світі живуть одні кібери?
Друже - провокація це "розумова гра" на слабкостях людини. ВСІ люди від природи істоти НЕ ідеальні і слабкі, чим і користуються виродки типу гебеса та ліліпутіна.
Це назавжди.
І, як бачимо, кінчений покидьок намагається викликати емоції, які б спонукали українців порушувати міжнародні конвенції поводження з полоненими. Що гарантовано призведе до зменшення допомоги союзників, фінансової та зброєю. Отже, мразота своїми провокаціями працює фактично на окупантів і загарбників.