Абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовывает "абсолютно все задачи Курской операции".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и каждый день - по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области. И очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализовываются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. И по состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению.

Мы готовим важные встречи с партнерами. То, что может и должно укрепить наши позиции? - не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, кто стремится к реальному завершению этой войны и реальной совместной работе, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась. Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. И? прежде всего? это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", - сказал Зеленский.

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