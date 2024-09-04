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Абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовывает "абсолютно все задачи Курской операции".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и каждый день - по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области. И очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализовываются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. И по состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению.

Мы готовим важные встречи с партнерами. То, что может и должно укрепить наши позиции? - не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, кто стремится к реальному завершению этой войны и реальной совместной работе, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась. Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. И? прежде всего? это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский: Лишь 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине дальнобойное оружие

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обращение (748)


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Топ комментарии
+24
Відтягнути кращі сили в Курськ, щоб здати Покровськ, це дійсно виконується.
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04.09.2024 19:35
+17
У цього виродка, який знищує український народ, така ж риторика, як у його брата в кремлі. Всьо идьот по плану. Знищують тих, хто здатний чинити спротив владі
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04.09.2024 19:44
+17
Для цього дегенерата це все іграшки у солдатиків...
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04.09.2024 19:46
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"фсьО ідіот па плану, па графіку"(цитати дрібних людинок)..
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04.09.2024 19:32 Ответить
Дай бог щоб це була правда. Правда ми розкасили губи на Брянськ, Курськ, Білгород.
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04.09.2024 19:39 Ответить
Спецоперация идет строго по плану!
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04.09.2024 19:33 Ответить
АЕС траба забрати
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04.09.2024 20:52 Ответить
Відтягнути кращі сили в Курськ, щоб здати Покровськ, це дійсно виконується.
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04.09.2024 19:35 Ответить
Є таки дуже гарний вислів у басні Крилова : Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.... p/s Про кого ж це ???
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04.09.2024 19:36 Ответить
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04.09.2024 21:05 Ответить
Атомную станцию невзяли, такой план?
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04.09.2024 19:41 Ответить
Бабушкам тушёнка очень нравится.
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04.09.2024 21:48 Ответить
У цього виродка, який знищує український народ, така ж риторика, як у його брата в кремлі. Всьо идьот по плану. Знищують тих, хто здатний чинити спротив владі
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04.09.2024 19:44 Ответить
Так ніякі "визначенні завдання " не реалізовані ,зони безпеки для Сумщини немає ,а обстріли і бомбардування Сумщини навпаки посилились ,війська кацапи ні з Харківщини ,ні з Донеччини так і не перекинули , "обмінний фонд"- строковики. А головне -що ж будете робити далі при такій кількості наявних сил ?
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04.09.2024 19:44 Ответить
"Зона безпеки" для Сумщини??? Та у нас кордон з рф - 563км і він весь обстрілюється- від В-Писарівки до С- Буди а зона операції по кордону всього 25 км. Якщо вже Вам довелося слухати патологічних брехунів ( яких в Україні немєряно) то від них треба захищатися критичним відношенням до всієї інформації і аналітичним мисленням.
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04.09.2024 21:09 Ответить
Так для чого тоді взагалі починали так звану "Курську операцію" ?
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04.09.2024 21:12 Ответить
Плюсів не бачу, мінуси чую звуками вибухів. Статистика: за два роки після розблокування по Сумам було не більше 5 прильотів, в березні після фоток рдк на кордоні на вибори в рф прилетів десяток а зараз за день кілька ракет або Кабів. А в стратегічному сенсі для орків ця операція не проблема, для них свої люди і їх труднощі ніколи не були на першому місці.
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04.09.2024 21:29 Ответить
Так я за це і кажу.
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04.09.2024 21:59 Ответить
Для цього дегенерата це все іграшки у солдатиків...
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04.09.2024 19:46 Ответить
Ну если задачей было уничтожить лучшие подразделение и кучу техники под ударами авиации... Тогда да, успешно реализовываются. Заодно и создание "санитарной зоны" в Сумской области.
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04.09.2024 19:47 Ответить
Про що ти пистиш, кацапсіна? Путін ***** чині?
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04.09.2024 20:02 Ответить
А ти до нас в цю "санітарну зону"яка ще й розширилась за 29 днів. Думай хоч трохи або хоча би читай що тут робиться.
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04.09.2024 20:24 Ответить
Мені одному "оце" нагадує риторику ***** - "всьо по плану"?
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04.09.2024 19:47 Ответить
"...абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються..."

Як можна говорити про реалізацію завданнь, якщо операця ще делека від завершення?
Так - ляпати щось, аби ляпати?
Чи не буде так що хотілося як краще, а станеться як завжди?

Зеленский має великий талант примазуватися до усього, і морда в нього така серйозна - просто умора.
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04.09.2024 19:48 Ответить
Ну, тебе ж є точна та повна інфа щодо цілей та завдань курської операції, саме тому ти так впевнено пишеш про те, що операція далека до завершення? Пакет документів щодо операції тобі в Німеччину доставили новою поштою?
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04.09.2024 20:22 Ответить
А ти вважаєш, що курська операція вже завершена ?
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04.09.2024 20:37 Ответить
Зеленський це відвертий ідіот.
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04.09.2024 20:01 Ответить
Тс-с-с!!! ВЫ раскрывайте гостайну
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04.09.2024 20:28 Ответить
Ні, насправді він не ідіот, а зрадник.
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04.09.2024 20:34 Ответить
Краще нікому не дивитись видосики кацапні з цієї "курської операції". Він живе у своїй паралельній реальності.
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04.09.2024 20:03 Ответить
Як повідомив Володимир Артюх, через ускладнення безпекової ситуації, рада оборони області прийняла рішення внести до переліку населених пунктів, які підлягають евакуації, Глухів, Есмань та Свесу, Шосткинського району, а також Манухівку та Іванівку, Конотопського району.
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04.09.2024 20:08 Ответить
Не Курськом єдиним - розгорни карту - багато украінських міст і сіл під ударом
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04.09.2024 20:15 Ответить
а Покровська операція?
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04.09.2024 20:20 Ответить
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04.09.2024 20:20 Ответить
Все по плану, по оманському плану-захоплюємо територію кацапії яка нам ''нафіг'' не потрібна, і з якої ми вийдемо, або нас ''виведуть'' союзники. А в той же час про**ємо території які *уйло нам не поверне. Іде отаке завуальоване виконання ''оману''.
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04.09.2024 20:26 Ответить
Якщо ЗСУ вдасться взяти Курську АЕС, то війну буде виграно. Але мені здається, що час згаяно.
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04.09.2024 20:29 Ответить
Не треба її брати. Треба розфігачити всі розподільчі потужності навколо Курської АЕС, щоб кацапи були вимушені заглушити її.
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04.09.2024 21:50 Ответить
АЕС потрібно взяти, тоді це буде фортеця, яку не можна бомбити, тобто це буде вічно українська фортеця на російській території - поки рашисти не віддадуть запорізьку АЕС і не підуть до кордонів 1991 р.
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04.09.2024 22:38 Ответить
Ну за таоєю логікою цю фортецю якось треба взяти.
І, якщо її можуть пзяти нашв з оюмежнними ресурсами, то, що заважатиме її взяти кацапам?

І наапаки - якщо вона така фортеця, то як її взяти?
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05.09.2024 08:40 Ответить
Взяти можна було в перші дні, коли рашисти не очікували. Висадити десант на вертольотах, наприклад. А тепер час втрачено.
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05.09.2024 11:24 Ответить
Пропоную нові назви місяців: вересень- результативень, жовтень-потужень, листопад-незламень, і так дальше
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04.09.2024 20:29 Ответить
Там почалось нехороше Пекло.
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04.09.2024 21:02 Ответить
Чому тоді досі працює Курська АЕС?
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04.09.2024 21:49 Ответить
Краще вже сказати що усі завдання реалізовани і тому ми військових перекидаємо на Донбас.
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04.09.2024 22:18 Ответить
Любить Зєля мавпувати ***** - так хоче бути схожим на нього.
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05.09.2024 02:22 Ответить
Всі завдання виконані, а ситуація на фронті і в Україні значно погіршилась! Маладца! Знищення України і українців продовжується. Ну й наголосували ви на виборах, піари!
А може виборці ЗЕ! якраз цього й хотіли? Завдання виконано.
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05.09.2024 10:50 Ответить
 
 