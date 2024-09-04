Зеленский: Лишь 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине дальнобойное оружие

Только США, Великобритания, Франция и Германия предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие для изгнания РФ с украинской территории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил необходимость разрешения на использование дальнобойного оружия от вышеупомянутых четырех стран.

"На сегодня только эти четыре страны или предоставляют, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть РФ с нашей территории и сохранить жизни гражданских людей во всех городах: Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге. Ежедневно мы теряем людей. И именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем", - сказал Зеленский.

Отметим, что президент Зеленский неоднократно призывал партнеров расширить разрешение бить западным оружием по территории РФ.

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