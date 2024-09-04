Зеленский: Лишь 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине дальнобойное оружие
Только США, Великобритания, Франция и Германия предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие для изгнания РФ с украинской территории.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил необходимость разрешения на использование дальнобойного оружия от вышеупомянутых четырех стран.
"На сегодня только эти четыре страны или предоставляют, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть РФ с нашей территории и сохранить жизни гражданских людей во всех городах: Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге. Ежедневно мы теряем людей. И именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем", - сказал Зеленский.
Отметим, что президент Зеленский неоднократно призывал партнеров расширить разрешение бить западным оружием по территории РФ.
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кажуть що якщо у бабушки був би дедушка то бабушка була б дедушкой.
ось так "повливла чергова бджола по трубам"
Думаєте ВСЕ що пише американська пресса - це звіти Пентагону?
вові ліліпутіну потрібно їхати до кобзона - НЕГАЙНО!!!!
Хто міністр ЗС України? Теж він
Хто прем'єр-міністр України? Знов він
Хто президент України? Як хто? Дєрмак!
А Зеленський лише базікало, слова якого нічого не варті
Людина ФІЗИЧНО не може замінити десяток посадовців.
По-друге в українському лексиконі слова "д*мо" відсутнє - натомість є "ла-но" - тому "лайнак" українською
але я не про це - будь яка людина не всесильна - в її силах роздавати вказівки обмеженій кількості підлеглих - що роздають вказівки далі
з вашого поста складається враження що "лайняк" повсюди подібно того як кацапська пропаганда розганяє тезу що пуцло майже вездесущий всевишній
Андрій Єрмак - єдиний з українців, хто потрапив до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією Time
https://detector.media/category/infospace/ інфопростір
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17 Квітня 2024
16:37
Бо нагадуєш чергового зебіла
До 2019......
максимум стрілецьку зброю, каски і т.п.
вже просили ппо в 2022-2023 роках, продати або дати в оренду
Странное заявление.
Куратори можуть не хвилюватися.
Героїв у студію!
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-23-roky-tomu-kyyiv-viddav-moskvi-rakety-za-hazovi-borhy-teper-rosiya-obstrilyuye-nymy-********-/32532453.html