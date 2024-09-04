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Зеленский: Лишь 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине дальнобойное оружие

Зеленський на пресконференції 4 вересня

Только США, Великобритания, Франция и Германия предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие для изгнания РФ с украинской территории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил необходимость разрешения на использование дальнобойного оружия от вышеупомянутых четырех стран.

"На сегодня только эти четыре страны или предоставляют, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть РФ с нашей территории и сохранить жизни гражданских людей во всех городах: Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге. Ежедневно мы теряем людей. И именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем", - сказал Зеленский.

Отметим, что президент Зеленский неоднократно призывал партнеров расширить разрешение бить западным оружием по территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о кадровых изменениях в Кабмине: Нам нужна новая структура

Автор: 

Великобритания (4949) Германия (6949) Зеленский Владимир (20324) оружие (10212) США (26583) Франция (3505)


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Топ комментарии
+12
Хто міністр МВС України? Андрійко Дєрмак
Хто міністр ЗС України? Теж він
Хто прем'єр-міністр України? Знов він
Хто президент України? Як хто? Дєрмак!
А Зеленський лише базікало, слова якого нічого не варті
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04.09.2024 16:50
+12
"І саме від цих чотирьох держав: США, Великої Британії, Франції і Німеччини залежить наша сила в вирішенні цих проблем...". Виглядає, як алкоголік немає змоги відпрвити свою дитину до школи, бо все пропив та немє в що одягнути і звинувчує сусудів Михайла, Зою та Івана, що вони винні в тому, що його дитина не йде до школи. А хто тобі Володя Найпотужніший не давав будувати свої ракети? Тобі "барига"залишив і налагоджені підприємства і гроші..., але ти випєндрювався і відтягувався по повній в Трускавцях, Буковелях, Оманах, витрачаючи це все на дороги, бо звідти половину можна вкрасти.
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04.09.2024 17:09
+10
Прострочений, шо заважало тобі продовжити ракетні програми яки були розпочати попередником? Твоя патологічна жадібність ненажерлевого мудака або оманськи домовленності?
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04.09.2024 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Кажуть шо в них самих ракет не густо
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04.09.2024 16:47 Ответить
хто каже?британські вчені? вам лінь дати хоть якусь конкретику?
кажуть що якщо у бабушки був би дедушка то бабушка була б дедушкой.
ось так "повливла чергова бджола по трубам"
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04.09.2024 17:22 Ответить
Наші експерти -- Грабовии
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04.09.2024 17:35 Ответить
Тобто ви вважаєте, що за 3-роки країни НАТО так і не змогли накопишити кількість ракет для захисту від нападу умовного противника?
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04.09.2024 18:21 Ответить
Судіть самі -- тільки в цьому році США рішили наростити виробництво 155 мл снарядів а за ракети поки не чути
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04.09.2024 20:00 Ответить
Вам особисто Пентагон повинен надавати звіти про виробництво ракет?
Думаєте ВСЕ що пише американська пресса - це звіти Пентагону?
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05.09.2024 12:25 Ответить
Так хакери і Пентагон вскривають - а потім гуляють всякі небилиці
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05.09.2024 15:09 Ответить
хакєрі, ліліпутін, масони, зрада, рептілоїди - ОНІПАВСЮДУ
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05.09.2024 15:29 Ответить
Вові треба пора їхати до Магнолії !!!!!
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04.09.2024 16:49 Ответить
знову?
вові ліліпутіну потрібно їхати до кобзона - НЕГАЙНО!!!!
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04.09.2024 17:23 Ответить
Хто міністр МВС України? Андрійко Дєрмак
Хто міністр ЗС України? Теж він
Хто прем'єр-міністр України? Знов він
Хто президент України? Як хто? Дєрмак!
А Зеленський лише базікало, слова якого нічого не варті
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04.09.2024 16:50 Ответить
Шановний, винний чи не винний ваш дєрмак - одначе ви з нього якогось Всевишнього робите при житті.
Людина ФІЗИЧНО не може замінити десяток посадовців.
По-друге в українському лексиконі слова "д*мо" відсутнє - натомість є "ла-но" - тому "лайнак" українською
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04.09.2024 17:27 Ответить
йому ш не треба. Достатньо мати своїх людей на посадах. Чому у Штатах перемови очолує Дермак а не Кулеба??? Де в положенні про ОП на нього покладена ця робота?
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04.09.2024 18:02 Ответить
в ваших слова є для правди
але я не про це - будь яка людина не всесильна - в її силах роздавати вказівки обмеженій кількості підлеглих - що роздають вказівки далі
з вашого поста складається враження що "лайняк" повсюди подібно того як кацапська пропаганда розганяє тезу що пуцло майже вездесущий всевишній
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04.09.2024 18:28 Ответить
а зеля далеко відстав від *****?
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04.09.2024 19:46 Ответить
Хто ставить підписи під документами, той і міністр чи президент.
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04.09.2024 17:57 Ответить
Таку дуристь може написати лише кацап, або зелне непоразуміння. По-перше. Є звичайне факсіміле. По-друге. Що Зелебені у вуха надають, те він і робе. Та й підпис це таке. Важливо лише те що він "підписує". Для загального розвитку подивись фільм "королевство кривих дзеркал" Там теж "правив" король-папуга
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04.09.2024 18:10 Ответить
Це у всіх так. Будь-якому міністру чи президенту знайдуться ті, хто у вуха дутиме. Відповідальність несуть міністри та президенти, а не їхні порадники. І до чого тут звичайне факсиміле? Чи Ви звинувачуєте Андрія Єрмака у підробці документів?
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04.09.2024 18:32 Ответить
Підробляти? Навіщо? Віслюк і так підпише все що запропонує Дєрмак. У Зеленського нема речника. Він сам стрясає повітря. А Дєрмак уявив себе таким Борманом при Гітлері. Тільки питання - втече як Борман чи ні?
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04.09.2024 19:02 Ответить
Єрмак має безмежну безвідповідальність, його неможливо ні в чому звинуватити. Те, що він на когось впливав, криміналом не вважається. Навіщо йому втікати?
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04.09.2024 19:10 Ответить
це твоя уява. Але 60% українців вважають, що саме дермак впливає на білшість сторін суспільного життя в країні. Ще раз - нагадай мені права та обов'зки ОП
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04.09.2024 19:14 Ответить
Єрмак відповідає за наявність олівців на столі президента, а відповідальності за ухвалення рішень президента та міністрів він не несе.
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04.09.2024 19:28 Ответить
не пиши відверту маячню
Андрій Єрмак - єдиний з українців, хто потрапив до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією Time

https://detector.media/category/infospace/ інфопростір

https://detector.media/type/1/ новини

17 Квітня 2024

16:37
Бо нагадуєш чергового зебіла
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04.09.2024 19:44 Ответить
Ми говоримо різними мовами. Я маю на увазі відповідальність відповідно до конституції та кримінального кодексу. А ти мені про якийсь вплив типу Кашпіровського з Чумаком. Ну, якщо тобі буде приємно, то я погоджуся з тобою, що є така впливова людина Андрій Єрмак. Напевно вони разом із президентом та міністрами у преферанс грають та впливають один на одного. У цьому немає нічого незаконного. Чи мало хто впливає на кого. Розумний президент має ставитися до такого впливу, як і місячне світло на рейки.
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04.09.2024 19:58 Ответить
Крім жадібних німців, начебто все дали.
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04.09.2024 16:56 Ответить
А де наші далекобійні ракети? - Після 2019 питання риторичне...
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04.09.2024 16:56 Ответить
А де наші далекобійні ракети?
До 2019......
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04.09.2024 17:02 Ответить
У КБ. Через недофінансування антипорошенківською більшістю у Парламенті.
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04.09.2024 17:29 Ответить
Яка ще антипорошенківська більшість? Коаліція патріотичних сил і анти..... Смішно.
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04.09.2024 17:48 Ответить
в тебе пам'ять як у гуппі
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04.09.2024 18:18 Ответить
Єрмаку і "менеджерам" потрібна структура як в північний кореі,чи як в ірані???Може приклад зімбабве чи венесуели?
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04.09.2024 16:58 Ответить
Прострочений, шо заважало тобі продовжити ракетні програми яки були розпочати попередником? Твоя патологічна жадібність ненажерлевого мудака або оманськи домовленності?
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04.09.2024 17:02 Ответить
А як же так виходить, що кацапам можуть допомогти іран, кндр і інші недорозвинені утворення, а нам - тільки найбагатші країни заходу? Може варто спитати у тих, хто готовий не надавати, а продавати нам зброю?
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04.09.2024 17:03 Ответить
Можна купити , але ж тоді не вистачить коштів на дороги у прифронтових містах (( Відео передивіться як за 10 км від передової сьогодні асфальт кладуть , а місять тому квіти садили ((
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04.09.2024 17:07 Ответить
Ви такий наївний, наче нам її хтось продасть (стільки і таку, яку ми хочемо) навіть за гроші
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04.09.2024 19:53 Ответить
Звісно що наївний , саме тому не слухав очкастого міністра оборони коли той триндів про "весільні мавіки" (( А щодо того чи продадуть , то потрібно спочатку спробувати купити , простий приклад - снаряди які Пашинський купив , а зегниди просто украли два мільярди доларів , перерахувавши їх на свої липові фірми у Європі .Інший приклад - ціна бронетранспортерів закуплених фондом Порошенка і таких самих у Притулиних руках ..... цей список безкінечно продовжувати можна ((
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04.09.2024 21:00 Ответить
Дурня - ніхто не продасть
максимум стрілецьку зброю, каски і т.п.

вже просили ппо в 2022-2023 роках, продати або дати в оренду
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04.09.2024 20:09 Ответить
Дурня це коли вже розроблену власну систему ППО, нічим не гіршу за Патріота , відмовилися фінансувати , дурня це коли так само відмовилися замовляти у виробника Стугни , а потім покинули на складі вже вироблені і волонтери під ворожим вогнем їх вивозили , дурня коли відмовилися закуповувати ракети до РСЗВ власного виробництва , дурня це коли 600 мільйонів подарували Розенблатту на дрони які навіть злетіти не можуть і навіть вибачитися не змогли його заставити ,дурня це коли за три роки повномасштабних бойових дій у військах відсутня інженерна техніка , а ідіотизм коли на лінії фронту квіти садять за бюджетні кошти !
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04.09.2024 21:06 Ответить
Україна була би п'ятою країною із цього списку, якби не це нікчемне одоробло, яке корчить з себе президента. І як морда Зеленського не лусьне коли він чеше про далекобійні ракети ?
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04.09.2024 17:08 Ответить
"І саме від цих чотирьох держав: США, Великої Британії, Франції і Німеччини залежить наша сила в вирішенні цих проблем...". Виглядає, як алкоголік немає змоги відпрвити свою дитину до школи, бо все пропив та немє в що одягнути і звинувчує сусудів Михайла, Зою та Івана, що вони винні в тому, що його дитина не йде до школи. А хто тобі Володя Найпотужніший не давав будувати свої ракети? Тобі "барига"залишив і налагоджені підприємства і гроші..., але ти випєндрювався і відтягувався по повній в Трускавцях, Буковелях, Оманах, витрачаючи це все на дороги, бо звідти половину можна вкрасти.
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04.09.2024 17:09 Ответить
Він не просто ,,випєндрювався", він цілеспрямовано знищував обороноздатність України!
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04.09.2024 19:57 Ответить
чекаемо потужного відосіка
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04.09.2024 17:15 Ответить
Кожнем своїм подихом ця тварина завдає непоправної шкоди Україні. Здохни, падаль просрочена
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04.09.2024 17:21 Ответить
А Южная Корея, Япония, Италия, Швеция? У них разве технологий нет?
Странное заявление.
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04.09.2024 17:31 Ответить
Треба було не асфальт класти а "Богдани" сотнями клепати та ракети "Грім".А соплі пускати тепер вже пізно..
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04.09.2024 17:47 Ответить
Сказав, і тут же вдарився в груди, став на коліна, і покаявся, що особисто винен в смертях та втраті територій. Бо погодився зупинити всі ракетні, і не тільки, програми, які були запущені до його потрапляння у владу. І знищив обороноздатність України. Ні? Не покаявся? Звичайно. Не шукайте чудес. Нема в нього такого поняття, як совість. Є тільки вроджена злодійкуватість. Яка зірвалась з тормозів, коли на хвилі обману дорвався до грошей держави.
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04.09.2024 18:10 Ответить
Психопат - людина злобна, заздрісна, крайне брехлива, із відсутністю емпатії, має труднощі із мовленням, емоційно нестабільна, боляче реагує на чиїсь успіх і досягнення , має абсолютне властолюбство ...і вилікувати нажаль це неможливо, тільки ізоляція
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04.09.2024 19:00 Ответить
До того ж вперта як віслюк
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04.09.2024 19:16 Ответить
Зеленський визнав, що за його президентства ЗСУ українських ракет не отримають.
Куратори можуть не хвилюватися.
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04.09.2024 19:12 Ответить
можна вже 'запити холодною водою'
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04.09.2024 19:41 Ответить
Хто віддав москалям українські далекобійні ракети, якими зараз обстрілюють Україну?
Героїв у студію!
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-23-roky-tomu-kyyiv-viddav-moskvi-rakety-za-hazovi-borhy-teper-rosiya-obstrilyuye-nymy-********-/32532453.html
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04.09.2024 20:07 Ответить
Йдіть всі до Дупи,смачної ,білої,солодкої для педиків,а Зе рулить,щурі.
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04.09.2024 20:31 Ответить
буратінка, сумно якось про військові події... Давай краще про асфальтові шляхи, дерева та шашлики. До речі, шось давненько не чутно прес-секретаря ГУР будьоного про пабєду, Ялту та каву.
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04.09.2024 20:47 Ответить
Так і про пса Патрона немає репортажів, всіх хто може відволікати від найвеличнійшого і найпотужнішого не показувати
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05.09.2024 06:14 Ответить
 
 