Зеленський: Лише 4 країни надають або спроможні надати Україні далекобійну зброю

Лише США, Велика Британія, Франція та Німеччина надають або здатні надати Україні необхідну далекобійну зброю для вигнання РФ з української території.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави наголосив на необхідності дозволу на використання далекобійної зброї від вищезгаданих чотирьох країн.

"На сьогодні тільки ці чотири країни або надають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути РФ з нашої території та зберегти життя цивільних людей у всіх містах: Полтаві, Львові, Харкові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі. Щодня ми втрачаємо людей. І саме від цих чотирьох держав залежить наша сила в вирішенні цих проблем", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що президент Зеленський неодноразово закликав партнерів розширити дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

Читайте також: Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя