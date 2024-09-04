Зеленський: Лише 4 країни надають або спроможні надати Україні далекобійну зброю
Лише США, Велика Британія, Франція та Німеччина надають або здатні надати Україні необхідну далекобійну зброю для вигнання РФ з української території.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави наголосив на необхідності дозволу на використання далекобійної зброї від вищезгаданих чотирьох країн.
"На сьогодні тільки ці чотири країни або надають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути РФ з нашої території та зберегти життя цивільних людей у всіх містах: Полтаві, Львові, Харкові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі. Щодня ми втрачаємо людей. І саме від цих чотирьох держав залежить наша сила в вирішенні цих проблем", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що президент Зеленський неодноразово закликав партнерів розширити дозвіл бити західною зброєю по території РФ.
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кажуть що якщо у бабушки був би дедушка то бабушка була б дедушкой.
ось так "повливла чергова бджола по трубам"
Думаєте ВСЕ що пише американська пресса - це звіти Пентагону?
вові ліліпутіну потрібно їхати до кобзона - НЕГАЙНО!!!!
Хто міністр ЗС України? Теж він
Хто прем'єр-міністр України? Знов він
Хто президент України? Як хто? Дєрмак!
А Зеленський лише базікало, слова якого нічого не варті
Людина ФІЗИЧНО не може замінити десяток посадовців.
По-друге в українському лексиконі слова "д*мо" відсутнє - натомість є "ла-но" - тому "лайнак" українською
але я не про це - будь яка людина не всесильна - в її силах роздавати вказівки обмеженій кількості підлеглих - що роздають вказівки далі
з вашого поста складається враження що "лайняк" повсюди подібно того як кацапська пропаганда розганяє тезу що пуцло майже вездесущий всевишній
Андрій Єрмак - єдиний з українців, хто потрапив до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією Time
https://detector.media/category/infospace/ інфопростір
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17 Квітня 2024
16:37
Бо нагадуєш чергового зебіла
До 2019......
максимум стрілецьку зброю, каски і т.п.
вже просили ппо в 2022-2023 роках, продати або дати в оренду
Странное заявление.
Куратори можуть не хвилюватися.
Героїв у студію!
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-23-roky-tomu-kyyiv-viddav-moskvi-rakety-za-hazovi-borhy-teper-rosiya-obstrilyuye-nymy-********-/32532453.html