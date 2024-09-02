Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя

Україні потрібні від західних партнерів не лише дозволи на удари по цілях у Росії, а й відповідне озброєння.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Діком Схоофом у Запоріжжі у понеділок, 2 вересня, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, наразі Україна працює над отриманням дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії з партнерами, які мають відповідні засоби. Це залежить від США, Британії, Франції та Німеччини, оскільки у них є відповідне озброєння.

Читайте також: Партнери намагаються не говорити зі мною про дозвіл на удари вглиб РФ, - Зеленський

"Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила (удари, - ред.), і такі меседжі вже є дипломатичними каналами, а також у медіа – ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати це (зброю, - ред.)... Тут два питання, над якими ми працюємо (отримання дозволу і засобів ураження, - ред.).", - наголосив очільник держави.

Він додав, що сьогодні Україна двиться на це більш позитивно.

Читайте також: США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії, - речник Пентагону Райдер