Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя
Україні потрібні від західних партнерів не лише дозволи на удари по цілях у Росії, а й відповідне озброєння.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Діком Схоофом у Запоріжжі у понеділок, 2 вересня, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, наразі Україна працює над отриманням дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії з партнерами, які мають відповідні засоби. Це залежить від США, Британії, Франції та Німеччини, оскільки у них є відповідне озброєння.
"Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила (удари, - ред.), і такі меседжі вже є дипломатичними каналами, а також у медіа – ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати це (зброю, - ред.)... Тут два питання, над якими ми працюємо (отримання дозволу і засобів ураження, - ред.).", - наголосив очільник держави.
Він додав, що сьогодні Україна двиться на це більш позитивно.
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Ти де?
Війна, урюк...
Вже три роки йде...
Я не виносю зайвих слів...
Так Росія дрочить...
Щоб українці стали...
Основою своїх ослів...
А друга причина якщо випробуємо в Україні навіть підземка, більш чим впевнений що вся західна грошова допомога раптово припинеться якщо на нас санкції не накладуть але вже не віртуальні як оркам а реальні
Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя Джерело: https://censor.net/ua/n3507926
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Це вже маразм чи ще ні?
можна й до лікаря не ходити 😕
Не прогадаєш, ще й спиз...диш на Великому Вразівництві ! 😕
Україні потрібен Президент, ЗСУ- Головнокомандувач.
На перехідний період- Рада нацпорятунку.
Бо ще рік-два з цим "чудом" і рятувати буде нікого й нічого.
А найсмішніше- ZE так і не встигне розікрасти заплановані 300 млрд.$
Сообщается, что вместо 50-60 км для ФАБ-500 дальность может вырасти до 78-85 км. Кроме того, по их данным, завершаются испытания самых мощных российских бомб ФАБ-3000М54 с УМПК, что позволит сбрасывать их с больших расстояний, не залетая в зону поражения украинской ПВО.
А нельзя отменить задним числом те президентських приказы 2019 года запрещающие производство ракет в Украине ?