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Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя

зеленський

Україні потрібні від західних партнерів не лише дозволи на удари по цілях у Росії, а й відповідне озброєння.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Діком Схоофом у Запоріжжі у понеділок, 2 вересня, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, наразі Україна працює над отриманням дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії з партнерами, які мають відповідні засоби. Це залежить від США, Британії, Франції та Німеччини, оскільки у них є відповідне озброєння.

Читайте також: Партнери намагаються не говорити зі мною про дозвіл на удари вглиб РФ, - Зеленський

"Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила (удари, - ред.), і такі меседжі вже є дипломатичними каналами, а також у медіа – ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати це (зброю, - ред.)... Тут два питання, над якими ми працюємо (отримання дозволу і засобів ураження, - ред.).", - наголосив очільник держави.

Він додав, що сьогодні Україна двиться на це більш позитивно.

Читайте також: США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії, - речник Пентагону Райдер

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) зброя (7454) дозвіл (290)


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Топ коментарі
+16
Поищи её под асфальтом.
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02.09.2024 19:11
+12
Це абзац!
Україні потрібен Президент, ЗСУ- Головнокомандувач.
На перехідний період- Рада нацпорятунку.
Бо ще рік-два з цим "чудом" і рятувати буде нікого й нічого.
А найсмішніше- ZE так і не встигне розікрасти заплановані 300 млрд.$
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02.09.2024 19:27
+10
Україна виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, але треба більше, - Зеленський Джерело:

Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя Джерело: https://censor.net/ua/n3507926

Різниця в часі повідомлень 1 година 39 хвилин.

Це вже маразм чи ще ні?
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02.09.2024 19:15
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Поищи её под асфальтом.
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02.09.2024 19:11 Відповісти
Тук-Тук...
Ти де?
Війна, урюк...
Вже три роки йде...
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02.09.2024 19:22 Відповісти
Война со свинособакией идёт минимум 300 лет, последние 10 лет в горячей стадии, но тронутые умом до сих пор считают, что закатать свои ракеты в асфальт за последние 5 лет- величайший подвиг величайшего Янелоха Боневтиковича.
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02.09.2024 21:01 Відповісти
Я зкорочу...
Я не виносю зайвих слів...

Так Росія дрочить...
Щоб українці стали...

Основою своїх ослів...
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02.09.2024 21:07 Відповісти
Це він про грім-2?
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02.09.2024 19:11 Відповісти
Ядрьону зброю треба робити ! І то вже давно ! Тільки для цього треба мати яйця, а не бовтуни !!!
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02.09.2024 19:14 Відповісти
Сама технологія є навіть на вікі, проблема виробництво із збагачення Урану, нам на нього гроші не дадуть навіть тому що ми зможемо тоді мати замкнений цикл з виробництва ядерного палива для АЕС... і інші виробники залишаться без контрактів

А друга причина якщо випробуємо в Україні навіть підземка, більш чим впевнений що вся західна грошова допомога раптово припинеться якщо на нас санкції не накладуть але вже не віртуальні як оркам а реальні
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02.09.2024 19:44 Відповісти
Саме головне, до яєць треба мати голову, а не довбешку.
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02.09.2024 20:43 Відповісти
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02.09.2024 19:14 Відповісти
Україна виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, але треба більше, - Зеленський Джерело:

Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя Джерело: https://censor.net/ua/n3507926

Різниця в часі повідомлень 1 година 39 хвилин.

Це вже маразм чи ще ні?
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02.09.2024 19:15 Відповісти
ЕтоХдєтоПосєредінє,,,)
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02.09.2024 19:20 Відповісти
а скільки коксу можна нюхнути за 1 год 39 хв?
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02.09.2024 19:20 Відповісти
ЗЄльона жижа головного мозку.

можна й до лікаря не ходити 😕
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02.09.2024 19:24 Відповісти
Вова, бий асвальтом !

Не прогадаєш, ще й спиз...диш на Великому Вразівництві ! 😕
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02.09.2024 19:21 Відповісти
Так ти ж казав шо все є, навіть ''Паляниця'', а тепер шо?
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02.09.2024 19:25 Відповісти
Це абзац!
Україні потрібен Президент, ЗСУ- Головнокомандувач.
На перехідний період- Рада нацпорятунку.
Бо ще рік-два з цим "чудом" і рятувати буде нікого й нічого.
А найсмішніше- ZE так і не встигне розікрасти заплановані 300 млрд.$
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02.09.2024 19:27 Відповісти
Треба ще гарного пенделя під зелений зад, аби той почав щось робити, а не базікакти
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02.09.2024 19:29 Відповісти
А все ж було можливо зробити набагато простіше. І набагато раніше. Просто НЕ ПИ₴ДІТИ. Пи₴дьож згубить цей світ.
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02.09.2024 19:30 Відповісти
На вооружение армии РФ поступили новые КАБы с повышенной дальностью удара за счет увеличенных крыльев, - росСМИ

Сообщается, что вместо 50-60 км для ФАБ-500 дальность может вырасти до 78-85 км. Кроме того, по их данным, завершаются испытания самых мощных российских бомб ФАБ-3000М54 с УМПК, что позволит сбрасывать их с больших расстояний, не залетая в зону поражения украинской ПВО.
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02.09.2024 19:30 Відповісти
Щось думаю що 3000 вони будуть кидати дуже рідко тому що є проблеми для літака ... про це навіть орки говорять але для якогось укріплення досить небезпечно
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02.09.2024 19:48 Відповісти
А ти ''паляницями'' закидай! Або асфальтом, в тебе його багато.
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02.09.2024 19:30 Відповісти
на паляницях ще не встигли напи$дити
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02.09.2024 19:41 Відповісти
Мрійник ніяк не вгамується.
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02.09.2024 19:34 Відповісти
Заметил, что на встрече Зеленский частично сменил форму (Колумбии?)...
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02.09.2024 19:35 Відповісти
Он же в чегеваринской был !
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02.09.2024 19:46 Відповісти
Эх Вова-Вова! Никто уже ничего не даст тем более в нужном количестве. Причин много---но нам и одной хватит---ведь и так ничего в нужном количестве не дали не разу! А кое чего пообещав---не дали совсем. И не для того делают себе оружие дорогое, чтоб потом отдать---а ******! Садись Вовка за стол переговоров---пока есть что предложить и чуть попросить что нам нужнее очень. А вдруг сработает....
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02.09.2024 19:39 Відповісти
якщо би по вказівці фсб рабсєї ,починаючи з 2019 року рашистська агентура на чолі з єрмаком і "зезездентом і зезезрадником" в Україні не займалася б систематичним і регулярним знищенням виробництва українських ракетних програм.розроблених за Петра, то не потрібно б було ані дозволів, ані відповідної зброї.Відповідну зброю "зелені вороги України і українського "мудрого наріду".ще в колисці накрили багатометровим шаром асвальту...
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02.09.2024 19:42 Відповісти
Задрали ви вже зі своїм пецєю, як і з недорослю. Я щось не пам'ятаю щоб при шоколадному ВПК працювало в три зміни, як. Рошен.
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02.09.2024 20:47 Відповісти
такі як Ти "задрали" всю Україну "зеленим склерозом" .котрий відібрав не тільки пам'ять, але й мозги.А роботу в три зміни асвальтоукладчиків пам'ятаєш???
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02.09.2024 20:53 Відповісти
Для мене, що твій пеця шоколадний, що зелена недоросль, особи з одного кагалу та одного поля ягоди шкідливі для України. Тому, такі діячі, як ти, що нічого не пам'ятають шкідливі для суспільства також. Для провітрення своєї товкачки знайди останню прес конференцію О. Зінченка та послухай, що він сказав стосовно твого роботодавця.
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02.09.2024 22:32 Відповісти
Ну если нет не того не другого, т о чем речь ?
А нельзя отменить задним числом те президентських приказы 2019 года запрещающие производство ракет в Украине ?
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02.09.2024 19:44 Відповісти
Проси в комплексі
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02.09.2024 19:58 Відповісти
Ні гімна, ні ложки….
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02.09.2024 20:15 Відповісти
Ось тобі й на! 😲 "Дайте їсти! Дайте сто грам! Та дайте вже й ложку і стакан!".
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02.09.2024 20:15 Відповісти
а де Паляниця ?
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02.09.2024 20:24 Відповісти
Я чего-то не пойму. Сначала говорили, что оружие есть, разрешения - нет, теперь оказалось, что нет ни того ни другого....
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02.09.2024 20:44 Відповісти
А какая разніца з 2019 року для Зеленського з приблудами95??
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02.09.2024 20:58 Відповісти
А монголи з кацапами поклали великий х...р на Міжнародний Кримінальний Суд.І Іран кацапам з дня на день передасть х..ову кучу балістики.Шо там йо...ані "партнери"?Якій,блд,рівень занепокоєності буде зараз?
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02.09.2024 21:39 Відповісти
 
 