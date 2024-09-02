Зеленский об ударах по России: Нужно не только разрешение, но и соответствующее оружие

Украине нужны от западных партнеров не только разрешения на удары по целям в России, но и соответствующее вооружение.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с нидерландским премьер-министром Диком Схоофом в Запорожье в понедельник, 2 сентября, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, сейчас Украина работает над получением разрешения на дальнобойные удары по целям в России с партнерами, которые имеют соответствующие средства. Это зависит от США, Великобритании, Франции и Германии, поскольку у них есть соответствующее вооружение.

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"Если одна из этих стран, например, разрешила (удары. - Ред.), и такие месседжи уже есть по дипломатическим каналам, а также в медиа - мы должны знать, дала ли эта страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще получить это (оружие. - Ред.)... Здесь два вопроса, над которыми мы работаем (получение разрешения и средств поражения. - Ред.).", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сегодня Украина смотрит на это более позитивно.

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