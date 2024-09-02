Зеленский об ударах по России: Нужно не только разрешение, но и соответствующее оружие
Украине нужны от западных партнеров не только разрешения на удары по целям в России, но и соответствующее вооружение.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с нидерландским премьер-министром Диком Схоофом в Запорожье в понедельник, 2 сентября, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, сейчас Украина работает над получением разрешения на дальнобойные удары по целям в России с партнерами, которые имеют соответствующие средства. Это зависит от США, Великобритании, Франции и Германии, поскольку у них есть соответствующее вооружение.
"Если одна из этих стран, например, разрешила (удары. - Ред.), и такие месседжи уже есть по дипломатическим каналам, а также в медиа - мы должны знать, дала ли эта страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще получить это (оружие. - Ред.)... Здесь два вопроса, над которыми мы работаем (получение разрешения и средств поражения. - Ред.).", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что сегодня Украина смотрит на это более позитивно.
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Ти де?
Війна, урюк...
Вже три роки йде...
Я не виносю зайвих слів...
Так Росія дрочить...
Щоб українці стали...
Основою своїх ослів...
А друга причина якщо випробуємо в Україні навіть підземка, більш чим впевнений що вся західна грошова допомога раптово припинеться якщо на нас санкції не накладуть але вже не віртуальні як оркам а реальні
Зеленський про удари по Росії: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя Джерело: https://censor.net/ua/n3507926
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Це вже маразм чи ще ні?
можна й до лікаря не ходити 😕
Не прогадаєш, ще й спиз...диш на Великому Вразівництві ! 😕
Україні потрібен Президент, ЗСУ- Головнокомандувач.
На перехідний період- Рада нацпорятунку.
Бо ще рік-два з цим "чудом" і рятувати буде нікого й нічого.
А найсмішніше- ZE так і не встигне розікрасти заплановані 300 млрд.$
Сообщается, что вместо 50-60 км для ФАБ-500 дальность может вырасти до 78-85 км. Кроме того, по их данным, завершаются испытания самых мощных российских бомб ФАБ-3000М54 с УМПК, что позволит сбрасывать их с больших расстояний, не залетая в зону поражения украинской ПВО.
А нельзя отменить задним числом те президентських приказы 2019 года запрещающие производство ракет в Украине ?