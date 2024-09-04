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Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, - Зеленський. ВIДЕО

У вечіоньому відеозвернені Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізовує "абсолютно всі завдання Курської операції".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.

Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і увесь вересень мають бути результативними для всіх нас. І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+24
Відтягнути кращі сили в Курськ, щоб здати Покровськ, це дійсно виконується.
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04.09.2024 19:35
+17
У цього виродка, який знищує український народ, така ж риторика, як у його брата в кремлі. Всьо идьот по плану. Знищують тих, хто здатний чинити спротив владі
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04.09.2024 19:44
+17
Для цього дегенерата це все іграшки у солдатиків...
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04.09.2024 19:46
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"фсьО ідіот па плану, па графіку"(цитати дрібних людинок)..
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04.09.2024 19:32 Відповісти
Дай бог щоб це була правда. Правда ми розкасили губи на Брянськ, Курськ, Білгород.
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04.09.2024 19:39 Відповісти
Спецоперация идет строго по плану!
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04.09.2024 19:33 Відповісти
АЕС траба забрати
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04.09.2024 20:52 Відповісти
Відтягнути кращі сили в Курськ, щоб здати Покровськ, це дійсно виконується.
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04.09.2024 19:35 Відповісти
Є таки дуже гарний вислів у басні Крилова : Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.... p/s Про кого ж це ???
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04.09.2024 19:36 Відповісти
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04.09.2024 21:05 Відповісти
Атомную станцию невзяли, такой план?
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04.09.2024 19:41 Відповісти
Бабушкам тушёнка очень нравится.
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04.09.2024 21:48 Відповісти
У цього виродка, який знищує український народ, така ж риторика, як у його брата в кремлі. Всьо идьот по плану. Знищують тих, хто здатний чинити спротив владі
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04.09.2024 19:44 Відповісти
Так ніякі "визначенні завдання " не реалізовані ,зони безпеки для Сумщини немає ,а обстріли і бомбардування Сумщини навпаки посилились ,війська кацапи ні з Харківщини ,ні з Донеччини так і не перекинули , "обмінний фонд"- строковики. А головне -що ж будете робити далі при такій кількості наявних сил ?
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04.09.2024 19:44 Відповісти
"Зона безпеки" для Сумщини??? Та у нас кордон з рф - 563км і він весь обстрілюється- від В-Писарівки до С- Буди а зона операції по кордону всього 25 км. Якщо вже Вам довелося слухати патологічних брехунів ( яких в Україні немєряно) то від них треба захищатися критичним відношенням до всієї інформації і аналітичним мисленням.
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04.09.2024 21:09 Відповісти
Так для чого тоді взагалі починали так звану "Курську операцію" ?
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04.09.2024 21:12 Відповісти
Плюсів не бачу, мінуси чую звуками вибухів. Статистика: за два роки після розблокування по Сумам було не більше 5 прильотів, в березні після фоток рдк на кордоні на вибори в рф прилетів десяток а зараз за день кілька ракет або Кабів. А в стратегічному сенсі для орків ця операція не проблема, для них свої люди і їх труднощі ніколи не були на першому місці.
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04.09.2024 21:29 Відповісти
Так я за це і кажу.
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04.09.2024 21:59 Відповісти
Для цього дегенерата це все іграшки у солдатиків...
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04.09.2024 19:46 Відповісти
Ну если задачей было уничтожить лучшие подразделение и кучу техники под ударами авиации... Тогда да, успешно реализовываются. Заодно и создание "санитарной зоны" в Сумской области.
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04.09.2024 19:47 Відповісти
Про що ти пистиш, кацапсіна? Путін ***** чині?
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04.09.2024 20:02 Відповісти
А ти до нас в цю "санітарну зону"яка ще й розширилась за 29 днів. Думай хоч трохи або хоча би читай що тут робиться.
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04.09.2024 20:24 Відповісти
Мені одному "оце" нагадує риторику ***** - "всьо по плану"?
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04.09.2024 19:47 Відповісти
"...абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються..."

Як можна говорити про реалізацію завданнь, якщо операця ще делека від завершення?
Так - ляпати щось, аби ляпати?
Чи не буде так що хотілося як краще, а станеться як завжди?

Зеленский має великий талант примазуватися до усього, і морда в нього така серйозна - просто умора.
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04.09.2024 19:48 Відповісти
Ну, тебе ж є точна та повна інфа щодо цілей та завдань курської операції, саме тому ти так впевнено пишеш про те, що операція далека до завершення? Пакет документів щодо операції тобі в Німеччину доставили новою поштою?
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04.09.2024 20:22 Відповісти
А ти вважаєш, що курська операція вже завершена ?
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04.09.2024 20:37 Відповісти
Зеленський це відвертий ідіот.
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04.09.2024 20:01 Відповісти
Тс-с-с!!! ВЫ раскрывайте гостайну
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04.09.2024 20:28 Відповісти
Ні, насправді він не ідіот, а зрадник.
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04.09.2024 20:34 Відповісти
Краще нікому не дивитись видосики кацапні з цієї "курської операції". Він живе у своїй паралельній реальності.
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04.09.2024 20:03 Відповісти
Як повідомив Володимир Артюх, через ускладнення безпекової ситуації, рада оборони області прийняла рішення внести до переліку населених пунктів, які підлягають евакуації, Глухів, Есмань та Свесу, Шосткинського району, а також Манухівку та Іванівку, Конотопського району.
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04.09.2024 20:08 Відповісти
Не Курськом єдиним - розгорни карту - багато украінських міст і сіл під ударом
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04.09.2024 20:15 Відповісти
а Покровська операція?
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04.09.2024 20:20 Відповісти
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04.09.2024 20:20 Відповісти
Все по плану, по оманському плану-захоплюємо територію кацапії яка нам ''нафіг'' не потрібна, і з якої ми вийдемо, або нас ''виведуть'' союзники. А в той же час про**ємо території які *уйло нам не поверне. Іде отаке завуальоване виконання ''оману''.
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04.09.2024 20:26 Відповісти
Якщо ЗСУ вдасться взяти Курську АЕС, то війну буде виграно. Але мені здається, що час згаяно.
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04.09.2024 20:29 Відповісти
Не треба її брати. Треба розфігачити всі розподільчі потужності навколо Курської АЕС, щоб кацапи були вимушені заглушити її.
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04.09.2024 21:50 Відповісти
АЕС потрібно взяти, тоді це буде фортеця, яку не можна бомбити, тобто це буде вічно українська фортеця на російській території - поки рашисти не віддадуть запорізьку АЕС і не підуть до кордонів 1991 р.
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04.09.2024 22:38 Відповісти
Ну за таоєю логікою цю фортецю якось треба взяти.
І, якщо її можуть пзяти нашв з оюмежнними ресурсами, то, що заважатиме її взяти кацапам?

І наапаки - якщо вона така фортеця, то як її взяти?
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05.09.2024 08:40 Відповісти
Взяти можна було в перші дні, коли рашисти не очікували. Висадити десант на вертольотах, наприклад. А тепер час втрачено.
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05.09.2024 11:24 Відповісти
Пропоную нові назви місяців: вересень- результативень, жовтень-потужень, листопад-незламень, і так дальше
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04.09.2024 20:29 Відповісти
Там почалось нехороше Пекло.
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04.09.2024 21:02 Відповісти
Чому тоді досі працює Курська АЕС?
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04.09.2024 21:49 Відповісти
Краще вже сказати що усі завдання реалізовани і тому ми військових перекидаємо на Донбас.
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04.09.2024 22:18 Відповісти
Любить Зєля мавпувати ***** - так хоче бути схожим на нього.
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05.09.2024 02:22 Відповісти
Всі завдання виконані, а ситуація на фронті і в Україні значно погіршилась! Маладца! Знищення України і українців продовжується. Ну й наголосували ви на виборах, піари!
А може виборці ЗЕ! якраз цього й хотіли? Завдання виконано.
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05.09.2024 10:50 Відповісти
 
 