Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, - Зеленський. ВIДЕО
У вечіоньому відеозвернені Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізовує "абсолютно всі завдання Курської операції".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.
Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і увесь вересень мають бути результативними для всіх нас. І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", - сказав Зеленський.
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Як можна говорити про реалізацію завданнь, якщо операця ще делека від завершення?
Так - ляпати щось, аби ляпати?
Чи не буде так що хотілося як краще, а станеться як завжди?
Зеленский має великий талант примазуватися до усього, і морда в нього така серйозна - просто умора.
І, якщо її можуть пзяти нашв з оюмежнними ресурсами, то, що заважатиме її взяти кацапам?
І наапаки - якщо вона така фортеця, то як її взяти?
А може виборці ЗЕ! якраз цього й хотіли? Завдання виконано.