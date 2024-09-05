Путину наплевать на Курщину и Донбасс, главная его цель – продолжать войну, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Путин просто хочет продолжать войну, поэтому ему безразлично и на Курщину, и на украинский Донбасс.
Об этом он заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.
"Мы показываем важную вещь. Путин пошел уничтожать нас на Курщине, но показывает, что ему важен Донбасс. Путин вместо того, чтобы все забрать с Донбасса и деоккупировать свою территорию, он этого не делает. Это очень важный момент, который также сработал психологически на российское общество. Что Путину абсолютно плевать на то, что будет с Курском, или что будет с Донбассом. У него впереди только цель - продолжать войну. Он не думает, что с Курщиной. А его общество стало думать, что не такой Путин крепкий, как он об этом говорит. Что не такая сильная у них армия. Что все это ложь, что он проводит просто у нас операцию, а вся армия защищает российскую территорию", - отметил президент.
По словам Зеленского, это не просто операция на территории Украины, поэтому нет тех, кто защищает территорию РФ.
"Поэтому нам и удалось забрать территорию его, контролировать сегодня часть российской территории. Потому что он не защищает, потому что армия не такая крепкая у него. Это не какое-то там СВО, как он говорит, это реальная война. И все свои боевые части он бросил в Украину. Это не операция, это полномасштабная война. Эта операция (на Курщине. - Ред.) это также доказала", - подытожил глава государства.
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Порінювати Масштаби Другої Світової з "недо-війною" путлера - абсурдно - там були мільйонні армії та прориви тисячами танків.
Доречі цікавий історичний факт "коли хітлєру принесли до обіду червону ікру - він запитався скільки вона коштує - і наказав більше її не приносити бо дорого коштує, а гроші потрібні вермахту"
Як думаєш ліліпутін продасть свій маєток в Геленжику або яхту Шахрезаду щоб допомогти своїй недоармії?
Ось тобі - суть різниці між хітлером і ліліпутіним з військової історії.
хітлер - взагалі клав большой на своїх хенералів - в тому і основна причина провалу вермахту на фронтах
бо ефрейтор хітлер САМОЛІЧНО ігнорував рекомендації хенералів і малював стрелочкі так як йому підсказував лічний астролог крафт
Доходило до абсурду - хенералів заставляли за допомогою маятника на ниточці над картою вгадувати дислокацію підводних човнів союзників 🤣
еххх - садіся, ваня - не здав уроков історії
Большую часть германских топливных ресурсов Гитлер приказал выделить именно для тех войск, которые должны были прорваться на Кавказ. Это было рискованно, но в Берлине понимали, что оно того стоит. Начальник германского генштаба, генерал Франц Гальдер записал в своем дневнике: «Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за кавказскую нефть следует заплатить любую цену». Да и британский премьер Уинстон Черчилль не зря повторял: «Если нефть - королева, то Баку - ее трон».
> Войти в Туапсе фашисты не смогли. Но Туапсинский НПЗ летом 1942 г. эвакуировали. 3 июля 1943-го запустили первую крекинговую установку в городе Красноводске в Туркмении - топливо пошло в войска в разгар Курской битвы. До 1945 г. оттуда было отправлено 1448 эшелонов нефтепродуктов.
хітлер ЗАПРЕТІЛ брать москву, хоча вони її бачили у біноклі
... і запретіл брать ленінград аж так що ленінградци кушкали від голоду самі себе
Доречі - дарма що татусь ліліпутіна тоді в ленінграді не скушкав мамую ліліпутіна - от би була потєха. 🤣
а Кавказ - це Нафтова столиця ссср - якби хітлер взяв би кавказ - то усьо танчики ссср би заглохли
До того в москву нафта йшла лише з Львова, який був захоплений після договорняка 1939 року.
ехх...
Ми сперечалися по питанню "про різницю між діями ліліпутна та хітлера".
різниця в тому, що хітлер брав участь у війні і розумів її жахи - а звідси повага до власних содат,
в той час коли путлер - це кабінетний викормиш алкоголіка єльцина який ніколи не був на "нулі" - тому власні солдати для нього це сміття.
Дуже понирлива концепція...
Глибоке віддчуття сирця...
Знання історії...
Чути спазми гортані...
Та ....
Покращену діяльність-
Сердця...
А зараз замовкли і тільки крупу кукурудзяну взмозі купити.
Пам'ятаю, кожного тижня якісь мітинги а то і "майдани", гранати біля ради, палаючи шини, свинки іграшкові і про гівно.
То де, ***, всі поділись?
Ні яблук,тні яєць ні іншого від чого гине наш народ, особливо на фронтіи н побачили під Міноборони чи оПОю?
Що це ***, таке.
Скільки ще ця зелена погана буде знущатись над нами?
А ви чого очікували ? М'яса повно..можна воювати
Ну а в брехне ти теж майстер. Що ні слово, то брехня
Если пошел на Курск, значит хотел обострить. Если это обострение не сыграло, значит его недостаточно. Двигай дальше или удерживай, что захватил.
Не можешь - вали домой.
А нытьём эту ситуацию не решить.
Ну я так вижу
в цілому путя знає, що з ціма територіями нічого не стане, українці попантують і віддадуть назад, бо не такі як путя. ідея була так собі.