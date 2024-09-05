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Новости Видео Война
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Путину наплевать на Курщину и Донбасс, главная его цель – продолжать войну, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Путин просто хочет продолжать войну, поэтому ему безразлично и на Курщину, и на украинский Донбасс.

Об этом он заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Мы показываем важную вещь. Путин пошел уничтожать нас на Курщине, но показывает, что ему важен Донбасс. Путин вместо того, чтобы все забрать с Донбасса и деоккупировать свою территорию, он этого не делает. Это очень важный момент, который также сработал психологически на российское общество. Что Путину абсолютно плевать на то, что будет с Курском, или что будет с Донбассом. У него впереди только цель - продолжать войну. Он не думает, что с Курщиной. А его общество стало думать, что не такой Путин крепкий, как он об этом говорит. Что не такая сильная у них армия. Что все это ложь, что он проводит просто у нас операцию, а вся армия защищает российскую территорию", - отметил президент.

По словам Зеленского, это не просто операция на территории Украины, поэтому нет тех, кто защищает территорию РФ.

"Поэтому нам и удалось забрать территорию его, контролировать сегодня часть российской территории. Потому что он не защищает, потому что армия не такая крепкая у него. Это не какое-то там СВО, как он говорит, это реальная война. И все свои боевые части он бросил в Украину. Это не операция, это полномасштабная война. Эта операция (на Курщине. - Ред.) это также доказала", - подытожил глава государства.

Смотрите: Нам не нужна территория РФ, мы не планируем туда приносить нашу украинскую жизнь, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) путин владимир (31306) россия (95638)


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Топ комментарии
+15
" Зеленський заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко не був зацікавлений у закінченні війни, а заробляв під час неї гроші." -Шось я не розомію, то виходить хто зараз заробляє?
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05.09.2024 13:10
+5
Чому безугла безумна не вимагає у вови чіткого плану стосовно курщини?
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05.09.2024 13:13
+5
Та ты шо? А как же "в войне виновен Порошенко", "нужно просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза"? Не прокатило?
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05.09.2024 13:18
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Гитлер в такой же ситуации в 1942 приказал Манштейну выбить вклинившиеся советские войска в Синявинской операции ценой отказа от наступления на Ленинград. Поэтому конечно стратегически Донбасс важнее, в Курске достаточно сковать противника. Всё таки разница между Путиным и Гитлером есть. В худшую для Украины сторону.
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05.09.2024 13:10 Ответить
Те що ти прирівнюєш хітлєра до ліліпутіна - це вже позитивно.
Порінювати Масштаби Другої Світової з "недо-війною" путлера - абсурдно - там були мільйонні армії та прориви тисячами танків.
Доречі цікавий історичний факт "коли хітлєру принесли до обіду червону ікру - він запитався скільки вона коштує - і наказав більше її не приносити бо дорого коштує, а гроші потрібні вермахту"
Як думаєш ліліпутін продасть свій маєток в Геленжику або яхту Шахрезаду щоб допомогти своїй недоармії?
Ось тобі - суть різниці між хітлером і ліліпутіним з військової історії.
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05.09.2024 13:27 Ответить
Гитлер официально коррупцией занимался. Выписывал генералам чеки на 250 тысяч марок в качестве подарка, видимо желая таким образом повысить лояльность. Для сравнения танк Тигр оценивался в 800 тысяч марок. В современных расчётах примерно 250 тысяч евро Гитлер самолично брал из бюджета и подмасливал военных.
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05.09.2024 13:32 Ответить
а-ха-ха - прикольна байка 🤣
хітлер - взагалі клав большой на своїх хенералів - в тому і основна причина провалу вермахту на фронтах
бо ефрейтор хітлер САМОЛІЧНО ігнорував рекомендації хенералів і малював стрелочкі так як йому підсказував лічний астролог крафт
Доходило до абсурду - хенералів заставляли за допомогою маятника на ниточці над картою вгадувати дислокацію підводних човнів союзників 🤣
еххх - садіся, ваня - не здав уроков історії
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05.09.2024 13:42 Ответить
И поэтому Гитлер дарил генералам деньги в конверте. Одно другому не противоречит. Без Гитлера во главе я знаю СССР проигрывал войну в июле 1941. Годом позже Гитлер запретил немцам брать Москву и Ленинград. Зачем то вермахт погнал на Кавказ.
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05.09.2024 13:47 Ответить
Шоб отрезать от бакинской нефти
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05.09.2024 14:05 Ответить
бакинская нефть это несерьёзно. тем более от неё и так отрезали. в 1942 удалось вывести с Кавказа всего 1,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это ещё до Блау, когда немцев южнее Ростова не было.
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05.09.2024 14:11 Ответить
Это ОЧЕНЬ серьезно 75% нефти совка добывались в Грозном и Баку.
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05.09.2024 15:07 Ответить
Да, но Красная армия потребляла 20% добываемой нефти. Половина нефти уходило на мазут, т.е. просто сжигалась для отопления. Было пространство для экономии сырья. Рассуждения без кавказской нефти всё рухнет сильно на шатких основаниях.
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05.09.2024 15:10 Ответить
А оставшиеся 25% остались в оккупации, в Прикарпатье, а больше взять было негде, стрелялки не ехали и не летали без нефти. Теория шо адольф повел армию на Кавказ с целью оздоровления с минводах и есентуках - не принимается.
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05.09.2024 15:30 Ответить
Башкирия, Татарстан, Средняя Азия понемногу везде качали. Там 25%, с возможностью увеличить добычу, если Кавказ потерян наглухо. В январе 1943 немцы отступили, как только, сразу стали добывать.
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05.09.2024 15:34 Ответить
В те годы добыча кроме Кубани, Грозного и Баку велась только в Уфе и на Сахалине.
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05.09.2024 15:59 Ответить
Ликбез о никчемности нефти для адольфа -
Большую часть германских топливных ресурсов Гитлер приказал выделить именно для тех войск, которые должны были прорваться на Кавказ. Это было рискованно, но в Берлине понимали, что оно того стоит. Начальник германского генштаба, генерал Франц Гальдер записал в своем дневнике: «Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за кавказскую нефть следует заплатить любую цену». Да и британский премьер Уинстон Черчилль не зря повторял: «Если нефть - королева, то Баку - ее трон».
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05.09.2024 16:01 Ответить
Везде её добывали. В Туркменистане, Узбекистане, много в Куйбышевской области. И даже статью которую нагуглили с якобы фразой Гальдера, тоже о туркменской нефти.

> Войти в Туапсе фашисты не смогли. Но Туапсинский НПЗ летом 1942 г. эвакуировали. 3 июля 1943-го запустили первую крекинговую установку в городе Красноводске в Туркмении - топливо пошло в войска в разгар Курской битвы. До 1945 г. оттуда было отправлено 1448 эшелонов нефтепродуктов.
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05.09.2024 16:09 Ответить
прискорбно, прискорбно, "товарищи" вивчати історію по книжках профана медінского
хітлер ЗАПРЕТІЛ брать москву, хоча вони її бачили у біноклі
... і запретіл брать ленінград аж так що ленінградци кушкали від голоду самі себе
Доречі - дарма що татусь ліліпутіна тоді в ленінграді не скушкав мамую ліліпутіна - от би була потєха. 🤣
а Кавказ - це Нафтова столиця ссср - якби хітлер взяв би кавказ - то усьо танчики ссср би заглохли
До того в москву нафта йшла лише з Львова, який був захоплений після договорняка 1939 року.
ехх...
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05.09.2024 14:06 Ответить
в 1942 что помешало взять Москву? В пригородах Ленинграда 3 года сидели.
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05.09.2024 14:09 Ответить
Друже тут не урок історії, а я не викладач тобі читати лекції.
Ми сперечалися по питанню "про різницю між діями ліліпутна та хітлера".
різниця в тому, що хітлер брав участь у війні і розумів її жахи - а звідси повага до власних содат,
в той час коли путлер - це кабінетний викормиш алкоголіка єльцина який ніколи не був на "нулі" - тому власні солдати для нього це сміття.
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05.09.2024 14:48 Ответить
Атакующая пехота на войне всегда на 1-2-3 атаки. Армии воюют пополнением. Способность страны продолжать войну зависит от наличия в
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05.09.2024 14:56 Ответить
какой то баг. в общем ограничение призывного возраста до 27, теперь 25 лет объяснимо желанием сохранить резервы. чтобы командиры, получив солдат, и увлекшись не растратили впустую.
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05.09.2024 15:00 Ответить
Я в захваті!
Дуже понирлива концепція...
Глибоке віддчуття сирця...
Знання історії...
Чути спазми гортані...
Та ....
Покращену діяльність-
Сердця...
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05.09.2024 13:48 Ответить
" Зеленський заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко не був зацікавлений у закінченні війни, а заробляв під час неї гроші." -Шось я не розомію, то виходить хто зараз заробляє?
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05.09.2024 13:10 Ответить
Точно. І шо ж тепер робити з отими заявами для лоха: "Нада проста пєрєстать стрєлять!" і "я увідєл мір в глазах пуЦіна!". Шлєпер маланський зараз шлюх в борделі(кабміні) тусує на інші ліжка щоб щось там Заходу показати, а цими заявами просто намагається свій гнилий рейтинг поліпшувати.
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05.09.2024 14:36 Ответить
Порошенко)))
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05.09.2024 15:26 Ответить
Чому безугла безумна не вимагає у вови чіткого плану стосовно курщини?
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05.09.2024 13:13 Ответить
у Безуглої...періодично...трапляється божевілля...матки
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05.09.2024 13:25 Ответить
Ну, а як же його куратор може щось вимагати від...самого себе?
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05.09.2024 14:37 Ответить
Та ты шо? А как же "в войне виновен Порошенко", "нужно просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза"? Не прокатило?
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05.09.2024 13:18 Ответить
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05.09.2024 13:27 Ответить
Дааа, пам'ятаю, як ходили по магазинах і верещали ці старі недоробили про високі ціни і який " клятий Порошенко".
А зараз замовкли і тільки крупу кукурудзяну взмозі купити.
Пам'ятаю, кожного тижня якісь мітинги а то і "майдани", гранати біля ради, палаючи шини, свинки іграшкові і про гівно.
То де, ***, всі поділись?
Ні яблук,тні яєць ні іншого від чого гине наш народ, особливо на фронтіи н побачили під Міноборони чи оПОю?
Що це ***, таке.
Скільки ще ця зелена погана буде знущатись над нами?
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05.09.2024 15:40 Ответить
Звичайно )(уйлу начхати..то він яблука нюхав..то до Дона їздив..то в Монголію поперся...
А ви чого очікували ? М'яса повно..можна воювати
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05.09.2024 13:23 Ответить
Вова, він тебе зробив, визнай це. Бо пуйло знає, що щоб він не робив, його народ буде на нього молитися (твоя блакитна мрія ). І не тобі турбуватися за рашку, ти за Україну турбуйся. А Курськ ми і самі повернемо, але при цьому втратимо більше.
Ну а в брехне ти теж майстер. Що ні слово, то брехня
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05.09.2024 13:33 Ответить
Если Зеленский решил давить на жалость или "на слабо" то это такое себе.

Если пошел на Курск, значит хотел обострить. Если это обострение не сыграло, значит его недостаточно. Двигай дальше или удерживай, что захватил.
Не можешь - вали домой.
А нытьём эту ситуацию не решить.

Ну я так вижу
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05.09.2024 13:35 Ответить
Що воно може вирішити зелене одоробло, генератор випадкових слів? Тільки те, про що йому сказав смотрящій за київськими наливайками.
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05.09.2024 16:21 Ответить
ну раз ніхто не заявляє права на теритрію - берем собі. ісконно наше.
в цілому путя знає, що з ціма територіями нічого не стане, українці попантують і віддадуть назад, бо не такі як путя. ідея була так собі.
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05.09.2024 13:47 Ответить
Путин не уйдет из Донбасса. В Донбасе есть литий a в Курске есть вороны-Юрий Швец
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05.09.2024 13:50 Ответить
Яке співпадіння,ze блазню також начхати на Україну.
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05.09.2024 14:00 Ответить
В тебе та сама мета, гандон Гундосий. Бо кінець війни = кінець твоєї мерзотної, брехливої, кровожерної зеленої шобли.
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05.09.2024 14:01 Ответить
"зепоцріоту" начхати на Донбас замість того, щоб обороняти Донбас і деокуповувати свою українську територію , він цього не робить, а відібрав з 10000 тисяч добре підготовленого війска і західної техніки ,щоб відправити в курську волостьна яку куйлу аж ніяк не начхати. Це дуже важливий момент, "зезеденту" абсолютно не начхати на те, що буде з Донбасом,його згідно оманського договорняка ,потрібно чим скоріше здати куйлу під окупацію
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05.09.2024 14:30 Ответить
мім, ти божевільний. І втебе мім, нічого не вийде . мім ти фаталіст.
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05.09.2024 16:03 Ответить
Як . що . це до відосіка
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05.09.2024 16:04 Ответить
Моя думка:Наступ на московщину один з найкращих шляхів перенесення та закінчення війни. Чим більше територій, тим більше щастя для овець які не хочуть відчувати війну в себе вдома.
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05.09.2024 16:37 Ответить
Світ без України треба унеможливить, а зробить те можна в єдиний спосіб. Нажаль. І байдуже на всіх. І досить даремних жертв і страждань .
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05.09.2024 17:07 Ответить
Геть безтолкового ішака!
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05.09.2024 20:29 Ответить
Ти дятел то навіщо туда зайшла українська армія. Ну і Баран та чорт все в одному недолідору
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06.09.2024 12:36 Ответить
 
 