Путіну начхати на Курщину та Донбас, головна його мета - продовжувати війну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Путін просто хоче продовжувати війну, тому йому байдуже і на Курщину, і на український Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Ми показуємо важливу річ. Путін пішов знищувати нас на Курщині, але показує, що йому важливий Донбас. Путін замість того, щоб все забрати з Донбасу і деокуповувати свою територію, він цього не робить. Це дуже важливий момент, який також спрацював психологічно на російське суспільство. Що Путіну абсолютно начхати на те, що буде з Курськом, або що буде з Донбасом. У нього попереду лише ціль - продовжувати війну. Він не думає, що з Курщиною. А його суспільство стало думати, що не такий Путін міцний, як він про це говорить. Що не така сильна у них армія. Що все це брехня, що він проводить просто у нас операцію, а вся армія захищає російську територію", - зазначив президент.

За словами Зеленського, це не просто операція на території України, тому немає тих, хто захищає територію РФ.

"Тому нам і вдалося забрати територію його, контролювати сьогодні частину російської території. Бо він не захищає, бо армія не така міцна у нього. Це не якесь там СВО, як він говорить, це реальна війна. І всі свої бойові частини він кинув в Україну. Це не операція, це повномасштабна війна. Ця операція (на Курщині. - Ред.) це також довела", - підсумував глава держави.

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