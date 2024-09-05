Путіну начхати на Курщину та Донбас, головна його мета - продовжувати війну, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Путін просто хоче продовжувати війну, тому йому байдуже і на Курщину, і на український Донбас.
Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.
"Ми показуємо важливу річ. Путін пішов знищувати нас на Курщині, але показує, що йому важливий Донбас. Путін замість того, щоб все забрати з Донбасу і деокуповувати свою територію, він цього не робить. Це дуже важливий момент, який також спрацював психологічно на російське суспільство. Що Путіну абсолютно начхати на те, що буде з Курськом, або що буде з Донбасом. У нього попереду лише ціль - продовжувати війну. Він не думає, що з Курщиною. А його суспільство стало думати, що не такий Путін міцний, як він про це говорить. Що не така сильна у них армія. Що все це брехня, що він проводить просто у нас операцію, а вся армія захищає російську територію", - зазначив президент.
За словами Зеленського, це не просто операція на території України, тому немає тих, хто захищає територію РФ.
"Тому нам і вдалося забрати територію його, контролювати сьогодні частину російської території. Бо він не захищає, бо армія не така міцна у нього. Це не якесь там СВО, як він говорить, це реальна війна. І всі свої бойові частини він кинув в Україну. Це не операція, це повномасштабна війна. Ця операція (на Курщині. - Ред.) це також довела", - підсумував глава держави.
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Порінювати Масштаби Другої Світової з "недо-війною" путлера - абсурдно - там були мільйонні армії та прориви тисячами танків.
Доречі цікавий історичний факт "коли хітлєру принесли до обіду червону ікру - він запитався скільки вона коштує - і наказав більше її не приносити бо дорого коштує, а гроші потрібні вермахту"
Як думаєш ліліпутін продасть свій маєток в Геленжику або яхту Шахрезаду щоб допомогти своїй недоармії?
Ось тобі - суть різниці між хітлером і ліліпутіним з військової історії.
хітлер - взагалі клав большой на своїх хенералів - в тому і основна причина провалу вермахту на фронтах
бо ефрейтор хітлер САМОЛІЧНО ігнорував рекомендації хенералів і малював стрелочкі так як йому підсказував лічний астролог крафт
Доходило до абсурду - хенералів заставляли за допомогою маятника на ниточці над картою вгадувати дислокацію підводних човнів союзників 🤣
еххх - садіся, ваня - не здав уроков історії
Большую часть германских топливных ресурсов Гитлер приказал выделить именно для тех войск, которые должны были прорваться на Кавказ. Это было рискованно, но в Берлине понимали, что оно того стоит. Начальник германского генштаба, генерал Франц Гальдер записал в своем дневнике: «Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за кавказскую нефть следует заплатить любую цену». Да и британский премьер Уинстон Черчилль не зря повторял: «Если нефть - королева, то Баку - ее трон».
> Войти в Туапсе фашисты не смогли. Но Туапсинский НПЗ летом 1942 г. эвакуировали. 3 июля 1943-го запустили первую крекинговую установку в городе Красноводске в Туркмении - топливо пошло в войска в разгар Курской битвы. До 1945 г. оттуда было отправлено 1448 эшелонов нефтепродуктов.
хітлер ЗАПРЕТІЛ брать москву, хоча вони її бачили у біноклі
... і запретіл брать ленінград аж так що ленінградци кушкали від голоду самі себе
Доречі - дарма що татусь ліліпутіна тоді в ленінграді не скушкав мамую ліліпутіна - от би була потєха. 🤣
а Кавказ - це Нафтова столиця ссср - якби хітлер взяв би кавказ - то усьо танчики ссср би заглохли
До того в москву нафта йшла лише з Львова, який був захоплений після договорняка 1939 року.
ехх...
Ми сперечалися по питанню "про різницю між діями ліліпутна та хітлера".
різниця в тому, що хітлер брав участь у війні і розумів її жахи - а звідси повага до власних содат,
в той час коли путлер - це кабінетний викормиш алкоголіка єльцина який ніколи не був на "нулі" - тому власні солдати для нього це сміття.
Дуже понирлива концепція...
Глибоке віддчуття сирця...
Знання історії...
Чути спазми гортані...
Та ....
Покращену діяльність-
Сердця...
А зараз замовкли і тільки крупу кукурудзяну взмозі купити.
Пам'ятаю, кожного тижня якісь мітинги а то і "майдани", гранати біля ради, палаючи шини, свинки іграшкові і про гівно.
То де, ***, всі поділись?
Ні яблук,тні яєць ні іншого від чого гине наш народ, особливо на фронтіи н побачили під Міноборони чи оПОю?
Що це ***, таке.
Скільки ще ця зелена погана буде знущатись над нами?
А ви чого очікували ? М'яса повно..можна воювати
Ну а в брехне ти теж майстер. Що ні слово, то брехня
Если пошел на Курск, значит хотел обострить. Если это обострение не сыграло, значит его недостаточно. Двигай дальше или удерживай, что захватил.
Не можешь - вали домой.
А нытьём эту ситуацию не решить.
Ну я так вижу
в цілому путя знає, що з ціма територіями нічого не стане, українці попантують і віддадуть назад, бо не такі як путя. ідея була так собі.