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Путіну начхати на Курщину та Донбас, головна його мета - продовжувати війну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Путін просто хоче продовжувати війну, тому йому байдуже і на Курщину, і на український Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Ми показуємо важливу річ. Путін пішов знищувати нас на Курщині, але показує, що йому важливий Донбас. Путін замість того, щоб все забрати з Донбасу і деокуповувати свою територію, він цього не робить. Це дуже важливий момент, який також спрацював психологічно на російське суспільство. Що Путіну абсолютно начхати на те, що буде з Курськом, або що буде з Донбасом. У нього попереду лише ціль - продовжувати війну. Він не думає, що з Курщиною. А його суспільство стало думати, що не такий Путін міцний, як він про це говорить. Що не така сильна у них армія. Що все це брехня, що він проводить просто у нас операцію, а вся армія захищає російську територію", - зазначив президент.

За словами Зеленського, це не просто операція на території України, тому немає тих, хто захищає територію РФ.

"Тому нам і вдалося забрати територію його, контролювати сьогодні частину російської території. Бо він не захищає, бо армія не така міцна у нього. Це не якесь там СВО, як він говорить, це реальна війна. І всі свої бойові частини він кинув в Україну. Це не операція, це повномасштабна війна. Ця операція (на Курщині. - Ред.) це також довела", - підсумував глава держави.

Дивіться: Нам не потрібна територія РФ, ми не плануємо туди приносити наше українське життя, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) путін володимир (23854) росія (65301)


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Топ коментарі
+15
" Зеленський заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко не був зацікавлений у закінченні війни, а заробляв під час неї гроші." -Шось я не розомію, то виходить хто зараз заробляє?
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05.09.2024 13:10
+5
Чому безугла безумна не вимагає у вови чіткого плану стосовно курщини?
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05.09.2024 13:13
+5
Та ты шо? А как же "в войне виновен Порошенко", "нужно просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза"? Не прокатило?
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05.09.2024 13:18
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Гитлер в такой же ситуации в 1942 приказал Манштейну выбить вклинившиеся советские войска в Синявинской операции ценой отказа от наступления на Ленинград. Поэтому конечно стратегически Донбасс важнее, в Курске достаточно сковать противника. Всё таки разница между Путиным и Гитлером есть. В худшую для Украины сторону.
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05.09.2024 13:10 Відповісти
Те що ти прирівнюєш хітлєра до ліліпутіна - це вже позитивно.
Порінювати Масштаби Другої Світової з "недо-війною" путлера - абсурдно - там були мільйонні армії та прориви тисячами танків.
Доречі цікавий історичний факт "коли хітлєру принесли до обіду червону ікру - він запитався скільки вона коштує - і наказав більше її не приносити бо дорого коштує, а гроші потрібні вермахту"
Як думаєш ліліпутін продасть свій маєток в Геленжику або яхту Шахрезаду щоб допомогти своїй недоармії?
Ось тобі - суть різниці між хітлером і ліліпутіним з військової історії.
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05.09.2024 13:27 Відповісти
Гитлер официально коррупцией занимался. Выписывал генералам чеки на 250 тысяч марок в качестве подарка, видимо желая таким образом повысить лояльность. Для сравнения танк Тигр оценивался в 800 тысяч марок. В современных расчётах примерно 250 тысяч евро Гитлер самолично брал из бюджета и подмасливал военных.
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05.09.2024 13:32 Відповісти
а-ха-ха - прикольна байка 🤣
хітлер - взагалі клав большой на своїх хенералів - в тому і основна причина провалу вермахту на фронтах
бо ефрейтор хітлер САМОЛІЧНО ігнорував рекомендації хенералів і малював стрелочкі так як йому підсказував лічний астролог крафт
Доходило до абсурду - хенералів заставляли за допомогою маятника на ниточці над картою вгадувати дислокацію підводних човнів союзників 🤣
еххх - садіся, ваня - не здав уроков історії
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05.09.2024 13:42 Відповісти
И поэтому Гитлер дарил генералам деньги в конверте. Одно другому не противоречит. Без Гитлера во главе я знаю СССР проигрывал войну в июле 1941. Годом позже Гитлер запретил немцам брать Москву и Ленинград. Зачем то вермахт погнал на Кавказ.
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05.09.2024 13:47 Відповісти
Шоб отрезать от бакинской нефти
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05.09.2024 14:05 Відповісти
бакинская нефть это несерьёзно. тем более от неё и так отрезали. в 1942 удалось вывести с Кавказа всего 1,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это ещё до Блау, когда немцев южнее Ростова не было.
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05.09.2024 14:11 Відповісти
Это ОЧЕНЬ серьезно 75% нефти совка добывались в Грозном и Баку.
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05.09.2024 15:07 Відповісти
Да, но Красная армия потребляла 20% добываемой нефти. Половина нефти уходило на мазут, т.е. просто сжигалась для отопления. Было пространство для экономии сырья. Рассуждения без кавказской нефти всё рухнет сильно на шатких основаниях.
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05.09.2024 15:10 Відповісти
А оставшиеся 25% остались в оккупации, в Прикарпатье, а больше взять было негде, стрелялки не ехали и не летали без нефти. Теория шо адольф повел армию на Кавказ с целью оздоровления с минводах и есентуках - не принимается.
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05.09.2024 15:30 Відповісти
Башкирия, Татарстан, Средняя Азия понемногу везде качали. Там 25%, с возможностью увеличить добычу, если Кавказ потерян наглухо. В январе 1943 немцы отступили, как только, сразу стали добывать.
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05.09.2024 15:34 Відповісти
В те годы добыча кроме Кубани, Грозного и Баку велась только в Уфе и на Сахалине.
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05.09.2024 15:59 Відповісти
Ликбез о никчемности нефти для адольфа -
Большую часть германских топливных ресурсов Гитлер приказал выделить именно для тех войск, которые должны были прорваться на Кавказ. Это было рискованно, но в Берлине понимали, что оно того стоит. Начальник германского генштаба, генерал Франц Гальдер записал в своем дневнике: «Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за кавказскую нефть следует заплатить любую цену». Да и британский премьер Уинстон Черчилль не зря повторял: «Если нефть - королева, то Баку - ее трон».
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05.09.2024 16:01 Відповісти
Везде её добывали. В Туркменистане, Узбекистане, много в Куйбышевской области. И даже статью которую нагуглили с якобы фразой Гальдера, тоже о туркменской нефти.

> Войти в Туапсе фашисты не смогли. Но Туапсинский НПЗ летом 1942 г. эвакуировали. 3 июля 1943-го запустили первую крекинговую установку в городе Красноводске в Туркмении - топливо пошло в войска в разгар Курской битвы. До 1945 г. оттуда было отправлено 1448 эшелонов нефтепродуктов.
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05.09.2024 16:09 Відповісти
прискорбно, прискорбно, "товарищи" вивчати історію по книжках профана медінского
хітлер ЗАПРЕТІЛ брать москву, хоча вони її бачили у біноклі
... і запретіл брать ленінград аж так що ленінградци кушкали від голоду самі себе
Доречі - дарма що татусь ліліпутіна тоді в ленінграді не скушкав мамую ліліпутіна - от би була потєха. 🤣
а Кавказ - це Нафтова столиця ссср - якби хітлер взяв би кавказ - то усьо танчики ссср би заглохли
До того в москву нафта йшла лише з Львова, який був захоплений після договорняка 1939 року.
ехх...
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05.09.2024 14:06 Відповісти
в 1942 что помешало взять Москву? В пригородах Ленинграда 3 года сидели.
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05.09.2024 14:09 Відповісти
Друже тут не урок історії, а я не викладач тобі читати лекції.
Ми сперечалися по питанню "про різницю між діями ліліпутна та хітлера".
різниця в тому, що хітлер брав участь у війні і розумів її жахи - а звідси повага до власних содат,
в той час коли путлер - це кабінетний викормиш алкоголіка єльцина який ніколи не був на "нулі" - тому власні солдати для нього це сміття.
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05.09.2024 14:48 Відповісти
Атакующая пехота на войне всегда на 1-2-3 атаки. Армии воюют пополнением. Способность страны продолжать войну зависит от наличия в
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05.09.2024 14:56 Відповісти
какой то баг. в общем ограничение призывного возраста до 27, теперь 25 лет объяснимо желанием сохранить резервы. чтобы командиры, получив солдат, и увлекшись не растратили впустую.
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05.09.2024 15:00 Відповісти
Я в захваті!
Дуже понирлива концепція...
Глибоке віддчуття сирця...
Знання історії...
Чути спазми гортані...
Та ....
Покращену діяльність-
Сердця...
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05.09.2024 13:48 Відповісти
" Зеленський заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко не був зацікавлений у закінченні війни, а заробляв під час неї гроші." -Шось я не розомію, то виходить хто зараз заробляє?
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05.09.2024 13:10 Відповісти
Точно. І шо ж тепер робити з отими заявами для лоха: "Нада проста пєрєстать стрєлять!" і "я увідєл мір в глазах пуЦіна!". Шлєпер маланський зараз шлюх в борделі(кабміні) тусує на інші ліжка щоб щось там Заходу показати, а цими заявами просто намагається свій гнилий рейтинг поліпшувати.
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05.09.2024 14:36 Відповісти
Порошенко)))
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05.09.2024 15:26 Відповісти
Чому безугла безумна не вимагає у вови чіткого плану стосовно курщини?
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05.09.2024 13:13 Відповісти
у Безуглої...періодично...трапляється божевілля...матки
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05.09.2024 13:25 Відповісти
Ну, а як же його куратор може щось вимагати від...самого себе?
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05.09.2024 14:37 Відповісти
Та ты шо? А как же "в войне виновен Порошенко", "нужно просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза"? Не прокатило?
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05.09.2024 13:18 Відповісти
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05.09.2024 13:27 Відповісти
Дааа, пам'ятаю, як ходили по магазинах і верещали ці старі недоробили про високі ціни і який " клятий Порошенко".
А зараз замовкли і тільки крупу кукурудзяну взмозі купити.
Пам'ятаю, кожного тижня якісь мітинги а то і "майдани", гранати біля ради, палаючи шини, свинки іграшкові і про гівно.
То де, ***, всі поділись?
Ні яблук,тні яєць ні іншого від чого гине наш народ, особливо на фронтіи н побачили під Міноборони чи оПОю?
Що це ***, таке.
Скільки ще ця зелена погана буде знущатись над нами?
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05.09.2024 15:40 Відповісти
Звичайно )(уйлу начхати..то він яблука нюхав..то до Дона їздив..то в Монголію поперся...
А ви чого очікували ? М'яса повно..можна воювати
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05.09.2024 13:23 Відповісти
Вова, він тебе зробив, визнай це. Бо пуйло знає, що щоб він не робив, його народ буде на нього молитися (твоя блакитна мрія ). І не тобі турбуватися за рашку, ти за Україну турбуйся. А Курськ ми і самі повернемо, але при цьому втратимо більше.
Ну а в брехне ти теж майстер. Що ні слово, то брехня
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05.09.2024 13:33 Відповісти
Если Зеленский решил давить на жалость или "на слабо" то это такое себе.

Если пошел на Курск, значит хотел обострить. Если это обострение не сыграло, значит его недостаточно. Двигай дальше или удерживай, что захватил.
Не можешь - вали домой.
А нытьём эту ситуацию не решить.

Ну я так вижу
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05.09.2024 13:35 Відповісти
Що воно може вирішити зелене одоробло, генератор випадкових слів? Тільки те, про що йому сказав смотрящій за київськими наливайками.
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05.09.2024 16:21 Відповісти
ну раз ніхто не заявляє права на теритрію - берем собі. ісконно наше.
в цілому путя знає, що з ціма територіями нічого не стане, українці попантують і віддадуть назад, бо не такі як путя. ідея була так собі.
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05.09.2024 13:47 Відповісти
Путин не уйдет из Донбасса. В Донбасе есть литий a в Курске есть вороны-Юрий Швец
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05.09.2024 13:50 Відповісти
Яке співпадіння,ze блазню також начхати на Україну.
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05.09.2024 14:00 Відповісти
В тебе та сама мета, гандон Гундосий. Бо кінець війни = кінець твоєї мерзотної, брехливої, кровожерної зеленої шобли.
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05.09.2024 14:01 Відповісти
"зепоцріоту" начхати на Донбас замість того, щоб обороняти Донбас і деокуповувати свою українську територію , він цього не робить, а відібрав з 10000 тисяч добре підготовленого війска і західної техніки ,щоб відправити в курську волостьна яку куйлу аж ніяк не начхати. Це дуже важливий момент, "зезеденту" абсолютно не начхати на те, що буде з Донбасом,його згідно оманського договорняка ,потрібно чим скоріше здати куйлу під окупацію
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05.09.2024 14:30 Відповісти
мім, ти божевільний. І втебе мім, нічого не вийде . мім ти фаталіст.
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05.09.2024 16:03 Відповісти
Як . що . це до відосіка
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05.09.2024 16:04 Відповісти
Моя думка:Наступ на московщину один з найкращих шляхів перенесення та закінчення війни. Чим більше територій, тим більше щастя для овець які не хочуть відчувати війну в себе вдома.
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05.09.2024 16:37 Відповісти
Світ без України треба унеможливить, а зробить те можна в єдиний спосіб. Нажаль. І байдуже на всіх. І досить даремних жертв і страждань .
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05.09.2024 17:07 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
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05.09.2024 20:29 Відповісти
Ти дятел то навіщо туда зайшла українська армія. Ну і Баран та чорт все в одному недолідору
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06.09.2024 12:36 Відповісти
 
 