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FPV-дроны уничтожили 48 вражеских беспилотников в небе над Донбасом. ВИДЕО

Операторы украинских дронов-камикадзе сбили почти пять десятков вражеских беспилотников в небе над Донецкой областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинские дроны продолжают успешно перехватывать российские разведывательные БпЛА в Донецкой области. Свежие 48 "птиц", которые потеряла российская армия", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более ста российских БПЛА уничтожили в воздухе украинские воины с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6995) Донецкая область (9729) дроны (3965)


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Топ комментарии
+5
Дрон дроном вишибають..))
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06.09.2024 11:14
+3
Не побачив у підбірці свіженьке відео із збиттям "Ланцета". Даремно не додали, воно досить ефектне!
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06.09.2024 11:16
+3
Чому ще досі наші славетні біолабораторії не випускають по кацапським БПЛА тренованих качок гусей та орлів.
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06.09.2024 11:45
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Дрон дроном вишибають..))
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06.09.2024 11:14 Ответить
Не побачив у підбірці свіженьке відео із збиттям "Ланцета". Даремно не додали, воно досить ефектне!
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06.09.2024 11:16 Ответить
На оригінальному відео є знищення Ланцета, чому його відредагували, не відомо.
"На відео підтверджено знищення 49 повітряних цілей :
ZALA- 36од
SUPERCAM - 7 од
Орлани - 5 од
Ланцет- 1од"

https://streamable.com/9cwfc8
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06.09.2024 12:03 Ответить
а може це було не на Донеччині, ми ж не знаємо...
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06.09.2024 12:12 Ответить
Ще б шлюхеди спробувати збивати таким способом,взагалі було б супер!!!
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06.09.2024 11:27 Ответить
з наступного року ШАГеди будуть в кишенях кожного українця замість копійок! тому тут ти мимо....
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06.09.2024 20:44 Ответить
Питання кількості Хто кого переє*е по кількості.
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06.09.2024 11:30 Ответить
Чому ще досі наші славетні біолабораторії не випускають по кацапським БПЛА тренованих качок гусей та орлів.
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06.09.2024 11:45 Ответить
ой...які ж дурні маскалі..які ж недолугі .ойо..йой...з гівна і палок...
Егеж ?
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06.09.2024 12:27 Ответить
В том и проблема. Кацапы делают их из говна и палок, а не как американские по цене звездолета.
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06.09.2024 20:29 Ответить
ну з цього можна робити лише один висновок -- більше не залишається їм чим закидуватись, міліондоларові ракети вже скоро скінчаться, оті кидаються тим як ви виразились, цього в них дохріна
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06.09.2024 20:43 Ответить
..яка ж таки красива Україна з висоти пташиного польоту.. особливо тоді, коли на тій висоті українські Герої не залишають місця кацапським окупантам..
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06.09.2024 12:27 Ответить
Полювання в небі на ворожий БПЛА ( повне відео)
https://www.youtube.com/watch?v=zF4rG_ffdSc

https://www.youtube.com/watch?v=nyjzbDicwGA

Полювання в небі на ворожий БПЛА ( повне відео)
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06.09.2024 12:32 Ответить
Молодці оператори! Зменшили "поголівʼя зоопарку" крил ворога прямо в повітрі. Допомогли захистити о.с. та бойову техніку ЗСУ від вкрай небезпечних загроз.
На відео - наближення відеокамери нашого дрона-термінатора до ворожого розвідувального дрона-крила, але не показано кадрів "скальпів" уражених ворожих БПЛА , їх "швидкого вимушеного руйнування", падіння уламків, схожих на кадри аналогічних відео для надійного документування факту ураження або знищення наземних цілей.
Можливо цих кадрів немає через те, що атака відбувається ще не роєм, а поодиноким нашим дроном-камікадзе, відеообладнання якого запланово руйнується під час фізичного контакту з повітряною ціллю.
Якби відео процесу фізичного знищення ворожих крил існували, то правильною тактикою мабуть буде їх приховувати, щоб ворог не розумів важливих деталей, чим саме був уражений його БПЛА (підрив бч, таран, блокування сіткою і т.п.) щоб не створив або не покращив відповідний захист своїх БПЛА від атак наших дронів-термінаторів.
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06.09.2024 12:47 Ответить
Надзвичайно круто!
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06.09.2024 23:30 Ответить
 
 