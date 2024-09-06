FPV-дроны уничтожили 48 вражеских беспилотников в небе над Донбасом. ВИДЕО
Операторы украинских дронов-камикадзе сбили почти пять десятков вражеских беспилотников в небе над Донецкой областью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Украинские дроны продолжают успешно перехватывать российские разведывательные БпЛА в Донецкой области. Свежие 48 "птиц", которые потеряла российская армия", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+5 kharkov1000
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+3 Виталий Танчик #518988
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"На відео підтверджено знищення 49 повітряних цілей :
ZALA- 36од
SUPERCAM - 7 од
Орлани - 5 од
Ланцет- 1од"
https://streamable.com/9cwfc8
Егеж ?
https://www.youtube.com/watch?v=zF4rG_ffdSc
https://www.youtube.com/watch?v=nyjzbDicwGA
Полювання в небі на ворожий БПЛА ( повне відео)
На відео - наближення відеокамери нашого дрона-термінатора до ворожого розвідувального дрона-крила, але не показано кадрів "скальпів" уражених ворожих БПЛА , їх "швидкого вимушеного руйнування", падіння уламків, схожих на кадри аналогічних відео для надійного документування факту ураження або знищення наземних цілей.
Можливо цих кадрів немає через те, що атака відбувається ще не роєм, а поодиноким нашим дроном-камікадзе, відеообладнання якого запланово руйнується під час фізичного контакту з повітряною ціллю.
Якби відео процесу фізичного знищення ворожих крил існували, то правильною тактикою мабуть буде їх приховувати, щоб ворог не розумів важливих деталей, чим саме був уражений його БПЛА (підрив бч, таран, блокування сіткою і т.п.) щоб не створив або не покращив відповідний захист своїх БПЛА від атак наших дронів-термінаторів.