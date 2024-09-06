FPV-дрони знищили 48 ворожих безпілотників у небі над Донеччиною. ВIДЕО
Оператори українських дронів-камікадзе збили майже п'ять десятків ворожих безпілотників у небі над Донеччиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Українські дрони продовжують успішно перехоплювати російські розвідувальні БпЛА у Донецькій області. Свіжі 48 "птахів", які втратила російська армія", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+5 kharkov1000
показати весь коментар06.09.2024 11:14
+3 Виталий Танчик #518988
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+3 Volodymir Mykhailov
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"На відео підтверджено знищення 49 повітряних цілей :
ZALA- 36од
SUPERCAM - 7 од
Орлани - 5 од
Ланцет- 1од"
https://streamable.com/9cwfc8
Егеж ?
https://www.youtube.com/watch?v=zF4rG_ffdSc
https://www.youtube.com/watch?v=nyjzbDicwGA
Полювання в небі на ворожий БПЛА ( повне відео)
На відео - наближення відеокамери нашого дрона-термінатора до ворожого розвідувального дрона-крила, але не показано кадрів "скальпів" уражених ворожих БПЛА , їх "швидкого вимушеного руйнування", падіння уламків, схожих на кадри аналогічних відео для надійного документування факту ураження або знищення наземних цілей.
Можливо цих кадрів немає через те, що атака відбувається ще не роєм, а поодиноким нашим дроном-камікадзе, відеообладнання якого запланово руйнується під час фізичного контакту з повітряною ціллю.
Якби відео процесу фізичного знищення ворожих крил існували, то правильною тактикою мабуть буде їх приховувати, щоб ворог не розумів важливих деталей, чим саме був уражений його БПЛА (підрив бч, таран, блокування сіткою і т.п.) щоб не створив або не покращив відповідний захист своїх БПЛА від атак наших дронів-термінаторів.