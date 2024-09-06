УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4736 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 350 15

FPV-дрони знищили 48 ворожих безпілотників у небі над Донеччиною. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе збили майже п'ять десятків ворожих безпілотників у небі над Донеччиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Українські дрони продовжують успішно перехоплювати російські розвідувальні БпЛА у Донецькій області. Свіжі 48 "птахів", які втратила російська армія", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад сто російських БПЛА знищили у повітрі українські воїни за допомогою дронів-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) Донецька область (8541) дрони (4748)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Дрон дроном вишибають..))
показати весь коментар
06.09.2024 11:14
+3
Не побачив у підбірці свіженьке відео із збиттям "Ланцета". Даремно не додали, воно досить ефектне!
показати весь коментар
06.09.2024 11:16
+3
Чому ще досі наші славетні біолабораторії не випускають по кацапським БПЛА тренованих качок гусей та орлів.
показати весь коментар
06.09.2024 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дрон дроном вишибають..))
показати весь коментар
06.09.2024 11:14 Відповісти
Не побачив у підбірці свіженьке відео із збиттям "Ланцета". Даремно не додали, воно досить ефектне!
показати весь коментар
06.09.2024 11:16 Відповісти
На оригінальному відео є знищення Ланцета, чому його відредагували, не відомо.
"На відео підтверджено знищення 49 повітряних цілей :
ZALA- 36од
SUPERCAM - 7 од
Орлани - 5 од
Ланцет- 1од"

https://streamable.com/9cwfc8
показати весь коментар
06.09.2024 12:03 Відповісти
а може це було не на Донеччині, ми ж не знаємо...
показати весь коментар
06.09.2024 12:12 Відповісти
Ще б шлюхеди спробувати збивати таким способом,взагалі було б супер!!!
показати весь коментар
06.09.2024 11:27 Відповісти
з наступного року ШАГеди будуть в кишенях кожного українця замість копійок! тому тут ти мимо....
показати весь коментар
06.09.2024 20:44 Відповісти
Питання кількості Хто кого переє*е по кількості.
показати весь коментар
06.09.2024 11:30 Відповісти
Чому ще досі наші славетні біолабораторії не випускають по кацапським БПЛА тренованих качок гусей та орлів.
показати весь коментар
06.09.2024 11:45 Відповісти
ой...які ж дурні маскалі..які ж недолугі .ойо..йой...з гівна і палок...
Егеж ?
показати весь коментар
06.09.2024 12:27 Відповісти
В том и проблема. Кацапы делают их из говна и палок, а не как американские по цене звездолета.
показати весь коментар
06.09.2024 20:29 Відповісти
ну з цього можна робити лише один висновок -- більше не залишається їм чим закидуватись, міліондоларові ракети вже скоро скінчаться, оті кидаються тим як ви виразились, цього в них дохріна
показати весь коментар
06.09.2024 20:43 Відповісти
..яка ж таки красива Україна з висоти пташиного польоту.. особливо тоді, коли на тій висоті українські Герої не залишають місця кацапським окупантам..
показати весь коментар
06.09.2024 12:27 Відповісти
Полювання в небі на ворожий БПЛА ( повне відео)
https://www.youtube.com/watch?v=zF4rG_ffdSc

https://www.youtube.com/watch?v=nyjzbDicwGA

Полювання в небі на ворожий БПЛА ( повне відео)
показати весь коментар
06.09.2024 12:32 Відповісти
Молодці оператори! Зменшили "поголівʼя зоопарку" крил ворога прямо в повітрі. Допомогли захистити о.с. та бойову техніку ЗСУ від вкрай небезпечних загроз.
На відео - наближення відеокамери нашого дрона-термінатора до ворожого розвідувального дрона-крила, але не показано кадрів "скальпів" уражених ворожих БПЛА , їх "швидкого вимушеного руйнування", падіння уламків, схожих на кадри аналогічних відео для надійного документування факту ураження або знищення наземних цілей.
Можливо цих кадрів немає через те, що атака відбувається ще не роєм, а поодиноким нашим дроном-камікадзе, відеообладнання якого запланово руйнується під час фізичного контакту з повітряною ціллю.
Якби відео процесу фізичного знищення ворожих крил існували, то правильною тактикою мабуть буде їх приховувати, щоб ворог не розумів важливих деталей, чим саме був уражений його БПЛА (підрив бч, таран, блокування сіткою і т.п.) щоб не створив або не покращив відповідний захист своїх БПЛА від атак наших дронів-термінаторів.
показати весь коментар
06.09.2024 12:47 Відповісти
Надзвичайно круто!
показати весь коментар
06.09.2024 23:30 Відповісти
 
 