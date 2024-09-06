FPV-дрони знищили 48 ворожих безпілотників у небі над Донеччиною. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе збили майже п'ять десятків ворожих безпілотників у небі над Донеччиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Українські дрони продовжують успішно перехоплювати російські розвідувальні БпЛА у Донецькій області. Свіжі 48 "птахів", які втратила російська армія", - зазначає у коментарі автор публікації.

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