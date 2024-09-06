Уничтожение пехоты оккупантов сбросами с дронов на Сватовском направлении. ВИДЕО
Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сбросами боеприпасов с дронов уничтожают российских оккупантов на Сватовском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий06.09.2024 20:35 Ответить Мне нравится 3
Aleksandr Cubik
показать весь комментарий06.09.2024 21:17 Ответить Мне нравится 6
адвокат офіс
показать весь комментарий06.09.2024 21:26 Ответить Мне нравится 4
время
показать весь комментарий06.09.2024 22:41 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль