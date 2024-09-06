РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4504 посетителя онлайн
Новости Видео Война
5 223 4

Уничтожение пехоты оккупантов сбросами с дронов на Сватовском направлении. ВИДЕО

Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сбросами боеприпасов с дронов уничтожают российских оккупантов на Сватовском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Раненый оккупант со спущенными штанами тщетно убегает от дрона бойцов Президентской бригады. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3969) Отдельная президентская бригада (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота Козаки
показать весь комментарий
06.09.2024 20:35 Ответить
неплохо кацапчики бегают,но осколки таки быстрей летают.
показать весь комментарий
06.09.2024 21:17 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
06.09.2024 21:26 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
06.09.2024 22:41 Ответить
 
 