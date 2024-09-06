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Знищення піхоти окупантів скидами з дронів на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького скидами боєприпасів з дронів знищують російських окупантів на Сватівському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Поранений окупант зі спущеними штанами марно тікає від дрона бійців Президентської бригади. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4751) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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Гарна робота Козаки
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06.09.2024 20:35 Відповісти
неплохо кацапчики бегают,но осколки таки быстрей летают.
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06.09.2024 21:17 Відповісти
Молодці
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06.09.2024 21:26 Відповісти
Смерть кацапам!
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06.09.2024 22:41 Відповісти
 
 