Знищення піхоти окупантів скидами з дронів на Сватівському напрямку. ВIДЕО
Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького скидами боєприпасів з дронів знищують російських окупантів на Сватівському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Dmitriy Prudko
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