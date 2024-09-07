В России горит склад боеприпасов в Воронежской области после атаки беспилотников. ВИДЕО
Власти Воронежской области заявили о пожаре и взрывах после атаки беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Глава региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО обнаружили и сбили беспилотник в Острогожском районе. В результате падения дрона возник пожар, который "перешел на взрывоопасные предметы", затем началась детонация. При этом Гусев не уточняет ни масштабов пожара, ни характера "взрывоопасных предметов".
Россияне сообщают, что пожар и детонация боеприпасов продолжается более двух часов. Губернатор также отметил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт.
"Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб", - позже написал губернатор.
Это уже вторая атака на Острогожский район за последние две недели. 24 августа украинские силы уже нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов российской армии, после которого детонация продолжалась около суток.
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і вівці цілі і вовки ситі і кості пастуха зариті 🤣
в любому випадку - гойда браті і сєстрі
Якщо ти маєш на увазі "той" склад, який був біля Острогозька, то це було 24-го серпня, і він знаходився біля дєрєвні Новая Мєльніца, https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 ось тут .
@ "У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі н.п. Комаровка, Корєнєво, Алєксандровка та Кремяноє.
В Суджанському районі російські війська завдали авіаудару на півдні населеного пункту Хитровка, повідомляючи про подальше просування ЗСУ на північ від н.п. Погребки.
📍51.400437, 35.240082
На південь від Камишовки противник завдав серію авіаударів в районі балки Калиновий Лог, позначаючи цим просування маневрених груп ЗСУ на глибину до 1.7 км.
📍51.359397, 35.285360".
Уря, тогавiщi, *** уря...
Огненная гойда посетила железнодорожное депо в Подмосковье
https://t.me/Ukraine_365News/85804?single горять ********
Вони ж, весь час вищали, Гойда-Гойда… от воно, і того, прилетіло
У https://izi.travel/ru/50c3-ulica-20-go-sentyabrya/ru Італії у багатьох містах є вулиця (Via) XX Settembre (Виа-Венти-Сеттембре) із приводу бувшого національного свята перемоги над Ватіканом.
Пісня написана у 1993, коли Шуфік переїхав до Росії та замовляв пісні у відомих авторів, які сиділи без державних грошей. Щоб не заморочуватися, тексти були про якісь життєві спогади, але додавали якусь «світову екзотику» (на той час). Типу «Пальма-де-Мальорка», «Пананаріу» (діра ще та), багато інших.
Але «20-те сентября» мало не ту ритміку, тому Ігор
МиколаєвНіколаєв змінив дату на більш абстрактну.
це сакрально-скрепна пісня - щоб перебити думки про 3 сентября - теракт в Бесланє - коли лілі-путін наказав вбити всіх заручників при штурмі школи.
Це нічого не змінює.
Коли лілі-путінскій опг треба буде ще пісня для пропаганди - вони витягнуть другу з рукава
А вцілому - так - дуже вдале для пропаганди співпадіння - хоча в співпадіння я не вірю...
Вояки росиянцы грабят росиянцев "мирных".
разом із терористами і вбивцями🧌🤬