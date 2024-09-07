В России горит склад боеприпасов в Воронежской области после атаки беспилотников. ВИДЕО

Власти Воронежской области заявили о пожаре и взрывах после атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Глава региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО обнаружили и сбили беспилотник в Острогожском районе. В результате падения дрона возник пожар, который "перешел на взрывоопасные предметы", затем началась детонация. При этом Гусев не уточняет ни масштабов пожара, ни характера "взрывоопасных предметов".

Россияне сообщают, что пожар и детонация боеприпасов продолжается более двух часов. Губернатор также отметил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт.

"Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб", - позже написал губернатор.

Это уже вторая атака на Острогожский район за последние две недели. 24 августа украинские силы уже нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов российской армии, после которого детонация продолжалась около суток.

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