РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8910 посетителей онлайн
Новости Видео
18 306 40

В России горит склад боеприпасов в Воронежской области после атаки беспилотников. ВИДЕО

Власти Воронежской области заявили о пожаре и взрывах после атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Вибухи у Воронезькій області

Глава региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО обнаружили и сбили беспилотник в Острогожском районе. В результате падения дрона возник пожар, который "перешел на взрывоопасные предметы", затем началась детонация. При этом Гусев не уточняет ни масштабов пожара, ни характера "взрывоопасных предметов".

Россияне сообщают, что пожар и детонация боеприпасов продолжается более двух часов. Губернатор также отметил, что жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт.

"Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб", - позже написал губернатор.

Это уже вторая атака на Острогожский район за последние две недели. 24 августа украинские силы уже нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов российской армии, после которого детонация продолжалась около суток.

Также смотрите: Уничтожение "шахедов" силами ПВО на юге в ночь на 6 сентября. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3637) пожар (5956) россия (95652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
У кацапів прогрес, впали не уламки, а цілий безпілотник.
показать весь комментарий
07.09.2024 07:43
+29
Склад хєро-iчєскi збiл фсє дрони,
Уря, тогавiщi, *** уря...
показать весь комментарий
07.09.2024 07:42
+27
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
показать весь комментарий
07.09.2024 07:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це "добивають" залишки "того" складу - чи переключилися на інший?
показать весь комментарий
07.09.2024 07:29 Ответить
У кацапів прогрес, впали не уламки, а цілий безпілотник.
показать весь комментарий
07.09.2024 07:43 Ответить
"обломки" - це типу збили, а коли цілий - то можливо збили
і вівці цілі і вовки ситі і кості пастуха зариті 🤣
в любому випадку - гойда браті і сєстрі
показать весь комментарий
07.09.2024 11:53 Ответить
ти не забув що писав як же так по ПОЛТАВІ не прилітає . а я пам.ятаю --- я б тобі все написав але завтра ти ..настукаєш.. кацапам
показать весь комментарий
07.09.2024 17:50 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2024 17:52 Ответить
це був склад (І можливо позиція ПУ ОТРК) прямо біля Солдатського (Острогозький район), https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B003 Ось тут .
Якщо ти маєш на увазі "той" склад, який був біля Острогозька, то це було 24-го серпня, і він знаходився біля дєрєвні Новая Мєльніца, https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 ось тут .
показать весь комментарий
07.09.2024 23:52 Ответить
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
показать весь комментарий
07.09.2024 07:37 Ответить
OSINT-аналіз ситуації: Курська область.

@ "У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі н.п. Комаровка, Корєнєво, Алєксандровка та Кремяноє.

В Суджанському районі російські війська завдали авіаудару на півдні населеного пункту Хитровка, повідомляючи про подальше просування ЗСУ на північ від н.п. Погребки.
📍51.400437, 35.240082
На південь від Камишовки противник завдав серію авіаударів в районі балки Калиновий Лог, позначаючи цим просування маневрених груп ЗСУ на глибину до 1.7 км.
📍51.359397, 35.285360".
показать весь комментарий
07.09.2024 07:38 Ответить
Склад хєро-iчєскi збiл фсє дрони,
Уря, тогавiщi, *** уря...
показать весь комментарий
07.09.2024 07:42 Ответить
Вот это - дело.
показать весь комментарий
07.09.2024 18:01 Ответить
греба ще, і ще і ще тепер українці решилі павтарить, і кажуть, що ми ще не починали.....
показать весь комментарий
07.09.2024 07:44 Ответить
З Днем розвідки, ЗСУ
показать весь комментарий
07.09.2024 07:53 Ответить
7 сентября 2024, 07:15

Огненная гойда посетила железнодорожное депо в Подмосковье

https://t.me/Ukraine_365News/85804?single горять ********
показать весь комментарий
07.09.2024 08:01 Ответить
Дамбить Варонєж
показать весь комментарий
07.09.2024 08:12 Ответить
переходите уже на Лискинский район , там два ж/д моста ч/з р. Дон , один автомобильный , логистика на весь восток Украины и на Харьковскую область !!! в самом городе огромное локомотивное депо !!! про нововоронежскую ас в 30 км. на север я молчу !!! удачи !!!
показать весь комментарий
07.09.2024 08:40 Ответить
вас ждут)
показать весь комментарий
07.09.2024 18:11 Ответить
Бавовнятко вирішило порадувати населення ВНР файершоу.
показать весь комментарий
07.09.2024 08:40 Ответить
Вибухові світломузикальні ефекти від народного українського гурту "Безпілотники"
показать весь комментарий
07.09.2024 16:20 Ответить
Це видно до рашистів, ота ГОЙДА прилетіла !!!
Вони ж, весь час вищали, Гойда-Гойда… от воно, і того, прилетіло
показать весь комментарий
07.09.2024 08:58 Ответить
Знимок НАСА - н.п. Солдатскоє Воронєжская область.

показать весь комментарий
07.09.2024 09:36 Ответить
Це знимок дрона, а не "знимок наса"
показать весь комментарий
07.09.2024 19:50 Ответить
Є свіжіший знімок:

показать весь комментарий
07.09.2024 20:18 Ответить
Дрон "повредил взрывоопасные предметы"? Поцарапал наверное...
показать весь комментарий
07.09.2024 10:10 Ответить
Наконец то начнут бомбить Воронеж, я уж думал позабыли.
показать весь комментарий
07.09.2024 10:37 Ответить
Вибачаюсь за невеликий офтоп: Із приводу пісні Шуфутинського «Третье сентября» («Я календарь переверну…»).

У https://izi.travel/ru/50c3-ulica-20-go-sentyabrya/ru Італії у багатьох містах є вулиця (Via) XX Settembre (Виа-Венти-Сеттембре) із приводу бувшого національного свята перемоги над Ватіканом.

Пісня написана у 1993, коли Шуфік переїхав до Росії та замовляв пісні у відомих авторів, які сиділи без державних грошей. Щоб не заморочуватися, тексти були про якісь життєві спогади, але додавали якусь «світову екзотику» (на той час). Типу «Пальма-де-Мальорка», «Пананаріу» (діра ще та), багато інших.
Але «20-те сентября» мало не ту ритміку, тому Ігор Миколаєв Ніколаєв змінив дату на більш абстрактну.
показать весь комментарий
07.09.2024 11:23 Ответить
"Третье сентября" шуфіка недарма забивають мізки всім кацапам
це сакрально-скрепна пісня - щоб перебити думки про 3 сентября - теракт в Бесланє - коли лілі-путін наказав вбити всіх заручників при штурмі школи.
показать весь комментарий
07.09.2024 12:00 Ответить
пісня була написана набагато раніше!
показать весь комментарий
07.09.2024 12:04 Ответить
Як і багато інших пісень яких ніхто вже не пам'ятає.
Це нічого не змінює.
Коли лілі-путінскій опг треба буде ще пісня для пропаганди - вони витягнуть другу з рукава
А вцілому - так - дуже вдале для пропаганди співпадіння - хоча в співпадіння я не вірю...
показать весь комментарий
07.09.2024 12:07 Ответить
https://www.facebook.com/george.tuka/videos/1505812046706748/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Вояки росиянцы грабят росиянцев "мирных".
показать весь комментарий
07.09.2024 11:42 Ответить
А чого вона репетує, дискридетує мордорську армію, це ж свої, герої-захисники кацапського насєлєнія! 😁
показать весь комментарий
07.09.2024 14:12 Ответить
https://t.me/BomondGlushkovsk/5263
показать весь комментарий
07.09.2024 16:05 Ответить
Рідке мило та грунт куштували?)))
показать весь комментарий
07.09.2024 16:24 Ответить
Коли ми вже цю саранчу виведемо?
показать весь комментарий
07.09.2024 14:27 Ответить
Так повинна палати всі росія 🔥🔥🔥
разом із терористами і вбивцями🧌🤬
показать весь комментарий
07.09.2024 14:33 Ответить
Нанесено удар по складу *********** у солдатському, воронезької області. Знищені корейські ракети, які путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись. На іранські ракети чекає така ж доля
показать весь комментарий
07.09.2024 15:02 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
показать весь комментарий
07.09.2024 16:21 Ответить
Та, то ***** - просто хлапкі від хлапушок
показать весь комментарий
07.09.2024 20:39 Ответить
 
 