Пограничники уничтожили вражеские позиции и ликвидировали трех оккупантов под Волчанском. ВИДЕО

Артиллерия пограничников бригады "Гарт" сорвала россиянам ротацию под Волчанском. Были уничтожены вражеские позиции и по меньшей мере три оккупанта - ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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