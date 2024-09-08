Пограничники уничтожили вражеские позиции и ликвидировали трех оккупантов под Волчанском. ВИДЕО
Артиллерия пограничников бригады "Гарт" сорвала россиянам ротацию под Волчанском. Были уничтожены вражеские позиции и по меньшей мере три оккупанта - ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Марта Шепель #549182
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Владислав Сварчевський
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Luk Viktor
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Сергей Кушнир #474364
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