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Пограничники уничтожили вражеские позиции и ликвидировали трех оккупантов под Волчанском. ВИДЕО

Артиллерия пограничников бригады "Гарт" сорвала россиянам ротацию под Волчанском. Были уничтожены вражеские позиции и по меньшей мере три оккупанта - ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6471) уничтожение (7016)


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Я вибачаюсь, про що це відео? Писали, що вони у Вовчаську пруть у житловій забудові. А це що? Це такий наступ у них, з клумаками?
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08.09.2024 17:07 Ответить
У накабздона нема ротацій!
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08.09.2024 17:09 Ответить
Тепер нехай "Тольятти" думає де брати ще 3 лади .... Білі...
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08.09.2024 17:34 Ответить
Там, кажуть, горить завод - відмазка.
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08.09.2024 19:08 Ответить
 
 