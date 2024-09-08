Прикордонники знищили ворожі позиції і ліквідували трьох окупантів під Вовчанськом. ВIДЕО

Артилерія прикордонників бригади "Гарт" зірвала росіянам ротацію під Вовчанськом. Було знищено ворожі позиції і щонайменше три окупанта - ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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