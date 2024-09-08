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Прикордонники знищили ворожі позиції і ліквідували трьох окупантів під Вовчанськом. ВIДЕО

Артилерія прикордонників бригади "Гарт" зірвала росіянам ротацію під Вовчанськом. Було знищено ворожі позиції і щонайменше три окупанта - ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Російського солдата бійці Нацгвардії ліквідували прямо на автобусній зупинці у населеному пункті Михайлівка, на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328)


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Я вибачаюсь, про що це відео? Писали, що вони у Вовчаську пруть у житловій забудові. А це що? Це такий наступ у них, з клумаками?
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08.09.2024 17:07 Відповісти
У накабздона нема ротацій!
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08.09.2024 17:09 Відповісти
Тепер нехай "Тольятти" думає де брати ще 3 лади .... Білі...
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08.09.2024 17:34 Відповісти
Там, кажуть, горить завод - відмазка.
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08.09.2024 19:08 Відповісти
 
 