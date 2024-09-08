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Эта неделя дала новые договоренности о снарядах для Украины, о финансах для производства оружия, дронов и ракет в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что Украина достигла новых договоренностей с партнерами по поставкам и финансированию производства оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Эта неделя дала новые договоренности по снарядам для Украины, по финансам для производства оружия, дронов и ракет в Украине. ПВО - неизменный приоритет. И мы продолжаем на всех уровнях убеждать партнеров относительно дальнобойности. Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность - одно из таких ключевых, стратегических решений.

Спасибо всем в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров. Сейчас за объявленные шаги на "Рамштайн" и за другую помощь, которая была согласована именно на этой неделе я хочу отметить Германию, Америку, Британию, Канаду, Испанию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Румынию, Литву и Латвию. Благодарю всех вас, друзья!" - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20493) обращение (751)


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Топ комментарии
+8
Замість виступів для аплодисментів, хочеться почути, чому не заплачено українським підприємствам за виготовлені снаряди. Вони так і чекають відвантаження. Питання просте - куди випарувались гроші, прописані на це в бюджеті?
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08.09.2024 20:16
+5
Потужний відосик...
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08.09.2024 20:15
+5
бла бла бла як завжди від гундосого... цікаво що скубрія розповідає спиногризам на виправдення нікчеми папи?
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08.09.2024 20:18
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Зеленский. а гостайн уже не существует?
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08.09.2024 20:12 Ответить
Конституція на паузі. Яки таємниці? У нас підозрюваний у корупції призначен на посаду Міністра юстиції. Відтепер він, точніше вона - Стефанішина, начальник судей, які її судять.
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08.09.2024 21:33 Ответить
Най обуєт
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08.09.2024 20:13 Ответить
Яке про вова нічого з цього не дасть перемоги над ****** окрім збагатшення урану не дякуй дій
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08.09.2024 20:14 Ответить
Потужний відосик...
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08.09.2024 20:15 Ответить
Замість виступів для аплодисментів, хочеться почути, чому не заплачено українським підприємствам за виготовлені снаряди. Вони так і чекають відвантаження. Питання просте - куди випарувались гроші, прописані на це в бюджеті?
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08.09.2024 20:16 Ответить
бла бла бла як завжди від гундосого... цікаво що скубрія розповідає спиногризам на виправдення нікчеми папи?
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08.09.2024 20:18 Ответить
А я казав, цей день колись настане !
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08.09.2024 20:18 Ответить
О, зеленятко знову в бункері - а значить дядя їрмак поїхав про щось домовлятися
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08.09.2024 20:22 Ответить
А рашисти пишуть, що їх душать :

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08.09.2024 20:23 Ответить
Ми ще старі ''домовленності'' не вигрібаємо
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08.09.2024 20:24 Ответить
спасибо, блеванул
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08.09.2024 20:35 Ответить
Мене переповнюють емоції коли бачу це ЛАЙНО на екрані. Зевиродок всіх переплюнув чмо
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08.09.2024 20:55 Ответить
Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні, - Зеленський. А ось про що "домовився зелений ращистський слуга"в Рамштайні....https://tsn.ua/zbroya/zahid-poki-ne-mozhe-zabezpechiti-********-dostatnoyu-kilkistyu-zbroyi-ministr-oboroni-***********-2655492.html
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08.09.2024 21:00 Ответить
Веселый ******.
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08.09.2024 21:34 Ответить
А я бажаю аби ТИ гундосе лайно зникло назавши Пі.дор гундосий
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08.09.2024 23:01 Ответить
Кожен раз дивися раптово. І кожен раз бачиш Гандона в лиці Зелеленсько.
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08.09.2024 23:04 Ответить
І все що з ним пов'язано.ган-до-ни
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08.09.2024 23:06 Ответить
 
 