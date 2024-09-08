Эта неделя дала новые договоренности о снарядах для Украины, о финансах для производства оружия, дронов и ракет в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что Украина достигла новых договоренностей с партнерами по поставкам и финансированию производства оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Эта неделя дала новые договоренности по снарядам для Украины, по финансам для производства оружия, дронов и ракет в Украине. ПВО - неизменный приоритет. И мы продолжаем на всех уровнях убеждать партнеров относительно дальнобойности. Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность - одно из таких ключевых, стратегических решений.

Спасибо всем в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров. Сейчас за объявленные шаги на "Рамштайн" и за другую помощь, которая была согласована именно на этой неделе я хочу отметить Германию, Америку, Британию, Канаду, Испанию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Румынию, Литву и Латвию. Благодарю всех вас, друзья!" - сказал Зеленский.

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