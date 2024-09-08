Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що Україна досягла нових домовленостей з партнерами щодо постачання та фінансування виробництва зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні. ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень.

Дякую всім у світі, хто допомагає нам наближати ці безумовно необхідні кроки партнерів. Зараз за оголошені кроки на "Рамштайні" й за іншу допомогу, яка була погоджена саме на цьому тижні я хочу відзначити Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву та Латвію. Дякую всім вам, друзі!" - сказав Зеленський.

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