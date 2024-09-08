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Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що Україна досягла нових домовленостей з партнерами щодо постачання та фінансування виробництва зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні. ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень.

Дякую всім у світі, хто допомагає нам наближати ці безумовно необхідні кроки партнерів. Зараз за оголошені кроки на "Рамштайні" й за іншу допомогу, яка була погоджена саме на цьому тижні я хочу відзначити Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву та Латвію. Дякую всім вам, друзі!" - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) звернення (607)


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Топ коментарі
+8
Замість виступів для аплодисментів, хочеться почути, чому не заплачено українським підприємствам за виготовлені снаряди. Вони так і чекають відвантаження. Питання просте - куди випарувались гроші, прописані на це в бюджеті?
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08.09.2024 20:16
+5
Потужний відосик...
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08.09.2024 20:15
+5
бла бла бла як завжди від гундосого... цікаво що скубрія розповідає спиногризам на виправдення нікчеми папи?
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08.09.2024 20:18
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Зеленский. а гостайн уже не существует?
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08.09.2024 20:12 Відповісти
Конституція на паузі. Яки таємниці? У нас підозрюваний у корупції призначен на посаду Міністра юстиції. Відтепер він, точніше вона - Стефанішина, начальник судей, які її судять.
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08.09.2024 21:33 Відповісти
Най обуєт
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08.09.2024 20:13 Відповісти
Яке про вова нічого з цього не дасть перемоги над ****** окрім збагатшення урану не дякуй дій
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08.09.2024 20:14 Відповісти
Потужний відосик...
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08.09.2024 20:15 Відповісти
Замість виступів для аплодисментів, хочеться почути, чому не заплачено українським підприємствам за виготовлені снаряди. Вони так і чекають відвантаження. Питання просте - куди випарувались гроші, прописані на це в бюджеті?
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08.09.2024 20:16 Відповісти
бла бла бла як завжди від гундосого... цікаво що скубрія розповідає спиногризам на виправдення нікчеми папи?
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08.09.2024 20:18 Відповісти
А я казав, цей день колись настане !
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08.09.2024 20:18 Відповісти
О, зеленятко знову в бункері - а значить дядя їрмак поїхав про щось домовлятися
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08.09.2024 20:22 Відповісти
А рашисти пишуть, що їх душать :

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08.09.2024 20:23 Відповісти
Ми ще старі ''домовленності'' не вигрібаємо
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08.09.2024 20:24 Відповісти
спасибо, блеванул
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08.09.2024 20:35 Відповісти
Мене переповнюють емоції коли бачу це ЛАЙНО на екрані. Зевиродок всіх переплюнув чмо
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08.09.2024 20:55 Відповісти
Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні, - Зеленський. А ось про що "домовився зелений ращистський слуга"в Рамштайні....https://tsn.ua/zbroya/zahid-poki-ne-mozhe-zabezpechiti-********-dostatnoyu-kilkistyu-zbroyi-ministr-oboroni-***********-2655492.html
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08.09.2024 21:00 Відповісти
Веселый ******.
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08.09.2024 21:34 Відповісти
А я бажаю аби ТИ гундосе лайно зникло назавши Пі.дор гундосий
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08.09.2024 23:01 Відповісти
Кожен раз дивися раптово. І кожен раз бачиш Гандона в лиці Зелеленсько.
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08.09.2024 23:04 Відповісти
І все що з ним пов'язано.ган-до-ни
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08.09.2024 23:06 Відповісти
 
 