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Новости Видео Война
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Дрон-"дракон" жжет позиции оккупантов на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой новейшее изобретение украинских воинов - дрон-"дракон", выжигает позиции оккупантов на левобережье Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон сбрасывает зажигательную смесь на вражеские позиции в перелеске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин голыми руками поймал дрон-камикадзе и бежал с ним, пока тот не взорвался. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3977) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+17
osj ce štuka šo nado - pramo nad maskvoi zapustiti....
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09.09.2024 10:30
+12
Золотой дождь 😀
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09.09.2024 10:53
+11
а за що? зброя конвенційна, заборон на застосування доменних печей з пропєллєрами нема.
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09.09.2024 10:53
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osj ce štuka šo nado - pramo nad maskvoi zapustiti....
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09.09.2024 10:30 Ответить
ніщєброд, тобі відправити 500 грн, що б клаву купив з кирилицею?
чи, ти, вирішив на українському сайті, всіх зайобувати своїм існуванням?
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09.09.2024 10:41 Ответить
А навіщо вона йому в Латвії потрібна? У нього комп - для роботи А "Цензор" - тимчасова "зміна роду зайнять"
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09.09.2024 12:39 Ответить
тю, а если чел с работы вещает, о какой кирилице, блеать, может быть речь...
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09.09.2024 15:46 Ответить
Правильно одна девушка сказала, шо вам суть дела - до балды.
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09.09.2024 15:50 Ответить
Гордо ррел-бы на москвой-
Вымпел из напалма..
С радостной тоской...
С шуткой плоской...
Я смотре-бы как горит...
Термит...
Узкою полоской...
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09.09.2024 10:41 Ответить
Над седой Херсонской рощей ветер тучи собирает.
Между тучами и морем гордо реет Дрон-Напалма, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Орки стонут перед бурей,- стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И кацапы тоже стонут,- им, кацапам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром напалма их пугает.
Глупый руский робко прячет тело жирное в утесах...
Только гордый Дрон-Напалма реет смело и свободно над седым от пены лесом!
Все мрачней и ниже тучи опускаются над лесом, и поет, и рвется пламя к высоте навстречу Дрону.
Гром грохочет. В пене гнева стонут листья, с ветром споря.
Вот охватывает ветер стаи орков объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на кострища, разбивая в пыль и брызги орочьи громады.
Дрон-напалма с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену пламя крылом срывает.
Вот он носится, как демон,- гордый, черный демон бури,- и смеется, и рыдает...
Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома,- чуткий демон,- он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,- нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи орков над бездной чащи.
Древо ловит стрелы молний и в своей пучине гасит.
Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний! - Буря!
Скоро грянет буря!
Это смелый Дрон-напалма гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: - Пусть сильнее грянет буря!..
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09.09.2024 12:43 Ответить
Я в захваті..
І цього б було досталь...

Ти написав не гігш...

Білий вірш...
Гоголь...?

Стінка тексту...

Де ловити суть?
В яких підтекстах?
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09.09.2024 13:40 Ответить
імпровізація на тему горького
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09.09.2024 15:39 Ответить
Ну, так... повна імпровізація...
На рівні відчуттів...
На рівні маку з гіркою...
На рівні Гіркого...

На рівні каналізіції...

Повна мобілізація...
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09.09.2024 15:46 Ответить
Я вас примирю, в свiй час також зiмпровiзував, мовляв бавовник у полi кацапа знайшов... - Немае кацапа: у вирiй пiшов.
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09.09.2024 16:22 Ответить
Пропоную - Дрон-Дракоша.
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09.09.2024 18:04 Ответить
https://translit.net/
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09.09.2024 10:52 Ответить
nipotribno - ce principova. hai zabaņat , ja kacapskimi karakuļami pisati ņebudu.
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09.09.2024 10:55 Ответить
ну тоді і пшецькими не карябай🤡
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09.09.2024 11:16 Ответить
a ti nečitai - ce dopomogae.
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09.09.2024 12:04 Ответить
Таких драконів потрібно хоча б сотнями !
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09.09.2024 10:33 Ответить
Паліть нелюдей,ніякого жалю до потвор
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09.09.2024 10:36 Ответить
лиси та котики до смаженого не звичні. їм би, свєжачок.
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09.09.2024 10:38 Ответить
А там на будь-який, навіть на самий витончений смак знайдеться.
І знову ж, що згорить - те не згниє...
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09.09.2024 11:39 Ответить
Дон Дракон схвалює.
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09.09.2024 10:36 Ответить
кацапи кажуть, що то, напалм.
нічний жах всіх лаптєй, баба яга і напалм.
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09.09.2024 10:37 Ответить
Это просто дезинфекция для их вшей.
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09.09.2024 10:39 Ответить
тому що кацапи безграмотні, у школі ніхєра не вчились, тому напалм від термату відрізнити не можуть.
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09.09.2024 10:45 Ответить
Мабуть, Григорій трохи помилився. Там "кацапи просять напалм"
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09.09.2024 11:40 Ответить
у напалма температура вдвічі менша, а нам для кацапів тепла не жалко.
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09.09.2024 11:45 Ответить
Баба Яга і змєй Гаринеч ))
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09.09.2024 10:52 Ответить
Такой штукой хорошо рашистские електростанции, нефтебазы и НПЗ палить. Отправить на рашку тысячи самых дешовых фанерных дронов с термитом и писец пидоросии. Там даже особого прицела не нужно.
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09.09.2024 10:41 Ответить
Мабуть для удару такий спосіб менш ефективний. А такий дрон, як на відео, далеко не долетить.
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09.09.2024 10:52 Ответить
капсули з терматом "відвантажуються" з коптера", а у них радіус дії дуже малий.
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09.09.2024 10:56 Ответить
Так а в чем проблема на дальнобойные дроны ето установить? Где наши тысячи дешовых фонерных дронов которые даже радары не видят?
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09.09.2024 11:01 Ответить
Дивно ! І західні партнери нас за це не лають ?!
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09.09.2024 10:49 Ответить
а за що? зброя конвенційна, заборон на застосування доменних печей з пропєллєрами нема.
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09.09.2024 10:53 Ответить
*****...
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09.09.2024 11:06 Ответить
Ти б курво з CNN так за вбивство цивільних українських і українських військово полонених переживало, як за орків переживаєш!
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09.09.2024 11:13 Ответить
о! я ще сьогодні ******** хамів ***** не посилав. То йди собі швиденько.
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09.09.2024 11:15 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, пане, понту затевать скандал? - Братья и сестры, але ж бо, прiсь ейбочки, призываю зело, типо, знаходьте промiж собов порозумiння, ондого
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09.09.2024 16:28 Ответить
підтримую.
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09.09.2024 18:34 Ответить
Правду кажучи, мені трохи навіть дивно: чому досі ані *********, ані Солов'їний Помйот, ані Боброїдка з Кісільовим, роблячи страшні очі, замогильними голосами не оповідали про укро-фошиздов, котрі нахабно та цинічно користуються напрацюваннями Анненербе...
...От де можна було би вдосталь постібатися!
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09.09.2024 21:57 Ответить
не оповідають, бо вони вже давно йдуть шляхом нацистів. У пєрмі вже праює путінський "лебенсборн" - жінкам виплачують певну суму фублів за те що вони під контролем вагітніють віл учасників СВО.
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09.09.2024 22:38 Ответить
Золотой дождь 😀
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09.09.2024 10:53 Ответить
Температура горіння становить 2300-2700 °C
Файнесенько. Рашистські пі@ари точно не змерзнуть
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09.09.2024 11:08 Ответить
Гарна картинка.
Але терміт винайдено вже дуже давно, секрета жодного у цьому немає, тож через декілька тижнів русня теж почне використовувати такі ж дрони.
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09.09.2024 11:24 Ответить
Рашистські пі@ари з перших днів повномасштабки почали бити по нам з рсзв снарядами 9М22С, спорядженими термітними зарядами (шарами) - Луганщина (Попасна), Донеччина (Піски, Маріуполь тощо).
Ракета 9М22С несе бойову частину 9Н510, що складається зі 180 запальних бойових елементів, виготовлених з магнієвого сплаву МЛ5 та наповнених піротехнічним складом, аналогічним терміту
Тобто цю технологію русня застосувала по нам перша.
Це наше алеверди, нарешті
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09.09.2024 16:23 Ответить
Занадто швидко літає, ліс може не загорітися
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09.09.2024 11:45 Ответить
Можливо, але якщо це лівобережжя Херсонщини, то там своя специфіка- там усе палає як сірник. Бачив якесь інше відео з наслідками- вигорає дуже непогано.
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09.09.2024 12:10 Ответить
Дракаріс
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09.09.2024 11:47 Ответить
Гойда-дракаріс, літл рашн мазефакерс!
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09.09.2024 12:29 Ответить
Не втему,Зелень
скій на похорони їде,чи пошле Єрмака. ? Помер найголовніший квнщик.
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09.09.2024 13:09 Ответить
Так покажіть результат як горять ті позиції
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09.09.2024 15:32 Ответить
 
 