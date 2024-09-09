Дрон-"дракон" жжет позиции оккупантов на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой новейшее изобретение украинских воинов - дрон-"дракон", выжигает позиции оккупантов на левобережье Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как дрон сбрасывает зажигательную смесь на вражеские позиции в перелеске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин голыми руками поймал дрон-камикадзе и бежал с ним, пока тот не взорвался. ВИДЕО