Дрон-"дракон" палить позиції окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому новітній винахід українських воїнів - дрон-"дракон", випалює позиції окупантів на лівобережжі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон скидає запалювальну суміш на ворожі позиції у переліску.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин голіруч спіймав дрона-камікадзе і біг із ним, допоки той не вибухнув. ВIДЕО