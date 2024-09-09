Дрон-"дракон" палить позиції окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому новітній винахід українських воїнів - дрон-"дракон", випалює позиції окупантів на лівобережжі Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як дрон скидає запалювальну суміш на ворожі позиції у переліску.
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+17 nav svargi
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+12 Dmitry MG
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+11 Urs
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чи, ти, вирішив на українському сайті, всіх зайобувати своїм існуванням?
Вымпел из напалма..
С радостной тоской...
С шуткой плоской...
Я смотре-бы как горит...
Термит...
Узкою полоской...
Между тучами и морем гордо реет Дрон-Напалма, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Орки стонут перед бурей,- стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И кацапы тоже стонут,- им, кацапам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром напалма их пугает.
Глупый руский робко прячет тело жирное в утесах...
Только гордый Дрон-Напалма реет смело и свободно над седым от пены лесом!
Все мрачней и ниже тучи опускаются над лесом, и поет, и рвется пламя к высоте навстречу Дрону.
Гром грохочет. В пене гнева стонут листья, с ветром споря.
Вот охватывает ветер стаи орков объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на кострища, разбивая в пыль и брызги орочьи громады.
Дрон-напалма с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену пламя крылом срывает.
Вот он носится, как демон,- гордый, черный демон бури,- и смеется, и рыдает...
Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома,- чуткий демон,- он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,- нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи орков над бездной чащи.
Древо ловит стрелы молний и в своей пучине гасит.
Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний! - Буря!
Скоро грянет буря!
Это смелый Дрон-напалма гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: - Пусть сильнее грянет буря!..
І цього б було досталь...
Ти написав не гігш...
Білий вірш...
Гоголь...?
Стінка тексту...
Де ловити суть?
В яких підтекстах?
На рівні відчуттів...
На рівні маку з гіркою...
На рівні Гіркого...
На рівні каналізіції...
Повна мобілізація...
І знову ж, що згорить - те не згниє...
нічний жах всіх лаптєй, баба яга і напалм.
...От де можна було би вдосталь постібатися!
Файнесенько. Рашистські пі@ари точно не змерзнуть
Але терміт винайдено вже дуже давно, секрета жодного у цьому немає, тож через декілька тижнів русня теж почне використовувати такі ж дрони.
Ракета 9М22С несе бойову частину 9Н510, що складається зі 180 запальних бойових елементів, виготовлених з магнієвого сплаву МЛ5 та наповнених піротехнічним складом, аналогічним терміту
Тобто цю технологію русня застосувала по нам перша.
Це наше алеверди, нарешті
скій на похорони їде,чи пошле Єрмака. ? Помер найголовніший квнщик.