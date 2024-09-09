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Ответственность за строительство защиты, и за работу ПВО на энергообъектах – исключительно персональная, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении 9 сентября Владимир Зеленский заявил, что люди, которые занимаются строительством защиты на энергообъектах будут отвечать за результаты персонально.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Был сегодня подробный чисто военный доклад Главкома Сырского. Прежде всего о донецких направлениях. Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно.

Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности.

Отдельно Главком доложил по обороне на Харьковщине и по нашим активным действиям на территории России, в Курской области. Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где - соседей.

Защита энергетики от российских ударов. Защита наших позиций на фронте. Детально разобрали поставки в войска артиллерии, включая "богданы", и обеспечение наших бригад техникой.

По энергетике: есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мероприятий. Ответственность за это исключительно персональная - и за строительство защиты, и за работу ПВО", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) обращение (752) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+19
Ти тих людей призначав, чудово розуміючи чим вони будуть займатись і як поводитись, тобто відповідальність твоя, персональна.
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09.09.2024 19:58
+14
буратінка про чиюсь відповідальність заговорив... А коли про свою перед народом України заговориш, сволота зрадницька?
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09.09.2024 19:54
+11
Уся відповідальність виключно на тобі. Бо ти (дерьмак) усю владу захопив
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09.09.2024 19:57
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Мають відповідати - але в Харківськіи обл - де були рядочком зсипані зуби дракона - нікого навіть не пожурили
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09.09.2024 19:53 Ответить
А держава нашо існує ?
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09.09.2024 19:54 Ответить
буратінка про чиюсь відповідальність заговорив... А коли про свою перед народом України заговориш, сволота зрадницька?
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09.09.2024 19:54 Ответить
В любій державній чи корпоративній системі є вертикаль влади. І останній відповідальний це той хто на самому верху цієї вертикалі. Хтось пояснить йому це? І скільки вже навіть знизу вертикалі відповіло?
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09.09.2024 19:55 Ответить
Відповідальність галабародьки буде найвища міра покарання
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09.09.2024 19:56 Ответить
Уся відповідальність виключно на тобі. Бо ти (дерьмак) усю владу захопив
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09.09.2024 19:57 Ответить
Ти тих людей призначав, чудово розуміючи чим вони будуть займатись і як поводитись, тобто відповідальність твоя, персональна.
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09.09.2024 19:58 Ответить
персональна П.О.Парашенка, додав зегідрант.
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09.09.2024 20:01 Ответить
І яку пуштун поніс відповідальність...? Бабабол зелений.
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09.09.2024 20:02 Ответить
Пуштун, мабуть, не поніс, а заніс достатньо "відповідальності" особисто зезеденту.
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09.09.2024 21:47 Ответить
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09.09.2024 20:03 Ответить
«я
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09.09.2024 20:05 Ответить
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09.09.2024 20:05 Ответить
Зеля ні вчом нєувіноват!
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09.09.2024 20:06 Ответить
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09.09.2024 20:07 Ответить
В часі складання присяги на вірність Україні і українському народу,на Євангелії лежала єдина рука людини,котра присягалася бути гарантом виконання Конституції і законів України ,так і захисту життя українського народу.Персонально ,більше ніхто нічого подібного не присягав українському народові. Якби часами український народ ,в кращому варіанті, за невиконання даної йому присяги.не лишив брехуна "одноруким".??х/зн
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09.09.2024 20:08 Ответить
Відповідати як хто? Як резніков за яйця?
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09.09.2024 20:10 Ответить
«Я вам нічаво нє должєн» і відповідати повинні хто завгодно, але не вава
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09.09.2024 20:12 Ответить
Всі винні крім нього.....
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09.09.2024 20:15 Ответить
он нікому нічего не должен
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09.09.2024 20:21 Ответить
Оце і все для чого потрібен Гундосик? Констатувати дивні речі...
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09.09.2024 20:32 Ответить
Патужный галабародько
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09.09.2024 20:37 Ответить
Персональна, кажеш? То що, знову Порошенко винен?
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09.09.2024 20:50 Ответить
Мне нравится, что президент перестал болтать про перемогу, а стал говорить о мире.
Победителем в войне будет только тот, кто выживет.
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09.09.2024 21:01 Ответить
Цапе, зареєстрований сьогодні, заціпся! А ще- йди (тобто повзи на колінах) до свого тсаря і скажи йому, що у нас про мир все знають: він буде після перемоги України. Так що ще раз- про "мір" можете хоч сто разів рюмсати, хробаки, і лізти на українські сайти, але моркву вам у дупи і квиток до Кобзона, вьіжьівальщік тьі рузькоязьічньій.
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09.09.2024 21:48 Ответить
Звісно! А за що відповідальний безтолковий ішак? За примітивні, як і сам відосіки?
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09.09.2024 21:02 Ответить
Зелений клоун знімає з себе відповідальність коли повна ДУПА і навпаки бере на себе відповідальність коли гарантована перемога. радянський блазень.
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09.09.2024 21:03 Ответить
А відповідальність за безпеку України - на себе візьмеш, Гундос?
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09.09.2024 21:10 Ответить
Участие во втором туре выборов президента приняли более 17 миллионов избирателей. Всего в Украине насчитывается 26 миллионов 770 тысяч 419 человек, которые могут голосовать. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/index.amp
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09.09.2024 22:59 Ответить
Хто відповідатиме персонально за розмінування Перекопу і втрату 25% території внаслідок цього?
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10.09.2024 08:06 Ответить
 
 