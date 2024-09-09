Ответственность за строительство защиты, и за работу ПВО на энергообъектах – исключительно персональная, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении 9 сентября Владимир Зеленский заявил, что люди, которые занимаются строительством защиты на энергообъектах будут отвечать за результаты персонально.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Был сегодня подробный чисто военный доклад Главкома Сырского. Прежде всего о донецких направлениях. Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно.

Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности.

Отдельно Главком доложил по обороне на Харьковщине и по нашим активным действиям на территории России, в Курской области. Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где - соседей.

Защита энергетики от российских ударов. Защита наших позиций на фронте. Детально разобрали поставки в войска артиллерии, включая "богданы", и обеспечение наших бригад техникой.

По энергетике: есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мероприятий. Ответственность за это исключительно персональная - и за строительство защиты, и за работу ПВО", - сказал Зеленский.

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