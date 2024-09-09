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Відповідальність за будівництво захисту, і за роботу ППО на енергооб’єктах - виключно персональна, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні 9 вересня Володимир Зеленський заявив, що люди, які займаються будівництвом захисту на енергооб'єктах будуть відповідати за результати персонально.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Була сьогодні детальна суто військова доповідь Головкома Сирського. Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції. Це важливо.

Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності.

Окремо Головком доповів по обороні на Харківщині та по наших активних діях на території Росії, в Курській області. Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де – сусідів.

Захист енергетики від російських ударів. Захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включаючи "богдани", та забезпечення наших бригад технікою.

Щодо енергетики: є чіткі терміни та вимоги по кожному обʼєкту, по фізичному захисту й по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський попросив Мелоні бути посередником зі США у питанні Patriot, - Messaggero

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) звернення (608) енергетика (2601)


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Топ коментарі
+19
Ти тих людей призначав, чудово розуміючи чим вони будуть займатись і як поводитись, тобто відповідальність твоя, персональна.
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09.09.2024 19:58
+14
буратінка про чиюсь відповідальність заговорив... А коли про свою перед народом України заговориш, сволота зрадницька?
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09.09.2024 19:54
+11
Уся відповідальність виключно на тобі. Бо ти (дерьмак) усю владу захопив
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09.09.2024 19:57
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Мають відповідати - але в Харківськіи обл - де були рядочком зсипані зуби дракона - нікого навіть не пожурили
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09.09.2024 19:53 Відповісти
А держава нашо існує ?
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09.09.2024 19:54 Відповісти
буратінка про чиюсь відповідальність заговорив... А коли про свою перед народом України заговориш, сволота зрадницька?
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09.09.2024 19:54 Відповісти
В любій державній чи корпоративній системі є вертикаль влади. І останній відповідальний це той хто на самому верху цієї вертикалі. Хтось пояснить йому це? І скільки вже навіть знизу вертикалі відповіло?
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09.09.2024 19:55 Відповісти
Відповідальність галабародьки буде найвища міра покарання
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09.09.2024 19:56 Відповісти
Уся відповідальність виключно на тобі. Бо ти (дерьмак) усю владу захопив
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09.09.2024 19:57 Відповісти
Ти тих людей призначав, чудово розуміючи чим вони будуть займатись і як поводитись, тобто відповідальність твоя, персональна.
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09.09.2024 19:58 Відповісти
персональна П.О.Парашенка, додав зегідрант.
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09.09.2024 20:01 Відповісти
І яку пуштун поніс відповідальність...? Бабабол зелений.
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09.09.2024 20:02 Відповісти
Пуштун, мабуть, не поніс, а заніс достатньо "відповідальності" особисто зезеденту.
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09.09.2024 21:47 Відповісти
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09.09.2024 20:03 Відповісти
«я
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09.09.2024 20:05 Відповісти
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09.09.2024 20:05 Відповісти
Зеля ні вчом нєувіноват!
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09.09.2024 20:06 Відповісти
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09.09.2024 20:07 Відповісти
В часі складання присяги на вірність Україні і українському народу,на Євангелії лежала єдина рука людини,котра присягалася бути гарантом виконання Конституції і законів України ,так і захисту життя українського народу.Персонально ,більше ніхто нічого подібного не присягав українському народові. Якби часами український народ ,в кращому варіанті, за невиконання даної йому присяги.не лишив брехуна "одноруким".??х/зн
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09.09.2024 20:08 Відповісти
Відповідати як хто? Як резніков за яйця?
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09.09.2024 20:10 Відповісти
«Я вам нічаво нє должєн» і відповідати повинні хто завгодно, але не вава
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09.09.2024 20:12 Відповісти
Всі винні крім нього.....
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09.09.2024 20:15 Відповісти
он нікому нічего не должен
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09.09.2024 20:21 Відповісти
Оце і все для чого потрібен Гундосик? Констатувати дивні речі...
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09.09.2024 20:32 Відповісти
Патужный галабародько
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09.09.2024 20:37 Відповісти
Персональна, кажеш? То що, знову Порошенко винен?
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09.09.2024 20:50 Відповісти
Мне нравится, что президент перестал болтать про перемогу, а стал говорить о мире.
Победителем в войне будет только тот, кто выживет.
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09.09.2024 21:01 Відповісти
Цапе, зареєстрований сьогодні, заціпся! А ще- йди (тобто повзи на колінах) до свого тсаря і скажи йому, що у нас про мир все знають: він буде після перемоги України. Так що ще раз- про "мір" можете хоч сто разів рюмсати, хробаки, і лізти на українські сайти, але моркву вам у дупи і квиток до Кобзона, вьіжьівальщік тьі рузькоязьічньій.
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09.09.2024 21:48 Відповісти
Звісно! А за що відповідальний безтолковий ішак? За примітивні, як і сам відосіки?
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09.09.2024 21:02 Відповісти
Зелений клоун знімає з себе відповідальність коли повна ДУПА і навпаки бере на себе відповідальність коли гарантована перемога. радянський блазень.
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09.09.2024 21:03 Відповісти
А відповідальність за безпеку України - на себе візьмеш, Гундос?
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09.09.2024 21:10 Відповісти
Участие во втором туре выборов президента приняли более 17 миллионов избирателей. Всего в Украине насчитывается 26 миллионов 770 тысяч 419 человек, которые могут голосовать. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/index.amp
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09.09.2024 22:59 Відповісти
Хто відповідатиме персонально за розмінування Перекопу і втрату 25% території внаслідок цього?
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10.09.2024 08:06 Відповісти
 
 