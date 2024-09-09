Відповідальність за будівництво захисту, і за роботу ППО на енергооб’єктах - виключно персональна, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні 9 вересня Володимир Зеленський заявив, що люди, які займаються будівництвом захисту на енергооб'єктах будуть відповідати за результати персонально.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Була сьогодні детальна суто військова доповідь Головкома Сирського. Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції. Це важливо.

Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності.

Окремо Головком доповів по обороні на Харківщині та по наших активних діях на території Росії, в Курській області. Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де – сусідів.

Захист енергетики від російських ударів. Захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включаючи "богдани", та забезпечення наших бригад технікою.

Щодо енергетики: є чіткі терміни та вимоги по кожному обʼєкту, по фізичному захисту й по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський попросив Мелоні бути посередником зі США у питанні Patriot, - Messaggero