На каждую попытку сделать эту войну более длинной и жестокой неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство, - Зеленский. ВИДЕО
Украина обеспечит единство мирового сообщества для предотвращения затягивания российской войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был доклад Главкома Сырского.
Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление, которые действительно сохраняют наши позиции.
И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное - это решимость. Решительность украинцев более чем достаточна. Решимость партнеров должна стать значительно более дальнобойной. Также работаем и по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки.
Абсолютный наш приоритет - это справедливый мир, и на каждую ракету, на каждый дрон и на все вражеские шаги, на каждую попытку сделать эту войну более длинной и жестокой неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира, как бы ни было нам сложно.
Каждый день - это задача. Каждый день - это максимум усилий. Обязательно одолеем оккупанта!" - сказал Зеленский.
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Вже сформомана нова бригада!!!
На основі батальону "ЗеМонако", і вони скоро стануть у бій...
От тільки де і коли?
Джерело:
НеЛох і неТряпка якась.
Я ж то тебе знаю, мені твій сарказм зрозумілий і без смайла; але не у всіх наших однодумців є кондуїт під руками
Соромно не буде?
***** буде з Куклачьовим битися?
Попытался вникнуть в писанину Дмитрия Литвина. Ничего не понятно, но пеняю на современную орфографию. В дореволюционное время слово «мир» имело два буквенных начертания и два значения: «мiръ» - «вселенная, люди», и «миръ» - антоним к слову «война»
Претензий к Зе не станет, когда оно изд0хнет либо сядет на пожизненно.
объявутекст прочитал. Претензии к сознанию народанаселения, к институтам власти, на пол перчика к западным старшим товарищам, что у нас выростают и расцветают, дают плоды такие Зе.
Бають Буш младший умом не блистал, но гос аппарат это все как то нивелировал
Він ссится сказати слово "капітуляція".
Чи таку собі?
Спасибо партии за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, партия, тебя!
За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это партии забота!
А за субботой выходной.
Спасибо партии родной!
Спасибо партии с народом
За то, что дышим кислородом!
Зебіли, що ви наробили?!