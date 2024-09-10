На каждую попытку сделать эту войну более длинной и жестокой неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство, - Зеленский. ВИДЕО

Украина обеспечит единство мирового сообщества для предотвращения затягивания российской войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад Главкома Сырского.

Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление, которые действительно сохраняют наши позиции.

И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное - это решимость. Решительность украинцев более чем достаточна. Решимость партнеров должна стать значительно более дальнобойной. Также работаем и по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки.

Абсолютный наш приоритет - это справедливый мир, и на каждую ракету, на каждый дрон и на все вражеские шаги, на каждую попытку сделать эту войну более длинной и жестокой неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира, как бы ни было нам сложно.

Каждый день - это задача. Каждый день - это максимум усилий. Обязательно одолеем оккупанта!" - сказал Зеленский.

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