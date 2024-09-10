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На каждую попытку сделать эту войну более длинной и жестокой неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство, - Зеленский. ВИДЕО

Украина обеспечит единство мирового сообщества для предотвращения затягивания российской войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад Главкома Сырского.

Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление, которые действительно сохраняют наши позиции.

И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас. Главное - это решимость. Решительность украинцев более чем достаточна. Решимость партнеров должна стать значительно более дальнобойной. Также работаем и по логистике - своевременной поставке объявленных пакетов поддержки.

Абсолютный наш приоритет - это справедливый мир, и на каждую ракету, на каждый дрон и на все вражеские шаги, на каждую попытку сделать эту войну более длинной и жестокой неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира, как бы ни было нам сложно.

Каждый день - это задача. Каждый день - это максимум усилий. Обязательно одолеем оккупанта!" - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обращение (748)


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Топ комментарии
+26
95-й квартал !!
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10.09.2024 20:22
+25
ЗЄля, від сьогодні всі знають який гівнюк пише тобі твої дурні вечірні хрипи !

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10.09.2024 20:40
+23
Зеленський призначив радником Литвина, який насміхався над попередженням про вторгнення РФ у лютому 2022 року
Джерело:
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10.09.2024 20:34
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95-й квартал !!
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10.09.2024 20:22 Ответить
Ні!!!
Вже сформомана нова бригада!!!
На основі батальону "ЗеМонако", і вони скоро стануть у бій...
От тільки де і коли?
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10.09.2024 20:39 Ответить
ЗЄля, від сьогодні всі знають який гівнюк пише тобі твої дурні вечірні хрипи !

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10.09.2024 20:40 Ответить
Виглядає так неначе виїбали в жОПу, і не заплатили !
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10.09.2024 22:43 Ответить
цьому підару добре платять за патріотичні гундосики для найпотужного
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11.09.2024 09:24 Ответить
Вечерний
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10.09.2024 23:07 Ответить
Знову чергова голослівна пропаганда.
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10.09.2024 20:23 Ответить
це йому Дмитро Литвин порадив висловити
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10.09.2024 20:26 Ответить
тепер всі знають всі і запам'ятають надовго цього гівн...ка литвина
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10.09.2024 20:41 Ответить
Зеленський призначив радником Литвина, який насміхався над попередженням про вторгнення РФ у лютому 2022 року
Джерело:
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10.09.2024 20:34 Ответить
а ось путін просто - гнійний пі@ар.
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10.09.2024 20:29 Ответить
Як же нам пощастило що в нас такий потужний та рішучий президент!
НеЛох і неТряпка якась.
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10.09.2024 20:28 Ответить
хвалю за смайлик.
Я ж то тебе знаю, мені твій сарказм зрозумілий і без смайла; але не у всіх наших однодумців є кондуїт під руками
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10.09.2024 20:32 Ответить
А як ви його будете називати, коли клоун переможе агента кгб?

Соромно не буде?
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10.09.2024 20:34 Ответить
Оскількі клоун сам не воює, не керує оборонним виробництвом, а тільки несе пургу в відосіках, розкажи мені хоч про 1 рішення клоуна, яке допомогло би нам перемогти у цій війні. Я уважно слухаю.
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10.09.2024 20:40 Ответить
Клоун агента КГБ не переможе і пацани в кедах цю війну не виграють. Але знаю, Україна переможе тільки преZерватив і його челядь до цього відношення не мають.
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10.09.2024 20:42 Ответить
Якій клоун та якого агента КДБ переможе?
***** буде з Куклачьовим битися?
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10.09.2024 20:47 Ответить
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10.09.2024 21:34 Ответить
Чувак, краще бери лопату і відкопуй з-під асфальту українську зброю.
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10.09.2024 21:29 Ответить
Не он,а вопреки ему,и его шобле шашлычной
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10.09.2024 23:09 Ответить
Найпотужніший Генератор Випадкових Слів.
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10.09.2024 20:31 Ответить
Уже к клоуну претензий нет.
Попытался вникнуть в писанину Дмитрия Литвина. Ничего не понятно, но пеняю на современную орфографию. В дореволюционное время слово «мир» имело два буквенных начертания и два значения: «мiръ» - «вселенная, люди», и «миръ» - антоним к слову «война»
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10.09.2024 21:38 Ответить
С какого муя такие выводы?
Претензий к Зе не станет, когда оно изд0хнет либо сядет на пожизненно.
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11.09.2024 07:28 Ответить
С того муя шо мопед не Зе. Он только объяву текст прочитал. Претензии к сознанию народа населения, к институтам власти, на пол перчика к западным старшим товарищам, что у нас выростают и расцветают, дают плоды такие Зе.
Бають Буш младший умом не блистал, но гос аппарат это все как то нивелировал
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11.09.2024 08:48 Ответить
Найпотужніше не скажеш
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10.09.2024 20:32 Ответить
Чем дольше будет война, тем дольше нелигитимная ху#ловская агентура будет оставаться у власти в Украине. Поэтому всё здесь, от первой до последней буквы- голимый киздёж.
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10.09.2024 20:40 Ответить
Ага, потужним занепокоєнням
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10.09.2024 20:44 Ответить
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10.09.2024 20:48 Ответить
Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики й дівчата!
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10.09.2024 20:50 Ответить
Скоро буде тисяча і одна ніч від ШехереЗеди для вірян секти голобородька
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10.09.2024 21:05 Ответить
Він не знає слова "перемога".
Він ссится сказати слово "капітуляція".
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10.09.2024 20:55 Ответить
Значить миру не буде буде загострення
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10.09.2024 20:58 Ответить
Як ми забеспечимо єдність України і світової спільноти ? Її нема , що дійсно об'єднує спільноту - так це страх ескалації . Немає необхідної зброї і дозволів - немає і спільноти , кожен сам за себе .
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10.09.2024 21:00 Ответить
"Єдність світу" - це новий космічний проєкт Зеленського!
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10.09.2024 21:01 Ответить
Взагалі-то, тексти йому пишуть спічрайтери
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10.09.2024 21:06 Ответить
Чмо обкурене. Ішак забезпечить, тримайте ширше кишеню.
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10.09.2024 21:07 Ответить
Потужну єдність?
Чи таку собі?
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10.09.2024 21:08 Ответить
Вже люди закінчуються...
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10.09.2024 21:08 Ответить
Скоро роботы будут воевать, но пока только роботособаки получаются.
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10.09.2024 22:57 Ответить
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10.09.2024 21:09 Ответить
Дружно расхлебаем !
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10.09.2024 22:55 Ответить
''Порох'' тягне на фронт все що потрібно ЗСУ, а цей тільки ''пердить'' ротом! Іди на *** чмо обкалякане! Задрав вже!
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10.09.2024 21:10 Ответить
Про що він?
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10.09.2024 21:11 Ответить
"Ми наближаємо кроки партнерів". Потужно! Незламно! Литвин не прочухався від дози коксу?
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10.09.2024 21:13 Ответить
клоун пнх
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10.09.2024 21:30 Ответить
Ні фіга. То після нас і могил не лишиться, а Зеленський ще засідатиме в Госдумі РФ.
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11.09.2024 01:03 Ответить
Йому цей текст писав Юзік?
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10.09.2024 21:30 Ответить
На кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь жертвами українського народу і руйнацією України...Жалюгідний зрадник,котрий з2019 року в Україні не забезпечив єдність, забезпечує "єдність" брехливою хліборізкою
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10.09.2024 21:37 Ответить
Если обьединить честных людей с ворами хотя бы на год, то победа будет за нами.
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10.09.2024 22:52 Ответить
Прошла зима, настало лето, -
Спасибо партии за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, партия, тебя!

За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это партии забота!

А за субботой выходной.
Спасибо партии родной!
Спасибо партии с народом
За то, что дышим кислородом!
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10.09.2024 23:12 Ответить
ПреЗЕдент всесвіту!
Зебіли, що ви наробили?!
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11.09.2024 01:02 Ответить
слухаючи Світана .....видно що зараз на язику те що у голові у мільонів українців.... Курська операція для відволікання дій орків на Донбасі, де було знято найбільші частини з досвідом які тримали оборону там рік і більше... так як пистіли на Стамбульських перемовинах 22 року.. бо якось дивно зараз просувають мирну конференцію - 2 , де орки мають бути присутні .... і те що вона точно-точно буде остання, де окупанта добють і переканають доводи Зеленського і його союзників... паніки немає ...але само пре...дай бог щоб воно було навпаки ...
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11.09.2024 04:54 Ответить
***@№ий наркоман
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11.09.2024 09:21 Ответить
 
 