На кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність, - Зеленський. ВIДЕО
Україна забезпечить єдність світової спільноти для запобігання спробам затягнути війну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського.
Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції.
І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки.
Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир, і на кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, хоч би як було нам складно.
Кожен день – це завдання. Кожен день – це максимум зусиль. Обовʼязково здолаємо окупанта!" - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже сформомана нова бригада!!!
На основі батальону "ЗеМонако", і вони скоро стануть у бій...
От тільки де і коли?
Джерело:
НеЛох і неТряпка якась.
Я ж то тебе знаю, мені твій сарказм зрозумілий і без смайла; але не у всіх наших однодумців є кондуїт під руками
Соромно не буде?
***** буде з Куклачьовим битися?
Попытался вникнуть в писанину Дмитрия Литвина. Ничего не понятно, но пеняю на современную орфографию. В дореволюционное время слово «мир» имело два буквенных начертания и два значения: «мiръ» - «вселенная, люди», и «миръ» - антоним к слову «война»
Претензий к Зе не станет, когда оно изд0хнет либо сядет на пожизненно.
объявутекст прочитал. Претензии к сознанию народанаселения, к институтам власти, на пол перчика к западным старшим товарищам, что у нас выростают и расцветают, дают плоды такие Зе.
Бають Буш младший умом не блистал, но гос аппарат это все как то нивелировал
Він ссится сказати слово "капітуляція".
Чи таку собі?
Спасибо партии за это!
За то, что дым идет в трубе,
Спасибо, партия, тебя!
За то, что день сменил зарю,
Я партию благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это партии забота!
А за субботой выходной.
Спасибо партии родной!
Спасибо партии с народом
За то, что дышим кислородом!
Зебіли, що ви наробили?!