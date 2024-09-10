На кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність, - Зеленський. ВIДЕО

Україна забезпечить єдність світової спільноти для запобігання спробам затягнути війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського.

Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції.

І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки.

Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир, і на кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, хоч би як було нам складно.

Кожен день – це завдання. Кожен день – це максимум зусиль. Обовʼязково здолаємо окупанта!" - сказав Зеленський.

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