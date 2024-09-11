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Оккупант закладывает под голову гранату и убивает себя на поле боя. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант заложил гранату под голову и покончил с собой после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент "самоденацификации" россиянина опубликован в соцсетях.

"Сброшенный боеприпас с FPV-дрона заставил российского оккупанта вспомнить первый и основной урок командиров о самоденацификации. Без лишних раздумий он кладет гранату под голову, экономя боеприпасы аэроразведчикам подразделения ударных БПЛА "Черный лебедь" 225-го штурмового батальона", - говорится в комментарии к публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский захватчик не стал ждать атаки украинского дрона и застрелился из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) самоубийство (1000)


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Топ комментарии
+17
Фраза "кацап пораскинул мозгами" заиграла реальными красками...
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11.09.2024 11:35
+10
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11.09.2024 11:58
+8
Так і до струсу мозґу недалеко.
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11.09.2024 11:54
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Фраза "кацап пораскинул мозгами" заиграла реальными красками...
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11.09.2024 11:35 Ответить
КАЖДІЙ день! каждій день - єта прекрасная агалтелая русофобия над мальшіками в трусиках
Панове я уже всі сльози виплакав от счастья, а завта... завтра вторая серия
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11.09.2024 12:27 Ответить
та да. не перевелись еще на рассее мальчики в трехлетних трусиках. но процесс идет...
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11.09.2024 12:32 Ответить
Я саме про цей подумав: "Ні дня без "самозашквару"!
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11.09.2024 13:15 Ответить
Єдина ізвіліна не постраждала.
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11.09.2024 11:43 Ответить
Якийсь акуєнний ЛСД їм дають перед боєм
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11.09.2024 11:47 Ответить
Все як вони казали в своїй пропаганді про наших. Зомбаки вони *******
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11.09.2024 12:25 Ответить
До чого тут пропаганда? Нестерпний біль, допомоги чекати немає сенсу, ось і все. Яка пропаганда, як вони за гроші ідуть
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11.09.2024 13:03 Ответить
Ето ж біл чьєй то син, мужь, атьєц....

АХАХАХАЗПАПРПППХААААА!

ЗДОХНІТЬ, РУZКІЄ БАСТАРДИ!
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11.09.2024 11:50 Ответить
Так і до струсу мозґу недалеко.
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11.09.2024 11:54 Ответить
Дибілу товарісч замполіт сказав, що таке допомагає при головному болю? 🤔 Дурень повірив. Попри те, що там апріорі боліти нічому - мізків не було ні до того, ні тим паче після того.
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11.09.2024 11:54 Ответить
І це треба було їхати аж в Україну, щоб собі голову відірвати? В себе народінє таке робіт
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11.09.2024 11:54 Ответить
Типова ГОЙДА, за гроші обіцяні, але так і не отримані орком! Він у розпачі і сам здивований!! Де гроші, Зін??
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11.09.2024 11:56 Ответить
то шо мозк ванюші полетів в бур'яни?
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11.09.2024 11:57 Ответить
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11.09.2024 11:58 Ответить
який флешмоб там у них новий пішов )) #засуньсобібутилкувсраку застарів )))
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11.09.2024 11:58 Ответить
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11.09.2024 11:59 Ответить
Ашотікам на росії прям пре і пре, уже котрий буде на новій тачці вдову асвабадітєля катать і бабки пропивать.
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11.09.2024 12:01 Ответить
такмед по-рашистськи, в першу хвилину від поранення відразу підірватися гранатою
це жесть, відео не нарізане, він підривається одразу ж.
якщо він не був до того вже поранений, то це капець який камікадзизм
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11.09.2024 12:06 Ответить
Або просто в курсі, скільки часу чекати на допомогу від сваіхнєбрасаєм і насолоджуватися доброзичливими до гостей блискучо-зеленими мухами і спекою в "широкай укрАінскай стЄпі"
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11.09.2024 12:09 Ответить
Мущіни рассіі, а давайтє чєлєндж! Пабєдітілі будут награждєни грамотой!!!
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11.09.2024 12:07 Ответить
и переходящім вімпелом: "слава *****!"
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11.09.2024 12:12 Ответить
І все ж, не можу зрозуміти, чому стала можливою така епідемія самогубств. Адже вбити себе зовсім нелегко (бо протирічить природним інстинктам), та й християнство вважає самогубство звичайним вбивством (хоча іноді дозволяє). Пам'ятаю, як на початку війни застрелився ворожий льотчик, виживший після знищення його пепелаца; можливо, було декілька льотчиків, які застрелились, але це були поодинокі випадки. А зараз - кожен день такі новини.
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11.09.2024 12:09 Ответить
руцкє нє здаюца
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11.09.2024 12:33 Ответить
ГЫГЫ
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11.09.2024 12:16 Ответить
Якраз настрій піднявся ,ця бидлота шкоди вже нашим не заподіє .Дуже позитивне відео , всім дивитися як заспокійливе!
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11.09.2024 12:19 Ответить
Єдине розумне рішення
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11.09.2024 12:28 Ответить
Фу мля... Яким же треба бути довбо...м, щоб так зневажати саме дорогоцінне, що тобі дав Творець. Життя!!! І щоб так безславно здохнути тут і здихати вічно в пеклі.
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11.09.2024 12:41 Ответить
Епізод для фільму...Хроніки рядового (Іванова, Петрова чи Сідорова) або Український анабазис на той світ.
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11.09.2024 12:47 Ответить
Лапы вверх не поднял и не сдался.
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11.09.2024 12:53 Ответить
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11.09.2024 13:17 Ответить
от засранєц , не дав бомберам на скидах потренуватися
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11.09.2024 13:28 Ответить
Зато насморк теперь лечить не нужно...))
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11.09.2024 14:44 Ответить
За пацанов! Шкода, що він не зробив це дома.
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11.09.2024 22:34 Ответить
 
 