Оккупант закладывает под голову гранату и убивает себя на поле боя. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант заложил гранату под голову и покончил с собой после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент "самоденацификации" россиянина опубликован в соцсетях.

"Сброшенный боеприпас с FPV-дрона заставил российского оккупанта вспомнить первый и основной урок командиров о самоденацификации. Без лишних раздумий он кладет гранату под голову, экономя боеприпасы аэроразведчикам подразделения ударных БПЛА "Черный лебедь" 225-го штурмового батальона", - говорится в комментарии к публикации.

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