Оккупант закладывает под голову гранату и убивает себя на поле боя. ВИДЕО 18+
Раненый оккупант заложил гранату под голову и покончил с собой после атаки украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент "самоденацификации" россиянина опубликован в соцсетях.
"Сброшенный боеприпас с FPV-дрона заставил российского оккупанта вспомнить первый и основной урок командиров о самоденацификации. Без лишних раздумий он кладет гранату под голову, экономя боеприпасы аэроразведчикам подразделения ударных БПЛА "Черный лебедь" 225-го штурмового батальона", - говорится в комментарии к публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Панове я уже всі сльози виплакав от счастья, а завта... завтра вторая серия
АХАХАХАЗПАПРПППХААААА!
ЗДОХНІТЬ, РУZКІЄ БАСТАРДИ!
це жесть, відео не нарізане, він підривається одразу ж.
якщо він не був до того вже поранений, то це капець який камікадзизм