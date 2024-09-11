Окупант закладає під голову гранату і укорочує собі віку на полі бою. ВIДЕО 18+

Поранений окупант заклав гранату під голову та укоротив собі віку після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент "самоденацифікації" росіянина опублікований у соцмережах.

"Скинутий боєприпас із FPV-дрону змусив російського окупанта згадати перший та основний урок командирів про самоденацифікацію. Без зайвих роздумів він кладе гранату під голову, заощаджуючи боєприпаси аеророзвідникам підрозділу ударних БПЛА "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону", - йдеться у коментарі до публікації.

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