Окупант закладає під голову гранату і укорочує собі віку на полі бою. ВIДЕО 18+
Поранений окупант заклав гранату під голову та укоротив собі віку після атаки українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент "самоденацифікації" росіянина опублікований у соцмережах.
"Скинутий боєприпас із FPV-дрону змусив російського окупанта згадати перший та основний урок командирів про самоденацифікацію. Без зайвих роздумів він кладе гранату під голову, заощаджуючи боєприпаси аеророзвідникам підрозділу ударних БПЛА "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону", - йдеться у коментарі до публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 AbOriginal_UA
показати весь коментар11.09.2024 11:35
+10 Pavlo Z
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+8 Сергій Малецький
показати весь коментар11.09.2024 11:54
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Панове я уже всі сльози виплакав от счастья, а завта... завтра вторая серия
АХАХАХАЗПАПРПППХААААА!
ЗДОХНІТЬ, РУZКІЄ БАСТАРДИ!
це жесть, відео не нарізане, він підривається одразу ж.
якщо він не був до того вже поранений, то це капець який камікадзизм