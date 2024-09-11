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Окупант закладає під голову гранату і укорочує собі віку на полі бою. ВIДЕО 18+

Поранений окупант заклав гранату під голову та укоротив собі віку після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент "самоденацифікації" росіянина опублікований у соцмережах.

"Скинутий боєприпас із FPV-дрону змусив російського окупанта згадати перший та основний урок командирів про самоденацифікацію. Без зайвих роздумів він кладе гранату під голову, заощаджуючи боєприпаси аеророзвідникам підрозділу ударних БПЛА "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону", - йдеться у коментарі до публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський загарбник не став чекати атаки українського дрона і застрелився з автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634)


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Топ коментарі
+17
Фраза "кацап пораскинул мозгами" заиграла реальными красками...
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11.09.2024 11:35
+10
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11.09.2024 11:58
+8
Так і до струсу мозґу недалеко.
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11.09.2024 11:54
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Фраза "кацап пораскинул мозгами" заиграла реальными красками...
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11.09.2024 11:35 Відповісти
КАЖДІЙ день! каждій день - єта прекрасная агалтелая русофобия над мальшіками в трусиках
Панове я уже всі сльози виплакав от счастья, а завта... завтра вторая серия
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11.09.2024 12:27 Відповісти
та да. не перевелись еще на рассее мальчики в трехлетних трусиках. но процесс идет...
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11.09.2024 12:32 Відповісти
Я саме про цей подумав: "Ні дня без "самозашквару"!
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11.09.2024 13:15 Відповісти
Єдина ізвіліна не постраждала.
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11.09.2024 11:43 Відповісти
Якийсь акуєнний ЛСД їм дають перед боєм
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11.09.2024 11:47 Відповісти
Все як вони казали в своїй пропаганді про наших. Зомбаки вони *******
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11.09.2024 12:25 Відповісти
До чого тут пропаганда? Нестерпний біль, допомоги чекати немає сенсу, ось і все. Яка пропаганда, як вони за гроші ідуть
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11.09.2024 13:03 Відповісти
Ето ж біл чьєй то син, мужь, атьєц....

АХАХАХАЗПАПРПППХААААА!

ЗДОХНІТЬ, РУZКІЄ БАСТАРДИ!
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11.09.2024 11:50 Відповісти
Так і до струсу мозґу недалеко.
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11.09.2024 11:54 Відповісти
Дибілу товарісч замполіт сказав, що таке допомагає при головному болю? 🤔 Дурень повірив. Попри те, що там апріорі боліти нічому - мізків не було ні до того, ні тим паче після того.
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11.09.2024 11:54 Відповісти
І це треба було їхати аж в Україну, щоб собі голову відірвати? В себе народінє таке робіт
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11.09.2024 11:54 Відповісти
Типова ГОЙДА, за гроші обіцяні, але так і не отримані орком! Він у розпачі і сам здивований!! Де гроші, Зін??
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11.09.2024 11:56 Відповісти
то шо мозк ванюші полетів в бур'яни?
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11.09.2024 11:57 Відповісти
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11.09.2024 11:58 Відповісти
який флешмоб там у них новий пішов )) #засуньсобібутилкувсраку застарів )))
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11.09.2024 11:58 Відповісти
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11.09.2024 11:59 Відповісти
Ашотікам на росії прям пре і пре, уже котрий буде на новій тачці вдову асвабадітєля катать і бабки пропивать.
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11.09.2024 12:01 Відповісти
такмед по-рашистськи, в першу хвилину від поранення відразу підірватися гранатою
це жесть, відео не нарізане, він підривається одразу ж.
якщо він не був до того вже поранений, то це капець який камікадзизм
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11.09.2024 12:06 Відповісти
Або просто в курсі, скільки часу чекати на допомогу від сваіхнєбрасаєм і насолоджуватися доброзичливими до гостей блискучо-зеленими мухами і спекою в "широкай укрАінскай стЄпі"
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11.09.2024 12:09 Відповісти
Мущіни рассіі, а давайтє чєлєндж! Пабєдітілі будут награждєни грамотой!!!
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11.09.2024 12:07 Відповісти
и переходящім вімпелом: "слава *****!"
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11.09.2024 12:12 Відповісти
І все ж, не можу зрозуміти, чому стала можливою така епідемія самогубств. Адже вбити себе зовсім нелегко (бо протирічить природним інстинктам), та й християнство вважає самогубство звичайним вбивством (хоча іноді дозволяє). Пам'ятаю, як на початку війни застрелився ворожий льотчик, виживший після знищення його пепелаца; можливо, було декілька льотчиків, які застрелились, але це були поодинокі випадки. А зараз - кожен день такі новини.
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11.09.2024 12:09 Відповісти
руцкє нє здаюца
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11.09.2024 12:33 Відповісти
ГЫГЫ
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11.09.2024 12:16 Відповісти
Якраз настрій піднявся ,ця бидлота шкоди вже нашим не заподіє .Дуже позитивне відео , всім дивитися як заспокійливе!
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11.09.2024 12:19 Відповісти
Єдине розумне рішення
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11.09.2024 12:28 Відповісти
Фу мля... Яким же треба бути довбо...м, щоб так зневажати саме дорогоцінне, що тобі дав Творець. Життя!!! І щоб так безславно здохнути тут і здихати вічно в пеклі.
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11.09.2024 12:41 Відповісти
Епізод для фільму...Хроніки рядового (Іванова, Петрова чи Сідорова) або Український анабазис на той світ.
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11.09.2024 12:47 Відповісти
Лапы вверх не поднял и не сдался.
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11.09.2024 12:53 Відповісти
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11.09.2024 13:17 Відповісти
от засранєц , не дав бомберам на скидах потренуватися
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11.09.2024 13:28 Відповісти
Зато насморк теперь лечить не нужно...))
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11.09.2024 14:44 Відповісти
За пацанов! Шкода, що він не зробив це дома.
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11.09.2024 22:34 Відповісти
 
 