Оккупант в укрытии истекает кровью после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас и нанес оккупанту смертельное ранение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант спрятался от сброса в укрытии, укрепленном бетонными плитами. После атаки дрона можно разглядеть, что россиянин ранен и из раны струится кровь. Через несколько минут оккупант перестает подавать признаки жизни.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+14 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.09.2024 12:43
+13 Магирус
показать весь комментарий12.09.2024 12:44
+13 Best coin UA
показать весь комментарий12.09.2024 12:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стєчка у нєво...
Треба рублику зробити з такою назвою і там все це збирати.