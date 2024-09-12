Оккупант в укрытии истекает кровью после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас и нанес оккупанту смертельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант спрятался от сброса в укрытии, укрепленном бетонными плитами. После атаки дрона можно разглядеть, что россиянин ранен и из раны струится кровь. Через несколько минут оккупант перестает подавать признаки жизни.

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