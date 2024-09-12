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Оккупант в укрытии истекает кровью после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас и нанес оккупанту смертельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант спрятался от сброса в укрытии, укрепленном бетонными плитами. После атаки дрона можно разглядеть, что россиянин ранен и из раны струится кровь. Через несколько минут оккупант перестает подавать признаки жизни.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Раненый оккупант вопит от боли после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) дроны (3923)


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Топ комментарии
+14
Жмурик - а в тюрмі макарони
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12.09.2024 12:43
+13
Перед смертю став у звичну позу - рачки на коліна. На колінах проіснував перед "царем" - на колінах рачки і помер...
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12.09.2024 12:44
+13
.....нє панімаю кто жє будетЪ брать Львів , Варшаву і БєрлінЪ ? ...
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12.09.2024 12:52
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Окупант у сховку стікає кров'ю

Стєчка у нєво...
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12.09.2024 12:42 Ответить
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12.09.2024 13:18 Ответить
Жмурик - а в тюрмі макарони
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12.09.2024 12:43 Ответить
Перед смертю став у звичну позу - рачки на коліна. На колінах проіснував перед "царем" - на колінах рачки і помер...
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12.09.2024 12:44 Ответить
.....нє панімаю кто жє будетЪ брать Львів , Варшаву і БєрлінЪ ? ...
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12.09.2024 12:52 Ответить
жыдобиндеравские укронацысды убили еще аднаво рюськава мальчика в трехлетних трусиках. сколька еще эта будит прадалжацца?!!
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12.09.2024 12:55 Ответить
Аорта..... Тут бандаж на шию не допоможе...
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12.09.2024 12:56 Ответить
Можно было попробовать, да потуже затянуть.
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12.09.2024 13:12 Ответить
це артерія, carotis communis. Джгут Есмарха зазвичай не всигають накласти, швидше допомагає граната, яку зручно носити в аптечці.
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12.09.2024 14:08 Ответить
Кровь закончилась 💀👌
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12.09.2024 13:24 Ответить
Жгут на шею наложил и делов то
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12.09.2024 13:38 Ответить
В даному випадку, щоб джгут спрацював, потрібна гіляка ......
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13.09.2024 05:47 Ответить
жгут на шею через руку накладывают вроде, бо если просто на шею то это асфиксия сразу
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13.09.2024 09:05 Ответить
Па плану.......................
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12.09.2024 15:21 Ответить
Мабуть, ота сама, ГОЙДА, прийшла до рашиста??!
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12.09.2024 15:25 Ответить
штурмовик...на шоломі камера
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12.09.2024 18:02 Ответить
Є така любима руська опера Іван Сусанін, "Жизнь за царя" Глінки.
Треба рублику зробити з такою назвою і там все це збирати.
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12.09.2024 18:46 Ответить
Заробив грошенят виродок!
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12.09.2024 22:13 Ответить
Вклався зручніше, та сконала потвора.
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13.09.2024 11:29 Ответить
 
 