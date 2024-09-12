Окупант у сховку стікає кров’ю після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас та завдав окупанту смертельного поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант заховався від скиду у сховку укріпленому бетонними плитами. Після атаки дрона, можна розгледіти, що росіянин поранений і з рани струменить кров. За кілька хвилин окупант перестає подавати ознаки життя.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+14 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.09.2024 12:43
+13 Магирус
показати весь коментар12.09.2024 12:44
+13 Best coin UA
показати весь коментар12.09.2024 12:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стєчка у нєво...
Треба рублику зробити з такою назвою і там все це збирати.