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Окупант у сховку стікає кров’ю після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас та завдав окупанту смертельного поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант заховався від скиду у сховку укріпленому бетонними плитами. Після атаки дрона, можна розгледіти, що росіянин поранений і з рани струменить кров. За кілька хвилин окупант перестає подавати ознаки життя.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант волає від болю після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) дрони (4739)


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Топ коментарі
+14
Жмурик - а в тюрмі макарони
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12.09.2024 12:43
+13
Перед смертю став у звичну позу - рачки на коліна. На колінах проіснував перед "царем" - на колінах рачки і помер...
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12.09.2024 12:44
+13
.....нє панімаю кто жє будетЪ брать Львів , Варшаву і БєрлінЪ ? ...
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12.09.2024 12:52
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Окупант у сховку стікає кров'ю

Стєчка у нєво...
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12.09.2024 12:42 Відповісти
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12.09.2024 13:18 Відповісти
Жмурик - а в тюрмі макарони
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12.09.2024 12:43 Відповісти
Перед смертю став у звичну позу - рачки на коліна. На колінах проіснував перед "царем" - на колінах рачки і помер...
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12.09.2024 12:44 Відповісти
.....нє панімаю кто жє будетЪ брать Львів , Варшаву і БєрлінЪ ? ...
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12.09.2024 12:52 Відповісти
жыдобиндеравские укронацысды убили еще аднаво рюськава мальчика в трехлетних трусиках. сколька еще эта будит прадалжацца?!!
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12.09.2024 12:55 Відповісти
Аорта..... Тут бандаж на шию не допоможе...
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12.09.2024 12:56 Відповісти
Можно было попробовать, да потуже затянуть.
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12.09.2024 13:12 Відповісти
це артерія, carotis communis. Джгут Есмарха зазвичай не всигають накласти, швидше допомагає граната, яку зручно носити в аптечці.
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12.09.2024 14:08 Відповісти
Кровь закончилась 💀👌
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12.09.2024 13:24 Відповісти
Жгут на шею наложил и делов то
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12.09.2024 13:38 Відповісти
В даному випадку, щоб джгут спрацював, потрібна гіляка ......
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13.09.2024 05:47 Відповісти
жгут на шею через руку накладывают вроде, бо если просто на шею то это асфиксия сразу
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13.09.2024 09:05 Відповісти
Па плану.......................
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12.09.2024 15:21 Відповісти
Мабуть, ота сама, ГОЙДА, прийшла до рашиста??!
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12.09.2024 15:25 Відповісти
штурмовик...на шоломі камера
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12.09.2024 18:02 Відповісти
Є така любима руська опера Іван Сусанін, "Жизнь за царя" Глінки.
Треба рублику зробити з такою назвою і там все це збирати.
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12.09.2024 18:46 Відповісти
Заробив грошенят виродок!
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12.09.2024 22:13 Відповісти
Вклався зручніше, та сконала потвора.
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13.09.2024 11:29 Відповісти
 
 