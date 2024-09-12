Окупант у сховку стікає кров’ю після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас та завдав окупанту смертельного поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупант заховався від скиду у сховку укріпленому бетонними плитами. Після атаки дрона, можна розгледіти, що росіянин поранений і з рани струменить кров. За кілька хвилин окупант перестає подавати ознаки життя.

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