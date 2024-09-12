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Десантники 46-й ОАэМБр отбили штурм из 46 единиц вражеской техники. ВИДЕО

12 сентября бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отбили четыре волны вражеских штурмов. Оккупанты применили 46 единиц техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Четыре волны штурмов от 05.45 до полудня позиции батальонов бригады атаковало 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств: танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах.

Из 46 единиц техники метким огнем из всех имеющихся средств поражения десантники уничтожили 15 единиц (9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и 2 мото) и вывели из строя 11 БМП.

Также смотрите: Бойцы 24-й ОМБр дронами уничтожают оккупантов на мотоциклах, квадроциклах и багги.. ВИДЕО

46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58)


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... але де звільнені українські теріторії ?
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12.09.2024 21:55 Ответить
А для чого тобі в Німеччині ця інформація
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13.09.2024 06:20 Ответить
46 единиц техники атаковало 46-ю бригаду (и без толку) . . .
Русские повёртнуты на символизме. Это типа в зоне ответственности 128-й бригады Закарпатской они поедут 128 единицами ? Впрочем, наши мукачевские хлопцы 128-и коробочкам наваляют так же, как 46-я бригада наваляла 46-и единицам !
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12.09.2024 21:56 Ответить
46-а бригада і 46 одиниць техніки.
Це "співпадіннянедумаю" чи черговий ЛЯП журналіста?
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12.09.2024 22:19 Ответить
такое смотреть прелесть
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12.09.2024 23:01 Ответить
Молодці наші хлопці! Дякуємо за титанічну працю!
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12.09.2024 23:15 Ответить
молодці, хлопчики рідненькі! Обіймаю вас!
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13.09.2024 11:49 Ответить
А де штатні всепропальці, чого сюди не заходять, чого не завивають?
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13.09.2024 13:47 Ответить
 
 