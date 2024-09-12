Десантники 46-й ОАэМБр отбили штурм из 46 единиц вражеской техники. ВИДЕО
12 сентября бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отбили четыре волны вражеских штурмов. Оккупанты применили 46 единиц техники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.
Четыре волны штурмов от 05.45 до полудня позиции батальонов бригады атаковало 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств: танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах.
Из 46 единиц техники метким огнем из всех имеющихся средств поражения десантники уничтожили 15 единиц (9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и 2 мото) и вывели из строя 11 БМП.
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Русские повёртнуты на символизме. Это типа в зоне ответственности 128-й бригады Закарпатской они поедут 128 единицами ? Впрочем, наши мукачевские хлопцы 128-и коробочкам наваляют так же, как 46-я бригада наваляла 46-и единицам !
Це "співпадіннянедумаю" чи черговий ЛЯП журналіста?